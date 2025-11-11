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LogmeIn Central 基础包已

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
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截至2018年12月，不在提供 LogMeIn Central Basic 方案。新版 LogMeIn Central Base 方案的最低价格要比旧版 Basic 方案高出近40%。试一试 Splashtop 吧，既具备同样的主要功能，还能立省费用至少50%。

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为什么 LogMeIn Central Basic 被停用：新定价计划会带来什么？

最近很多人都想知道 LogMeIn Central Basic 出了什么状况。LogMeIn 最近取消了原来的 Central 方案，转而推出具有可选插件的“Base Plan”。新推出的 Base Plan 起价为US$954.99/年，而原有的 Basic 软件包起价为$599/年。价格上涨近40％。

功能丰富且具成本效益：为什么 Splashtop 胜过 LogMeIn Central

如果你想获得与旧的 Basic 软件包相同的功能，你必须购买新的基本计划。 你可以切换到LogMeIn中央基本计划并支付更多费用，也可以选择 Splashtop Remote Supp ort，它具有所有相同的顶级功能，价格比LogMeIn低40％至80％。

使用 Splashtop，您每年可以节省数千美元。如下是 LogMeIn Central Base Plan 和 Splashtop Remote Support 年均价格对比：

Table comparing annual costs of Splashtop Remote Support Premium and LogMeIn Central Base Plan for 25, 50, 100, and 250 computers. Splashtop is cheaper across all tiers; prices are shown in green and red.

Splashtop Remote Support 具有很高的性价比，不会受限于托管计算机的数量。查看 Splashtop 与 LogMeIn Central 的定价对比，了解为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案

如前所述，Splashtop Remote Support 用户还可以享受新版 LogMeIn Central Base 方案具备的所有主要功能。如下是 Splashtop Remote Support 具备的部分功能：

  • 无人值守的远程访问

  • 没有有人值守安装 (ad hoc) 访问权限

  • 无限的技术人员

  • 无限并发会话

  • Windows、Mac、iOS 和Android支持

  • 文件传输

  • 聊天（会话中和会话外）

  • 远程打印

  • 多显示器支持

  • 远程唤醒

  • 远程重启

  • 黑屏

  • 共享技术人员桌面

  • 声音传输

  • 两名技术人员可以远程访问同一台机器

  • 日志记录

  • 计算机和用户分组

  • 组权限

  • 用户管理

  • 256位AES加密

  • 设备认证

  • 可配置的警报

  • 无人值守的 Android 远程访问

  • 远程命令提示符

  • Windows更新管理

  • 脚本与任务

  • 还有很多...

Splashtop Remote Support 以 快速远程访问、易于使用的界面、顶级功能和更优惠的价格，成为当前 LogMeIn Central Basic 订阅者的理想解决方案。不要为 Base Plan 支付更多，节省预算并通过 Splashtop 获得您所需的一切。

不要让 LogMeIn 消耗你的预算：使用 Splashtop 节省更多！

您可以免费试Splashtop Remote Support用我们的 7 天免费试用。 无需信用卡或承诺。 点击下面的按钮开始。

作为一家小型 IT 服务提供商，我的重点是客户的需求。 这包括在我无法到达现场时能够远程提供即时响应。 像许多其他IT专业人员一样，我被LogMeIn定价的重磅炸弹蒙蔽了双眼，这使我和我的客户争先恐后地寻找替代方案，以替代现在定价过高的解决方案。 在暂时使用了其他产品的免费解决方案之后，我终于回到了Splashtop。

除了易于部署和扩展外，Splashtop 即使在粗略的连接下也能为我提供出色的性能。 知道第二天我能为客户提供大力支持，我晚上会睡得更好！

- Micah Barham, Barham Technologies

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常见问题解答

Splashtop与新的LogMeIn Central Base Plan相比如何？

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