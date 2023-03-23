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LogmeIn Central 基础包已

作者：Splashtop Team
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截至2018年12月，不在提供 LogMeIn Central Basic 方案。新版 LogMeIn Central Base 方案的最低价格要比旧版 Basic 方案高出近40%。试一试 Splashtop 吧，既具备同样的主要功能，还能立省费用至少50%。

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最近很多人都想知道 LogMeIn Central Basic 出了什么状况。LogMeIn 最近取消了原来的 Central 方案，转而推出具有可选插件的“Base Plan”。新推出的 Base Plan 起价为CN¥6,720/年，而原有的 Basic 软件包起价为$599/年。价格上涨近40％。

替代方案：功能&成本比较

如果你想获得与旧的 Basic 软件包相同的功能，你必须购买新的基本计划。 你可以切换到LogMeIn中央基本计划并支付更多费用，也可以选择 Splashtop Remote Supp ort，它具有所有相同的顶级功能，价格比LogMeIn低40％至80％。

使用 Splashtop，您每年可以节省数千美元。如下是 LogMeIn Central Base Plan 和 Splashtop Remote Support 年均价格对比：

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Splashtop Remote Support 具有很高的性价比，不会受限于托管计算机的数量。查看 Splashtop 与 LogMeIn Central 的定价对比，了解为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案

如前所述，Splashtop Remote Support 用户还可以享受新版 LogMeIn Central Base 方案具备的所有主要功能。如下是 Splashtop Remote Support 具备的部分功能：

  • 无人值守的远程访问

  • 没有有人值守安装 (ad hoc) 访问权限

  • 无限的技术人员

  • 无限并发会话

  • Windows、Mac、iOS 和Android支持

  • 文件传输

  • 聊天（会话中和会话外）

  • 远程打印

  • 多显示器支持

  • 远程唤醒

  • 远程重启

  • 黑屏

  • 共享技术人员桌面

  • 声音传输

  • 两名技术人员可以远程访问同一台机器

  • 日志记录

  • 计算机和用户分组

  • 组权限

  • 用户管理

  • 256位AES加密

  • 设备认证

  • 可配置的警报

  • 无人值守的 Android 远程访问

  • 远程命令提示符

  • Windows更新管理

  • 一对多操作

  • 还有很多...

Splashtop Remote Support 远程访问速度快，界面易于使用，功能更先进，价格更优惠，是 LogMeIn Central Basic 用户的理想解决方案。无需花更多的钱购买 Base Plan，Splashtop 既能帮您节省预算还能提供您所需的所有功能。

您可以免费试Splashtop Remote Support用我们的 7 天免费试用。 无需信用卡或承诺。 点击下面的按钮开始。

作为一家小型 IT 服务提供商，我的重点是客户的需求。 这包括在我无法到达现场时能够远程提供即时响应。 像许多其他IT专业人员一样，我被LogMeIn定价的重磅炸弹蒙蔽了双眼，这使我和我的客户争先恐后地寻找替代方案，以替代现在定价过高的解决方案。 在暂时使用了其他产品的免费解决方案之后，我终于回到了Splashtop。

除了易于部署和扩展外，Splashtop 即使在粗略的连接下也能为我提供出色的性能。 知道第二天我能为客户提供大力支持，我晚上会睡得更好！

- Micah Barham, Barham Technologies

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