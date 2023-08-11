Splashtop Achieves ISO 27001 Certification

Splashtop 获得 ISO 27001 认证
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Splashtop 凭借对信息安全和保护客户数据的承诺获得全球公认的信息安全管理体系标准认证，进一步增强了其竞争优势
2023年8月15日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在随处办公远程解决方案领域处于领先地位，该公司今天宣布已获得 ISO/IEC 27001 认证，印证了其对坚持最高标准的信息安全管理系统（ISMS）、为客户提供数据保护以及遵守法律法规要求的承诺。
ISO 27001 作为建立和维护强大的信息安全管理体系标准，在国际上受到广泛认可。该标准具备一套全面的严格要求，通过缜密的测试和审核对个人、策略和技术进行全面评估，从而全面支持信息安全。通过实施 ISO 的安全框架，Splashtop 为用户提供行业领先的远程访问解决方案，同时确保符合风险管理、网络弹性、卓越运营和保护客户数据的最高标准。
Splashtop 安全与合规副总裁 Jerry Hsieh 表示：“符合 ISO 27001 标准强调了 Splashtop 对安全性的重视，不仅体现在我们构建的产品中，而且也体现在我们自身作为一个企业的运营方式中。这项成就进一步巩固了 Splashtop 作为业内值得信赖的合作伙伴的重要地位，让客户相信我们完全能够保护他们的信息安全，同时保证数据机密性、完整性和可用性。能够加入因其先进的信息安全实践而闻名的全球组织，能够成为这样一个高级组织的一员，我们感到无比自豪。”
Splashtop 采用的安全措施不断增强，越来越多的企业愿意将其作为首选方案，用于提供安全可靠、值得信赖的远程访问和支持技术。2023年3月，为了进一步扩大安全产品组合，Splashtop 宣布收购 Foxpass，以增强对中小型企业（SMB）和托管服务提供商（MSP）的支持。此外，Foxpass Cloud RADIUS 解决方案支持单点登录（SSO）和 Splashtop 位于全球的六家办事处实施一致的 Wi-Fi 策略，促进了 Splashtop 的 ISO 合规性。2023年2月，Splashtop 宣布增进与 Bitdefender 的合作伙伴关系，通过发布全新防病毒功能来更好地保护其端点免受网络威胁，从而进一步提升对 MSP 和 IT 团队的保护。这一总体势头突显了 Splashtop 对于打造行业全面远程访问和安全产品的承诺，强调了我们希望确保各种规模企业都能获得安全性的决心。
Splashtop 远程访问和远程支持解决方案符合或支持大多行业和政府标准与法规。Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 标准，支持 HIPAA、FERPA、PCI 等行业合规标准。有关 Splashtop 荣获奖项的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.cn。
关于 ISO/IEC 27001 标准
ISO 27001 是一项国际公认的标准，规定了建立、实施、维护和持续改进信息安全管理体系（ISMS）的要求。ISO 27001 标准由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）共同制定，通过该标准可以系统化管理公司的敏感信息并确保信息的机密性、完整性和可用性。通过该认证能证明各组织对保护敏感数据和建�立有效的信息安全控制的承诺。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
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Splashtop 的 fama PR