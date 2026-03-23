Jerry Hsieh 担任 Splashtop 的安全与合规副总裁，在系统、网络和数据中心管理领域工作了20余年，有着丰富的 IT 经验，在 SOC2、SOX404、HIPAA、COSO 等合规框架方面也有着比较深厚的背景。Jerry 在全球工程管理领域取得了不错的成绩，曾在不同时区以及境外地点带领多个跨职能团队。Jerry 坚持以结果为导向，在尖端技术部署、IT 运营优化和监管合规保证方面能力超群。