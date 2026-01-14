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为什么 Splashtop 是 Back to My Mac 的最佳替代方案

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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随着 Apple 终止对 Back to My Mac 的支持，请务必购买用于文件传输和远程访问 Mac 的最佳替代软件。 以下是 Splashtop 是 Back to My Mac 的最佳替代品的原因，以及如何立即开始使用。

Back to My Mac 于 2007 年发布，是一项免费功能，它使个人用户能够建立自己的 Mac 计算机网络，以便他们能够远程访问该网络。 只要每台Mac电脑使用相同的iCloud帐户，用户就可以从另一台Mac远程访问他们的一台Mac并进行控制。 他们还可以在Mac之间传输文件。

但是，随着Apple macOS Mojave的发布，Mac用户最近惊讶地得知 “返回我的Mac” 将不再可用，这迫使用户寻找另一种远程访问Mac计算机的方法。

如果您正在寻找“回到我的Mac”的替代品，请加入全球使用Splashtop远程访问其Mac（以及Windows计算机）的三千万用户！

为什么要选择Splashtop替代“回到我的Mac”

如果需要快速的远程访问、文件传输功能，同时又希望控制成本，可立即试用 Splashtop Remote Access。Splashtop 用户评价高，价格低于其他远程访问产品。为什么选择 Splashtop？原因如下：

您将拥有最快、最可靠的远程访问工具

Splashtop 由屡获殊荣的远程访问引擎提供支持，可为您提供高清质量和声音的实时快速连接。在 Splashtop Business 和 Apple Remote Desktop 之间比较 iTunes 评论时，Splashtop 获得了更好的评论。

您可以做的不仅仅是传输文件。 远程打印、聊天、通过 Web 链接共享屏幕等

Splashtop 为您提供了更多功能，而不仅仅是远程访问和文件传输。 借助其他生产力功能，您可以轻松完成任何任务。

不仅适用于Mac。您可以从任何Windows，Mac，iOS，安卓或Chromebook设备访问Windows和Mac计算机

想要访问您的 Mac，但只随身携带智能手机或平板电脑？ 没问题！ 使用 Splashtop，您可以从无限数量的其他计算机、平板电脑或智能手机设备访问您的 Windows 和 Mac 计算机。

您将获得价格最优惠的全功能远程访问解决方案

Splashtop Remote Access 价格为¥43/月。与其他具有相同主要功能的远程访问产品相比，Splashtop 价格低至少80％！

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