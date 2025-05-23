什么是 LogMeIn？功能、安全性、风险及替代方案

选择合适的远程访问解决方案对于IT团队、远程工作者和支持混合及远程环境的企业至关重要。虽然LogMeIn在这个领域一直是一个知名的名字，但由于成本上升和持续的安全问题，许多用户现在正在重新考虑其价值。
在本文中，我们将详细介绍LogMeIn是什么，探索其关键功能、定价和风险，并解释为什么越来越多的组织正在转向像Splashtop这样安全且具有成本效益的替代方案。
LogMeIn 是什么？
LogMeIn 是一款 远程访问 和 远程支持 软件，允许用户通过互联网连接和控制计算机。它通常被 IT 团队、商业专业人士和远程工作者用于访问系统、传输文件或提供技术支持，而无需亲临现场。
LogMeIn在实际中用于什么？它通常用于远程访问计算机、提供IT支持、传输文件以及协助用户进行故障排除。IT专业人员经常依赖它来维护系统或帮助最终用户，而无需亲临现场。虽然它在远程访问领域一直是一个长期的参与者，但其不断上涨的成本、界面复杂性以及最近的安全问题促使许多企业寻求更简单、更实惠的替代方案。
LogMeIn的关键功能
LogMeIn提供了几个核心功能，旨在支持远程工作和IT管理。这些功能包括：
文件传输：用户可以在本地和远程计算机之间传输文件，而无需第三方服务。
多显示器支持：如果远程计算��机使用多个显示器，LogMeIn允许用户在会话期间查看并切换它们。
远程打印：此功能允许用户将文档从远程计算机打印到本地打印机，方便随时访问文件。
会话录制：会话可以被录制用于文档、培训或审计目的。
用户管理：管理员可以管理访问权限，并将用户组织成组，以便更好地控制和可见性。
局域网唤醒和重启选项：LogMeIn支持唤醒休眠设备和执行远程重启，这对于系统维护很有用。
虽然这些功能是有效的，但在远程访问领域中相当标准。在接下来的部分中，我们将探讨 LogMeIn 的安全性如何比较——以及为什么许多用户正在转向像 Splashtop 这样的替代解决方案。
LogMeIn 安全问题：识别潜在风险
在选择远程访问解决方案时，安全性至关重要。LogMeIn现在在GoTo品牌下运营，已经遇到了一些需要关注的安全挑战。
2022 年数据泄露及其影响
2022年底，LogMeIn的母公司GoTo经历了一次重大安全漏洞。攻击者访问了第三方云存储服务，窃取了加密备份，有时还包括保护它们的加密密钥。被泄露的数据因产品而异，但包括账户用户名、加盐和哈希处理的密码、多因素身份验证（MFA）设置的部分内容以及产品授权信息。
尽管GoTo表示数据的加密性质提供了一层保护，但某些备份的加密密钥的暴露引发了对潜在未经授权访问的担忧。
以前的漏洞
除了2022年的事件外，LogMeIn的LastPass密码管理器在其iOS应用程序中也面临安全漏洞。具体来说，CVE-2020-35207和CVE-2020-35208突显了通过运行时操作可以绕过PIN和密码身份验证机制的问题。尽管这些漏洞被供应商争议，称它们需要越狱设备并且不在其威胁模型范围内，但它们强调了严格安全实践的重要性。
这些事件强调了组织对其远程访问解决方案的安全框架进行严格评估的必要性。
LogMeIn的定价如何影响用户和企业
多年来，LogMeIn 在其产品线中实施了显著的价格上涨，影响了个人和企业。
LogMeIn Pro：个人计划的价格为每年$349.99，允许访问最多两台计算机。这标志着与往年相比的显著增长；例如，在2017年，同一计划的价格为每年$249.99，表明上涨了40%。
LogMeIn Central：专为管理多个端点的IT专业人员设计，起价为每年$954.99，适用于25台计算机。其他功能，如防病毒管理和自动化工具，可通过附加组件获得，这些是额外费用。
LogMeIn Rescue：针对 IT 支持团队，此解决方案起价为每年 $1,299。移动设备支持需要额外的移动支持升级，每年费用为 $450。
这些定价结构使许多用户重新评估LogMeIn服务所提供的价值，尤其是在与提供类似功能但价格更具竞争力的替代解决方案相比时。
为什么 Splashtop 是 LogMeIn 最安全且最实惠的替代方案
对于比较远程访问解决方案的组织来说，Splashtop 脱颖而出，成为 LogMeIn 的高度安全、可靠且经济实惠的替代方案。它提供企业级安全功能、强大的性能和灵活的定价——没有隐藏费用或不必要的复杂性。
保护您的数据安全的安全功能
Splashtop 的构建以安全性为核心优先事项。关注数据隐私、未经授权的访问和合规性的企业将欣赏该平台的多层次安全方法：
256 位 AES 加密 – 确保所有远程会话和数据传输免受未经授权的拦截。
TLS协议 – 提供互联网上的安全通信，减少攻击的脆弱性。
双因素身份验证 (2FA) – 在登录时增加一个额外的验证步骤，降低凭证攻击的风险。
设备身份验证 – 只有预先批准的设备才能访问系统，进一步保护企业网络。
自动会话超时和日志记录 – 增强了对远程会话中用户活动的控制和可见性。
这些功能有助于确保 Splashtop 满足医疗保健、 教育 和 金融 等行业的安全需求——在这些行业中，数据保护是不可妥协的。
透明、实惠的定价
与LogMeIn因价格上涨陡峭且不可预测而受到批评不同，Splashtop提供简单明了且具有竞争力的定价。
切换到 Splashtop 每�年可节省超过70%——而不牺牲质量或功能。而 LogMeIn 通常对移动支持或远程打印等附加功能收取额外费用，Splashtop 在其基础计划中包含了这些功能。
全功能远程访问，无需额外费用
Splashtop提供远程工作者和IT团队所需的所有基本功能，包括：
高性能远程访问 – 即使在低带宽连接上，也能实现快速响应的会话，延迟最小。
跨平台支持 – 适用于Windows、Mac、Linux、iOS、Android和Chromebooks。
– 从远程计算机打印文档到本地打印机。
文件传输 – 在设备之间安全地传输文件，无需第三方工具。
多显示器支持 – 轻松切换远程机器上的多个显示器。
会话录制 – 记录远程会话以用于合规、审计或培训目的。
这些工具是Splashtop的标准配置，而竞争对手则将其捆绑在昂贵的“高级”计划中。
全球用户信赖 — 有评论为证
Splashtop在各行各业的IT专业人士和商业用户中获得了出色的评价。在Capterra、Trustpilot和Gartner Peer Insights等平台上始终保持高评分，显�然用户重视Splashtop的易用性、可靠性和实惠性。
这是一个客户在从 LogMeIn 切换后所说的话：
“我以前用过LogMeIn。Splashtop便宜得多，而且更容易为用户设置受控访问机器。我喜欢会话和历史记录日志。这些非常有帮助。”— David Bakker, Hendrik's Greenhouses
Splashtop 还因其性能、安全性和客户满意度获得了众多行业奖项。您可以在这里查看完整的奖项和认可列表。
体验 Splashtop — 最佳 LogMeIn 替代品
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