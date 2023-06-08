随着技术的进步，确保数据安全的重要性也越来越重要。 Splashtop 是 远程访问软件的领先提供商，非常了解这一点。 在 Splashtop，我们开发了一个基于信任、客观性、监控和隐私的安全框架，致力于保护所有数据交互并保护您的设备。

了解 Splashtop 安全性的核心

Splashtop 采用多层安全方法，将多道防线编织在一起，以确保全面的保护。 这种方法涉及加密、用户和设备身份验证以及许多其他安全措施，这些措施可以和谐地保护 Splashtop 软件中的数据。

认证措施

Splashtop 安全措施的核心是用户身份验证。 此安全协议要求用户在授予对数据或系统的访问权限之前提供有效的凭证。 为了提高安全性，Splashtop 采用双因素身份验证 （2FA），这需要额外的步骤来验证您的身份。

设备身份验证是 Splashtop 采用的另一项关键措施，可确保在会话期间使用可识别和受信任的设备。 最重要的是， Splashtop 提供单点登录 （SSO）， 可实现对多个资源的无缝而安全的访问。 此外，会话确认功能会验证每个新会话的合法性，从而增加了一层额外的安全性。

Splashtop 中的加密

加密是将信息转换为只能由授权方读取的编码格式的过程。 Splashtop 利用这一关键技术，特别是传输层安全性 （TLS） 和 256 位高级加密标准 （AES），在传输过程中保护数据。 这样可以确保每个远程会话都经过加密，从而保持数据的完整性和机密性。

Splashtop 中的其他安全措施

除了加密和身份验证之外，Splashtop 还包含了一些额外的安全措施。 会话空闲超时功能会自动结束非活动会话，从而最大限度地减少潜在的安全风险。

Splashtop 还包括空白屏幕和锁定键盘等安全功能，可在远程会话期间保护您的系统。 此外，Splashtop 通过不存储或访问会话数据来倡导数据隐私。 问责和审计也被列为优先事项，软件中集成了全面的日志记录和报告功能。

为了增强设备保护， Splashtop 提供与防病毒软件 （Bitdefender） 的兼容性，并包括一个设备/系统管理器来维护设备的安全运行状况。

Splashtop 技术和组织措施

Splashtop 展示了对个人数据安全的深刻承诺，实施了其 技术和组织措施 （TOM） 中概述的一系列保护措施。

Splashtop 拥有全面的数据安全控制措施，并实施严格的变更管理和风险评估。 该公司强调IT安全政策、员工培训，并对用户数据使用强大的加密。

Splashtop 服务设计有自动修复和自动扩展功能，以确保 Splashtop 客户的服务可用性。

此外，Splashtop 还维护灾难恢复和业务连续性计划，并设计了其高可用性服务。 审计日志有助于跟踪系统活动，而采用各种保护工具的全面威胁和漏洞管理计划可确保全面防御安全威胁。

符合全球安全标准

除了这些措施之外， Splashtop 还符合全球安全标准，包括 SOC 2 类型 II——这是信任服务标准通用的广泛标准。 这些合规性证明了 Splashtop 对安全实践的承诺，也有助于组织符合其合规性要求。

确保用户的安全

用户在维护安全方面也起着至关重要的作用。 建议为您的 Splashtop 帐户创建强大、唯一的密码，定期更新软件并认真管理访问权限。 这些步骤可以大大补充 Splashtop 的安全措施。

摘要

Splashtop 致力于采用多层安全方法，确保您的数据和设备得到良好的保护。 虽然 Splashtop 提供了安全措施的堡垒，但用户还必须保持警惕并采用最佳实践来维护安全的环境。

了解有关 Splashtop 安全性 的更多信息。 有关安全性的任何疑问或帮助，请随时联系 Splashtop 的支持资源。 我们可以共同努力，使远程访问成为一种更安全、更安全的体验。

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