了解更多关于我们的特点

Splashtop 功能
有人值守访问
通过 Splashtop 的有人值守访问，可以远程控制 Windows、Mac 和安卓设备，也可以实时远程查看 iOS 和 Chromebook 设备的屏幕。
聊天
在远程访问会话前、会话中或会话后向远程计算机发送和接收消息。
跨平台远程访问
无论远程连接使用的是什么设备，都能通过高性能连接、高清质量流式传输和高保真音频，获得流畅的远程访问体验。
文件传输
Splashtop 具备远程桌面文件传输功，可以轻松在不同电脑之间通过远程连接传输文件。这种方式比通过电子邮件发送文件更安全。
高性能
通过 Splashtop 的高性能功能，专业人员可以远程访问资源密集型工作站，�就像在这些工作站前一样。
日志记录
检查远程桌面连接、文件传输、聊天会话和其他历史记录相关日志
多显示器远程桌面
通过 Splashtop 的多显示器远程桌面功能，可以控制远程计算机，在一个屏幕上查看多个显示器。
远程桌面音频
在本地计算机、平板电脑、移动设备上，通过 Splashtop 实时听取远程计算机的声音。
远程打印
从正在访问的远程计算机上打印任何内容到本地打印机��。
远程重启
从 Splashtop Web 控制台或从 Splashtop Business 应用重新启动远程计算机
远程唤醒
通过 Splashtop 的远程局域网唤醒功能，只要同一网络的某台电脑处于唤醒状态，就可以远程唤醒任意其他 Windows 或 Mac 电脑。
预定远程访问
使用集中式管理控制台来设置、管理和监控日程表，通过该日程表可在预定时间段访问获得许可的现场计算机。
共享屏幕
远程访问另一台设备时，与远程用户共享桌面屏幕。该功能适用于演示、指导和分享信息。
单点登录
Splashtop SSO 采用 SAML 2.0 标准，已与所有主流身份提供商集成。
多用户远程访问同一台电脑
允许三个用户同时远程访问一台电脑。
无人值守的 Android 远程访问
即使没有最终用户，也可以从您的PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制安卓设备。您可以从计算机远程控制安卓手机和平板电脑，以轻松完成 IT 和支持任务。
用户计算机管理
Splashtop 具备的功能包括邀请用户、设置权限、调整安全设置、预定访问、用户和计算机分组等。
视频会话录制
录制远程支持会话，向最终用户演示任务执行过程，指导 IT 技术员排除故障。
Whiteboard
使用平板电脑轻松在演示文稿上高亮、绘图或书写。通过 Whiteboard，可以在演讲、培训或教学时增加互动性。