为什么远程访问优于 VPN？

在当今快速发展的数字环境中，远程办公不仅是一种趋势，而是一种必需。企业正在努力适应这一新常态，促进远程访问的工具和技术要经受严格审查。其中讨论最多的是虚拟专用网络（VPN）和 Splashtop 等远程访问软件解决方案。
了解这些技术之间的细微差别，对于企业确保远程员工的安全、效率和无缝用户体验至关重要。虽然 VPN 和远程访问解决方案都能实现远程办公，但二者在运行方式存在根本性差异，都具有明显的优势。
本博客将探讨 VPN 和远程访问软件之间的主要区别，并重点说明 Splashtop 为什么是更好的选择。我们将从性能、用户体验、安全性、成本等方面进行探讨，以阐明为什么当前有很多组织正在从传统的 VPN 解决方案过渡到更先进的远程访问软件。
第一节：基本概念
什么是 VPN？
VPN 是一种通过网络（如互联网）建立连接的技术。企业通过 VPN 使远程员工能够访问公司内部资源，如文件、应用程序和内网，就像直接连接公司网络一样。
VPN 的主要功能：
远程访问网络：VPN 使员工能够从任何地点连接公司网络。
隐私：VPN 可以提供匿名性，并可通过掩盖用户的 IP 地址防止第三方跟踪网络活动。
常见使用场景：
远程办公：VPN 允许员工在家或出差期间访问公司资源。
绕过地理限制：通过掩盖用户的真实位置，VPN 可用于访问受特定地理位置限制的内容。
除了以上优势，VPN 也有一些局限性，包括潜在的延迟问题、复杂的设置过程，以及在单个连接设备遭到威胁时整个网络被暴露的风险。
什么是远程访问软件？
远程访问软件（如 Splashtop）允许用户通过互联网控制远程计算机或服务器，就像在操作现场一样。通过远程访问软件，用户可以在远程系统上访问文件、运行应用程序和执行任务，远程功能与本地系统相同。
远程访问软件的主要功能
直接控制：用户可以与远程桌面交互，包括使用应用程序和管理文件，就像在远程计算机前一样。
高性能：远程访问解决方案经过优化，可提供高质量的视频和音频音，即使远距离访问也能将延迟降至最低。
安全性：采用双因素身份验证、设备身份验证、和端到端加密等高级安全功能，可确保远程会话的安全。
常见使用场景：
远程 IT 支持：IT 专业人员可以在远程计算机上排除故障并解决问题，无需亲临现场。
远程办公：员工可以在家或在旅途中访问工作电脑，兼顾工作效率和工作表现。
协作：团队可以通过访问中央远程服务器上的共享资源和应用程序开展项目协作。
Splashtop 等远程访问软件可以解决 VPN 的许多局限性，提供更简化、更高效、更安全的远程办公体验。
第二节：对比分析
性能和速度
VPN：VPN 通过服务器路由互联网连接，使数据在传输过程中会增加额外步骤，通常会导致延迟增加、速度变慢。在处理较大文件或资源密集型应用程序时尤其容易出现问题。为什么性能会下降？原因是增加的额外加密和解密过程，以及用户与 VPN 服务器之间的距离。
远程访问软件：Splashtop 等远程访问软件旨在提供高性能远程连接，将延迟降至最低。Splashtop 经过优化，即使高清视频和资源密集型应用程序也能流畅快速地访问。用户可以享受到无缝体验，就像在本地设备上一样，不会出现 VPN 通常存在的滞后现象。
用户体验
VPN：使用 VPN 需要用户浏览网络，找到并打开所需的文件或应用程序。 这个过程可能会很繁琐和混乱，尤其是对非技术用户而言。 此外，设置和连接过程可能很耗时，而且可能需要技术支持。
远程访问软件：远程访问软件可提供更直观的用户体验。 通过 Splashtop，用户可以直接访问和控制远程计算机，就像坐在计算机前一样。 多显示器支持、文件传输和远程打印等功能提高了可用性和工作效率。 界面简单明了，连接过程快捷，即使技术知识有限的人也能使用。
安全
VPN：如果连接的设备受到威胁，VPN 会使整个网络面临潜在风险。 用户一旦获得网络访问权，就有可能访问网络的所有资源，从而增加恶意软件在网络上传播的风险。
远程访问软件：Splashtop 采用强大的安全措施保护数据和设备。 双因素身份验证、设备身份验证和端到端加密等功能可确保只有授权用户才能访问远程系统。 这样可以降低未经授权访问的风险，保护网络免受潜在威胁。 此外，Splashtop 的零信任安全框架通过对每次访问尝试进行独立验证，增加了一层额外的安全性。
易于使用和部署
VPN：设置 VPN 可能很复杂，需要专业技术知识。 对网络或服务器设置的任何更改都可能中断 VPN 访问，因此需要持续维护和支持。 扩展 VPN 解决方案以容纳更多用户的过程也是一个具有挑战性和资源密集型的过程。
远程访问软件：Splashtop 等远程访问软件易于部署和管理。 安装过程简单明了，直观的界面让用户可以快速上手。 Splashtop 的解决方案具有可扩展性，无需大量额外工作即可轻松加入新用户。 Splashtop 连接器简化了对内部网络的访问，无需 VPN，进一步降低了复杂性。
可扩展性和成本
VPN：VPN 解决方案的实施和维护费用可能很高。 它们通常需要专用硬件、大量配置和持续更新，以确保安全。 成本会迅速攀升，尤其是在扩大规模以容纳更多员工时。
远程访问软件：Splashtop 提供经济高效、可扩展的解决方案。 其定价计划很有竞争力，可选择批量许可以降低单个用户成本。 基于软件的解决方案无需昂贵的硬件，并最大限度地降低了维护成本。 企业可根据需要轻松扩展远程访问功能，确保不断壮大的团队顺利过渡。
结论
在 VPN 和远程访问软件之间的争论中，可以明显看出，虽然 VPN 已成为远程访问的传统解决方案，但它们也有一些局限性，可能会妨碍性能、安全性和用户体验。 VPN 通常会带来延迟，需要复杂的设置，而且如果单个设备受到威胁，整个网络��都会面临潜在风险。
另一方面，像 Splashtop 这样的远程访问软件提供了更优越的选择。 Splashtop 在提供高性能、低延迟连接方面表现出色，可确保用户获得与现场相同的无缝体验。 其强大的安全功能，包括双因素身份验证、设备身份验证和端到端加密，可保护远程会话免受未经授权的访问和潜在威胁，让用户高枕无忧。
通过选择 Splashtop，企业可以确保更高效、安全和用户友好的远程工作体验，让员工在任何地方都能保持工作效率，而不会影响性能或安全性。
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