最佳VNC替代方案 -Splashtop 远程访问和控制

需要一个远程访问或远程支持解决方案？ 当你选择Splashtop而不是VNC时，你可以获得更快、更安全、更容易使用的远程访问。
什么是VNC？
虚拟网络计算（VNC）是一种远程桌面共享技术，用于从世界任何地方远程访问和控制计算机。 VNC的工作原理是将远程计算机的屏幕、键盘和鼠标共享给你的本地计算机。
VNC 如何运行？
VNC是由一个称为远程帧缓冲器（RFB）的专门协议驱动的。 其工作原理是将远程计算机（或VNC服务器）的屏幕传送到你的本地计算机，同时将你的输入传送回远程计算机。 通过本地计算机上的VNC浏览器看到远程计算机的屏幕，你就能远程控制它并看到你的输入。
多年来，VNC一直被那些想从家里的电脑上远程工作的商业人士和为客户提供支持的IT人士所使用。
VNC 的主要挑战和局限性
VNC现在已经有20多年的历史了。 虽然VNC是过去远程访问的主要方法，但它现在已经过时，速度慢，而且不如今天的远程访问软件解决方案安全。
VNC协议在远程会话期间需要大量的数据。 这种对带宽的大量使用减慢了连接速度，特别是在较慢的互联网连接上。 这可能会使远程控制计算机变得困难，因为输入和你在VNC浏览器上看到的东西并不同步，也没有被实时注册。
至于安全问题，许多VNC浏览器产品没有内置的安全功能，使你的数据不受威胁。 例如，如果你的一��个客户有病毒，你的整个网络可能会受到影响。
最后，VNC比今天的远程桌面工具需要花费更多的精力来设置。 要进行设置，你需要在你的计算机上安装必要的VNC客户端和服务器软件。 然后，客户机和服务器计算机上都需要有额外的端口来实现连接。 你还需要确保服务器侧的防火墙允许连接到你用于远程连接的任何端口。 这整个过程可能是困难的，特别是对于需要访问计算机以获得即时援助的支持性专业人员来说。
综上所述，如果你正在使用RealVNC、TightVNC、UltraVNC、VNC Connect、 Apple Remote Desktop ，或其他任何VNC查看器，那么这里是你最好的替代解决方案。
终极 VNC Viewer 替代方案
Splashtop远程桌面和远程支持解决方案 ，是VNCs的最佳替代品。 Splashtop使用一种专有协议，能够建立快速的远程连接，实时提供高清视频和音频。
Splashtop也更容易设置。 再也不用担心端口问题了。 Splashtop软件可以通过Splashtop应用程序轻松实现 远程访问 。 此外，所有的连接都是用TLS和256�位AES加密的。 额外的安全功能，如双因素认证第二级密码选项有助于确保你的数据安全。
下面的所有Splashtop解决方案都是跨平台的，并支持最常用的操作系统，包括Windows，Mac，iOS和安卓。所有这些都使您可以快速访问远程控制，并且易于设置和使用。
以下是基于用例的最佳Splashtop解决方案。
Splashtop Remote Access
最适合想要远程访问自己电脑的个人和小型团队。
通过不限数量的Windows，Mac，iOS，安卓和Chromebook设备访问Windows和Mac计算机。控制您要使用的计算机，就像坐在计算机前一样。轻松完成任务，打开任何文件或应用程序，传输文件等等。
Splashtop Remote Support
适用于帮助台、MSP 和 IT 人员，通过监控、管理和无人值守远程访问其托管设备以提供支持。
使用Splashtop Remote Support管理Windows和Mac计算机。即使没有最终用户，也可以随时进行远程连接。管理和分组多个用户和计算机，以实现更好的组织。
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