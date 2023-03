为什么 Splashtop 是 Back to My Mac 的最佳替代方案

随着 Apple 终止对 Back to My Mac 的支持,请务必购买用于文件传输和远程访问 Mac 的最佳替代软件。 以下是 Splashtop 是 Back to My Mac 的最佳替代品的原因,以及如何立即开始使用。

Back to My Mac 于 2007 年发布,是一项免费功能,它使个人用户能够建立自己的 Mac 计算机网络,以便他们能够远程访问该网络。 只要每台Mac电脑使用相同的iCloud帐户,用户就可以从另一台Mac远程访问他们的一台Mac并进行控制。 他们还可以在Mac之间传输文件。

但是,随着Apple macOS Mojave的发布,Mac用户最近惊讶地得知 “返回我的Mac” 将不再可用,这迫使用户寻找另一种远程访问Mac计算机的方法。

如果您正在寻找“回到我的Mac”的替代品,请加入全球使用Splashtop远程访问其Mac(以及Windows计算机)的三千万用户!

为什么要选择Splashtop替代“回到我的Mac”

如果您想要快速的远程访问,文件传输功能并且不想花大价钱,那么Splashtop Business Access是您的最佳选择。 Splashtop与其他远程访问产品相比具有很高的评价和性价比。这是您今天尝试Splashtop的原因:

您将拥有最快、最可靠的远程访问工具

Splashtop 由屡获殊荣的远程访问引擎提供支持,可为您提供高清质量和声音的实时快速连接。在 Splashtop Business 和 Apple Remote Desktop 之间比较 iTunes 评论时,Splashtop 获得了更好的评论。

您可以做的不仅仅是传输文件。 远程打印、聊天、通过 Web 链接共享屏幕等

Splashtop 为您提供了更多功能,而不仅仅是远程访问和文件传输。 借助其他生产力功能,您可以轻松完成任何任务。

不仅适用于Mac。您可以从任何Windows,Mac,iOS,安卓或Chromebook设备访问Windows和Mac计算机

想要访问您的 Mac,但只随身携带智能手机或平板电脑? 没问题! 使用 Splashtop,您可以从无限数量的其他计算机、平板电脑或智能手机设备访问您的 Windows 和 Mac 计算机。

您将获得价格最优惠的全功能远程访问解决方案

Splashtop Business Access 起价为 CN¥35 /月。与其他具有相同主要功能的远程访问产品相比,Splashtop 价格低至少80%!

你可以免费试用好 7 几天

不确定 Splashtop 是否适合你? 那就试试我们的免费一 7 日试用吧。 没有信用卡,也没有义务! 在为期一周的时间内完全访问 Splashtop Business Access Pro,体验为什么今天已经有 3000 万人使用它。

免费试用