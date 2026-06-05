Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk 针对远程办公、IT 支持等不同使用场景提供远程访问解决方案。但这是否是现有的最佳远程访问软件？
AnyDesk 最大的缺点之一是定价过高，而且可能无法针对独特的使用场景提供专门的解决方案。
寻找 AnyDesk 的替代远程桌面软件，对于确保获得满足远程访问特定需求和要求的最佳解决方案至关重要。以下是 AnyDesk 等主流软件的概述（包括对比）：
Splashtop
TeamViewer
Chrome Remote Desktop
RemotePC
Zoho Assist
AirDroid Remote Support
Parsec
Anyviewer
LogMeIn
GoToMyPC
为什么要寻找 AnyDesk 的替代方案？
AnyDesk 可能存在某些限制，会影响您的远程访问需求。找出这些限制，有助于确定是否有其他替代方案可以更好地满足您的要求。
高成本
AnyDesk 的一个显著问题是其成本结构。订购方案价格过高，尤其对于需要扩展或拥有多个用户的企业而言。高成本会使预算紧张，导致在选择适合您特定需求的方案时灵活性降低。
关键在于设法解决高成本问题，找到更高性价比的替代方案。Splashtop 等解决方案成本较低，但能提供更全面的功能，如果您想找到经济高效的远程访问解决方案，Splashtop 则是很不错的选择。
挑选 AnyDesk 替代方案�的注意事项
在评估 AnyDesk 的替代方案时，关键要识别可以增强远程访问体验的关键因素。主要考虑因素包括：
成本效益：评估潜在替代方案的定价结构。与 AnyDesk 相比，需要找到成本更低、功能更全面的软件。既要符合预算，又要能满足您的远程访问要求。
功能集：比较不同远程访问解决方案提供的功能。确保软件包含基本功能，如文件传输、远程打印、多用户访问和远程唤醒。高级功能如高清流媒体和强大的安全措施也很重要。
兼容性：检查远程软件与各种操作系统和设备的兼容性。多功能解决方案应支持 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和其他平台，以确保能使用任意设备进行无缝访问。
性能和可靠性：评估软件的性能和可靠性。寻找提供高速连接、低延迟和最小停机时间的解决方案。性能对于保持生产力和确保流畅的远程体验至关重要。
用户体验：评估远程软件的易用性和用户体验。用户界面直观且设置过程简单，可以大大提高远程操作的效率，降低学习难度。
安全性：确保远程软件提供强大的安全功能，以保护您的数据和隐私安全。寻找能提供加密、安全身份验证和其他安全措施的解决方案，以确保远程会话的安全。
支持和可扩展性：评估提供的客户支持选项和远程软件的可扩展性。可靠的客户支持以及能够按需扩展解决方案对于保持有效的远程访问至关重要。
从以上几个因素考虑，就能找到不仅�能满足您的需求，还能提升整体远程办公体验的远程访问解决方案。
10 款类似 AnyDesk 的最佳应用
1. Splashtop
Splashtop 是一种 远程桌面软件，提供类似于 AnyDesk 的功能，如文件传输和远程打印。它还提供了其他功能，如多用户远程访问、远程唤醒和用于媒体内容的高性能流媒体。Splashtop兼容多种操作系统，包括Windows、Mac、Linux、iOS、Android和Chrome OS。
Splashtop 与 AnyDesk 的不同之处在于价格。比较 Splashtop 和 AnyDesk 的定价，则会发现 Splashtop 能立省40％的订购费用！
Splashtop 在第三方评论网站的评价更高，最近荣获了 TrustRadius 颁发的“远程访问支持领袖”奖。TrustRadius 授予 Splashtop “最具价值奖”、“最佳关系奖”、“最佳功能集奖”和“最佳软件奖”。
出于这些原因，Splashtop 是非常好的 AnyDesk 替代方案。
2. TeamViewer
TeamViewer 与 AnyDesk 非常相似，具备更多高级功能。但是，TeamViewer 通常比 AnyDesk 价格更高，尤其是商业用途。TeamViewer 定价基于设备和用户数量，更适合大型团队或组织。
然而，AnyDesk 仍然是一个昂贵的选择，并不适合大多数用户，这就是为什么 Splashtop 仍然是最好的 AnyDesk 替代品。
3. Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop 是 Google 提供的远程桌面软件，允许用户通过 Chrome 浏览器远程访问设备。Chrome Remote Desktop 是一款免费软件，在设备支持、功能和安全性方面存在严重缺陷。
