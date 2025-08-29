当网络安全成为首要任务时，IT领导者必须在安全性和可访问性之间取得平衡。远程和混合办公的兴起使这一问题更加复杂：如何在保护关键系统的同时，让员工能够灵活地在任何地方工作？
两种最常见的方法是 零信任网络访问 (ZTNA) 和 虚拟专用网络 (VPNs)。两者都保护网络连接，但方式截然不同。VPN通过创建加密隧道进入私有网络，并在用户身份验证后授予广泛访问权限。而ZTNA则遵循“永不信任，总是验证”的原则，在授予有限的、基于角色的访问权限之前，持续验证用户身份、设备健康和上下文。
现在是时候探索 ZTNA 与 VPN 的区别、两者的好处，以及 Splashtop 如何加强远程工作的零信任安全。
VPN 和零信任网络访问：概述
什么是零信任网络访问？
零信任网络访问 (ZTNA) 是一种安全框架，基于不应默认信任任何用户或设备的理念。每个访问请求都必须经过身份验证和授权，无论其来源于何处。这种 “永不信任，总是验证” 的理念降低了未经授权访问的风险，即使登录凭证被盗。
ZTNA 超越了传统的 基于角色的访问控制 (RBAC)。虽然 RBAC 基于角色分配权限，但一旦用户进入网络，通常假定为可信访问。ZTNA 执行更严格的策略：验证是持续的、上下文感知的（用户、设��备、位置和网络），并且访问仅限于所需的最低资源。
ZTNA的工作原理：
持续验证：在登录和会话活动期间需要身份验证，通常使用MFA或生物识别检查。
最小特权访问：用户仅能访问其角色所需的特定应用程序或数据，而不是整个网络。
假设入侵：安全控制旨在限制如果发生妥协时的损害，微分段防止攻击者横向移动。
这种分层方法使 ZTNA 对于拥有远程员工、敏感数据需求或第三方访问需求的组织特别有效。
什么是虚拟专用网络？
VPN通过创建数据传输隧道，将私有网络扩展到公共网络。一旦连接，用户通常可以像在现场一样广泛访问公司网络。
VPN 的工作原理
VPN对用户进行身份验证到VPN网关，然后在设备和私有网络之间创建隧道。常见的隧道和加密协议包括OpenVPN、IPSec与IKEv2、SSTP和L2TP over IPSec。一旦连接，发往私有子网的流量将通过隧道路由到本地或云资源。
因为身份验证通常只在连接时发生，所以除非有额外的分段和防火墙规则，否则访问通常在网络层面是广泛的。集中网关在高峰远程使用期间也可能引入吞吐量瓶颈。
VPN最常见的商业用例
远程用户访问内部资源：为员工提供连接到未暴露于互联网的私有应用程序、文件共享、打印服务和内联网工具的能力。
站点到站点连接：使用 IPSec 隧道将分支机构、数据中心和云 VPC 连接到单一路由网络。
管理网络的管理访问：允许IT人员从外围之外访问内部管理接口和跳转主机。
项目的临时连接：在迁移、合作伙伴参与或事件响应期间启用短期安全访问。
限制说明：VPN保护传输中的数据，但通常不强制执行应用程序级别的每次请求验证。如果没有仔细的网络分段和策略，用户可能会获得超出所需的访问权限，集中器可能成为单点故障。这就是为什么许多组织评估ZTNA以实现更细粒度的最小特权访问和持续验证。
ZTNA与VPN：它们在安全性和性能上的差异
虽然VPN和ZTNA都提供安全的远程连接，但它们的安全模型和性能影响有很大不同。
零信任网络访问是围绕最小特权原则设计的。访问在应用程序级别进行分段，并需要持续验证用户身份、设备状态和上下文。这减少了攻击面，限制了横向移动，并提供了对用户行为的可见性。由于 ZTNA 通常是云原生的，它比 VPN 集中器更有效地扩展，并与现代身份和设备安全框架集成。
虚拟专用网络则相反，用户一旦认证，就扩展广泛的网络访问。这种“全有或全无”的方法带来了风险：如果攻击者破坏了VPN凭证，他们可能会访问多个系统。VPN网关在流量扩展时也可能成为瓶颈，并且VPN通常缺乏本地威胁检测或精细的策略控制。
实践中：
ZTNA 强制执行基于身份和设备的精细控制，使其更适合优先考虑安全性和合规性的组织。
VPN 提供加密隧道进行远程访问，但依赖于基于边界的信任，这在应对当今分布式威胁时效果较差。
对于在增长、合规和混合办公之间取得平衡的组织，ZTNA提供了更强的长期弹性，而VPN继续作为较简单或较小环境的遗留选项。
在ZTNA和VPN之间选择：哪个最适合您的业务？
决定是部署 VPN 还是零信任网络访问取决于您组织的规模、安全态势和可扩展性要求。
可扩展性：ZTNA 是云原生的，构建为可扩展而不依赖于单一网关。另一方面，VPN 随着更多员工远程连接，可能很快成为瓶颈。
安全模型：VPN 进行一次身份验证后授予广泛的网络访问权限，而 ZTNA 强制执行持续验证，仅授予对特定应用程序或资源的访问权限。对于处理敏感数据或严格合规要求的组织，ZTNA 提供更强的控制。
风险管理： ZTNA通过分段访问和假设入侵作为默认姿态来最小化攻击面。如果凭证被泄露，VPN会扩大潜在的爆炸半径。
易用性和管理： VPN熟悉且通常初始部署简单，但需要持续的分段和维护以保持安全。ZTNA可能需要更周到的策略设计，但随着时间的推移为IT团队提供了更大的自动化、可见性和适应性。
通过采用 ZTNA，企业可以获得更精确的访问控制、改进的可见性，以及一个旨在满足现代分布式工作现实的框架
Splashtop如何加强远程工作的零信任安全
VPN和ZTNA都可以支持安全连接，但如果您想要一个结合强大安全性和灵活性的现代解决方案，您需要一个以零信任原则设计的平台。
Splashtop Secure Workspace (SSW)提供零信任方法的特权访问管理。它确保只有经过验证的用户和合规设备才能访问特定的应用程序、桌面或数据。通过基于角色的控制、设备状态检查和�上下文感知身份验证来执行策略，降低凭证盗窃或横向移动的风险。
使用SSW，组织可以：
应用即时访问控制，以便用户仅在需要时拥有所需的权限。
使用微分段限制对特定资源的访问，如果账户被破坏，可以减少暴露。
利用强身份验证，包括SSO/SAML、MFA和与身份提供商的集成。
监控和审计会话，通过日志记录和可见性帮助IT团队检测和响应可疑行为。
Splashtop 的平台也与 SOC 2、ISO 27001 和 HIPAA 准备等合规框架对齐，使其成为受监管行业的安全选择。
对于管理分布式或混合型员工的企业，SSW 提供了安全、高性能的远程访问，而没有传统 VPN 的可扩展性和管理挑战。它使 IT 团队能够在一个解决方案中同时提供生产力和保护。
准备好看看 Splashtop 如何加强您的安全态势并简化远程访问了吗？立即开始您的免费试用，体验不同之处。