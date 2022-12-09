了解更多关于我们的特点

Splashtop 功能
有人值守访问
Splashtop 通过访问，你可以远程控制 、Mac和 设备。Windows Android 你还可以远程实时查看iOS和Chromebook设备屏幕。
聊天
在远程访问会话之前、期间或之后，向远程计算机发送和接收信息。
跨平台远程访问
无论远程连接使用的是什么设备，都能通过高性能连接、高清质量流式传输和高保真音频，获得流畅的远程访问体验。
文件传输
Splashtop远程桌面文件传输功能使得在计算机之间通过远程连接传输文件变得简单而容易。 它也比通过电子邮件发送文件更安全。
高性能
通过Splashtop的高性能功能，专业人士可以远程访问资源密集型工作站，就像坐在它们面前一样。
日志记录
检查远程桌面连接、文件传输、聊天会话和其他历史记录的日志。
多显示器远程桌面
Splashtop的多显示器远程桌面功能允许你在一个屏幕上查看多个显示器，同时控制远程计算机。
远程桌面音频
通过Splashtop ，在本地电脑、平板电脑或移动设备上实时听取来自远程电脑的声音。
远程打印
从你正在访问的远程计算机上打印任何东西到你的本地打印机。
远程重启
从Splashtop Web控制台或从Splashtop Business应用程序重新启动你的远程计算机
远程唤醒
通过Splashtop的远程唤醒功能，只要同一网络上的另一台电脑处于唤醒状态，你就可以远程唤醒你的Windows或Mac电脑。
预定的远程访问
使用一个集中的管理控制台来设置、管理和监控一个时间表，允许在预先确定的时间访问允许的现场计算机。
分享我的屏幕
在远程访问另一台设备时，与远程观众分享你的桌面屏幕。 这个功能对于演示、提供指示和分享信息来说是非常好的。
单点登录
Splashtop SSO使用SAML 2.0标准，并与所有主要的身份供应商整合。
两个用户进入一台计算机
允许两个用户同时远程访问一台计算机。
无人值守的 Android 远程访问
即使没有最终用户，也可以从您的PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制安卓设备。您可以从计算机远程控制安卓手机和平板电脑，以轻松完成 IT 和支持任务。
用户计算机管理
Splashtop为您提供了邀请用户、设置权限、调整安全设置、安排访问、以及将用户和计算机组织成组的工具。
视频会议记录
录制你的远程支持会话，向最终用户展示如何执行一项任务，或教其他IT技术人员如何排除某些问题的故障。
Whiteboard
使用平板电脑轻松地在你的演示文稿上高亮、绘图或书写。 通过白板，你可以在演讲、培训或教学时增加互动性。