Chrome 远程桌面只能通过 Chrome 浏览器使用，两台电脑必须登录到同一个 Google 帐户，如果多用户共享帐户信息，则可能会出现安全问题。同时，Chrome 远程桌面不具备远程访问软件中常见的许多基本功能，因此不适合远程办公。
4. RemotePC
RemotePC 与 AnyDesk 类似，但缺少许多功能，除非购买 Enterprise 方案（包括远程重启、用户管理和分组）。RemotePC 是一款基础的远程访问软件方案，首年折扣到期后价格会大幅上涨。
如果正在考虑订购 RemotePC 和 AnyDesk，不妨试一试 Splashtop。
5. Zoho Assist
Zoho Assist 是一款基于云的远程支持工具，吸引了小型企业和帮助台。它提供无人值守访问和 Zoho 生态系统内的集成，但高级功能通常需要更高等级的计划。与 Splashtop 相比，Zoho Assist 在性能和更广泛的平台支持方面可能更有限。Splashtop 提供更快的远程会话、企业级安全性和可选的端点管理，以满足 IT 支持和访问需求。
6. AirDroid Remote Support
AirDroid Remote Support 专注于移动和安卓设备，是管理智能手机或平板电脑的团队的利基工具。虽然它提供了有用的远程控制功能，但对于也需要桌面支持的组织来说，其覆盖范围较窄。Splashtop 支持 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks，为 IT 团队提供从一个解决方案中获得完整的跨平台覆盖。
7. Parsec
Parsec 在创意人士中因低延迟的游戏和设计应用程序流而受欢迎。它适合个人用户，但缺乏更广泛的 IT 支持功能，如集中管理、合规性和端点修补。Splashtop 匹配 Parsec 的高性能流，同时还提供企业控制、安全认证和 IT 团队所需的集成。
8. AnyViewer
AnyViewer 是一款轻量级的免费远程桌面工具，��通常用于个人连接或小团队。它易于设置，但功能有限，企业安全或管理能力较少。Splashtop 提供同样的简便性，同时增加了企业级安全标准（ISO 27001、SOC 2、HIPAA 准备）和适用于各种规模团队的灵活许可。
9. LogMeIn
LogMeIn 多年来一直是知名的远程访问工具，但许多用户报告其高成本和复杂的许可。它提供可靠的连接，但缺乏集成的端点管理和附加功能的灵活性。Splashtop 提供更现代的功能、更强的安全合规性和更低的价格，使其成为寻求不仅仅是远程访问的企业的经济实惠升级。
10. GoToMyPC
GoToMyPC 提供基本的远程桌面访问，通常被需要简单连接的个人或小型企业使用。然而，其功能有限和界面过时可能使其对企业需求不太有吸引力。Splashtop 将易用性与高级选项相结合，比如远程支持、会话录制和 Splashtop AEM 实时补丁
Splashtop 与 AnyDesk 等其他应用有何不同？
在比较远程访问工具时，许多替代选项专注于某一个优势，无论是轻量级访问、移动设备覆盖还是创意流媒体。Splashtop 将所有这些功能整合到一个安全且具有成本效益的平台中：
高性能连接，支持 4K 流媒体和低延迟，使 Splashtop 成为创意专业人士和混合办公团队的理想选择。
跨平台支持适用于 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks，不同于仅专注于一个操作系统的工具。
企业级安全，包括 SOC 2、ISO 27001 和 HIPAA 准备，以及 MFA、SSO/SAML 和会话日志等功能。
为个人和企业提供灵活的计划，与 LogMeIn 或 GoToMyPC 等传统工具相比，价格更低且可预测。
附加功能 与 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)，用于实时修补，Splashtop Antivirus 由 Bitdefender 提供支持，以及用于远程指导的 Splashtop AR。
这些优势使 Splashtop 不仅仅是 AnyDesk 的替代品，而是一个面向未来的解决方案，可以根据您的个人、专业或企业需求进行扩展
切换到 Splashtop：更好的性能、更高的安全性和更大的价值。
如上所示，Splashtop 与 AnyDesk 类似，是同类软件中非常好用的软件，不仅具备所有主要功能，而且性能、安全性和性价比更高，可立省费用至少40％！
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