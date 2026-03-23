随着技术的进步，如何确保数据安全也越来越重要。Splashtop 作为行业领先的远程访问软件供应商，对这一点非常了解。Splashtop 基于信任、客观性、监控和隐私搭建安全框架，致力于保护所有数据交互和用户设备。
了解 Splashtop 安全性的核心
Splashtop 采用多层安全防护措施，多道防线并施，以确保提供全面的安全防护。Splashtop 的安全防护措施包括加密、用户和设备身份验证等，可以协调地保护 Splashtop 软件中的数据。
身份验证措施
Splashtop 安全防护措施的核心是用户身份验证。这项安全协议要求用户在访问数据或系统之前必须提供有效凭证。为了提高安全性，Splashtop 采用双因素身份验证（2FA），需要用户完成额外的步骤以验证自己的身份。
设备身份验证是 Splashtop 采用的另一项关键安全防护措施，可确保在会话期间使用可识别和受信任的设备。最重要的是，Splashtop 支持单点登录（SSO），可无缝且安全地访问多个资源。此外，会话确认功能可以验证每个新会话的合法性，从而增加新的安全保护层。
Splashtop 的加密技术
加密是将信息转换为仅可由授权方读取的编码格式的过程。Splashtop 利用这一关键技术，特别是传输层安全协议（TLS）和 256 位高级加密标准（AES），在传输过程中保护数据。这样可以确保每个远程会话都经过加密，可以保持数据的完整性和机密性。
Splashtop 的其他安全防护措施
除了加密和身份验证外，Splashtop 还具备其他几项安全防护措施。比如会话空闲超时功能，可以自动结束非活动会话，最大限度减少潜在的安全风险。
Splashtop 还具备黑屏、锁定键盘等安全功能，可在远程会话期间保护系统安全。此外，Splashtop 不会存储或访问会话数据，从而进一步保护数据隐私。Splashtop 也十分重视问责和审计，其软件中集成了综合日志记录和报告功能。
为了增强设备安全防护，Splashtop 可与防病毒软件（Bitdefender）兼容，而且具备设备或系统管理器，用于维护设备的安全运行状况。
Splashtop 技术组织措施
Splashtop 承诺会保护用户的个人数据安全，并已实施其技术组织措施（TOM）中概述的一系列安全防护措施。
Splashtop 具备全面的数据安全控制措施，实施了严格的变更管理和风险评估。我们非常重视 IT 安全政策和员工培训，并对用户数据采用强大的加密技术。
Splashtop 服务具有自动修复和自动扩展功能，以确保 Splashtop 服务对客户的可用性。
此外，Splashtop 还维护“灾难恢复与业务连续性计划”，并设计了高可用性服务。审计日志有助于跟踪系统活动，采用各种保护工具的“综合威胁和漏洞管理计划”可确保全面防御安全威胁。
符合全球安全标准
Splashtop 严格遵守全球各项标准，体现了其对安全性的重视：
ISO/IEC 27001 认证：这是一项全球公认的标准，体现了 Splashtop 强大的信息安全管理。对于优先考虑数据完整性并希望确保信息受到最佳实践保护的客户来说，Splashtop 等获得该认证的软件供应商至关重要（详见 Splashtop 获得 ISO 27001 认证）。
SOC 2 Type II 合规性：体现了 Splashtop 严格的数据安全实践，确认其运营符合管理客户数据的高标准。该项合规标准可向客户保证，Splashtop 的服务控制和流程都定期进行详细审计，确保了在处理和保护各项服务数据时的可靠性和安全性。
GDPR 和 CCPA 合规性：这些法规不仅关系到数据隐私，还关系到用户信任。Splashtop 对这些法规的遵守表明了其对个人数据权利的积极态度，确保用户信息能受到更好的保护，更透明的处理。
PCI DSS 合规性：该法规对于任何处理信用卡交易的组织都至关重要。通过遵守 PCI DSS 标准，Splashtop 可确保安全处理、存储和传输支付数据，防止数据泄露和欺诈。
HIPAA 支持：HIPAA 合规在医疗保健领域至关重要，因为它保护敏感的患者健康信息。Splashtop与HIPAA标准的一致性 表明其对安全数据处理的坚定承诺，使医疗机构能够利用远程访问技术，同时不影响合规性或患者隐私。
FERPA 合规性：对于教育机构而言，保护学生档案不仅是法律要求，也是为了在学生和家长之间建立信任约定。Splashtop 符合 FERPA 法规，��可以保护教育档案安全，从而成为中小学以及各大院校的可靠工具。
PCI DSS 合规标准表明 Splashtop 采用综合性安全方法，满足了不同的监管要求和用户需求。
确保用户的安全
用户在维护安全方面也起着至关重要的作用。我们建议为 Splashtop 帐户创建唯一的强密码，同时定期更新软件并认真管理访问权限。这些步骤可作为 Splashtop 安全防护措施的有效补充。
摘要
Splashtop 采用多层安全防护措施，确保用户数据和设备受到良好的保护。虽然 Splashtop 提供了各种安全防护措施，但用户仍需要保持警惕并遵循最佳实践以维护安全的环境。
了解更多 Splashtop 安全性的信息。有关安全性的任何疑问或帮助，请随时联系 Splashtop 的支持资源。我们共同努力，打造更加安全的远程访问体验。
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