Splashtop Remote Support 现在支持按月订购

端点管理很少是一次性、固定不变的需求。设备数量会变化，团队会不断壮大，新的安全重点也会出现，而 IT 团队通常需要一种切实可行的方式来改进补丁管理、监控和自动化，而不会被迫绑定到超出当前实际使用准备的软件。
Splashtop AEM为 IT 团队提供了灵活的端点管理方式，并支持按月计费。这意味着，团队可以先从当前需要管理的设备开始，评估端点自动化如何融入其工作流程，并在准备就绪时进行扩展。
对于终端管理需求更可预测的组织，也可选择按年计费，相比按月计费可节省 16%。这让团队既可以灵活起步，也可以在准备好在整个环境中统一采用 Splashtop AEM 时选择按年承诺。
为什么灵活计费对终端管理至关重要
终端管理需求并不总是可以提前预见。团队可能会在招聘扩员、新办公室上线、客户入驻或短期项目开展后，需要管理更多设备。当新的补丁要求、审计请求或软件漏洞带来紧迫性时，安全优先事项也可能迅速发生变化。
灵活计费让 IT 团队能够更好地掌控启动和扩展的方式。团队无需在方案尚未完全明确前就承诺开展更大规模的端点管理部署，而是可以先从当前需要关注的端点开始，等需求更加清晰后再逐步扩展。
对于已经确定将 Splashtop AEM 纳入长期终端管理策略的团队来说，按年计费可带来更低的总成本。与按月计费相比，按年计费可节省 16%，因此更�适合终端数量稳定且有明确部署计划的组织。
Splashtop AEM 可帮助 IT 团队管理哪些内容
Splashtop AEM 可帮助 IT 团队提升端点可见性，自动执行日常维护，并在设备需要关注时更快做出响应。团队无需依赖手动检查或彼此割裂的工具，即可通过 Splashtop 控制台管理关键端点工作流程。
借助 Splashtop AEM，IT 团队可以：
自动执行操作系统和第三方补丁管理
监控终端健康状况和设备状态
查看硬件和软件清单
通过 CVE 洞察识别漏洞
根据端点风险确定更新优先级
为重要的系统问题配置警报
使用自动化修复来处理常见问题
在多个端点上运行脚本和任务
应用基于策略的控制，实现更一致的设备管理
这让团队能够以更切实可行的方式提前应对端点问题，减少重复性工作，并在分布式环境中更好地维护设备。
何时适合选择按月计费
如果在决定采用更长期方案之前，需要终端管理方面的灵活性，那么按月计费会是不错的选择。它能让团队从较小规模开始，验证工作流程，并随着环境变化灵活调整。
如果出现以下情况，按月计费可能更合适：
先从一小组端点开始，再逐步扩展
受管设备数量经常变化
正在为新客户、新部门或新地点进行部署
想先测试补丁管理和自动化工作流
现在就需要更好的端点可见性，同时仍在规划长期工具组合
需要管理季节性、临时性或基于项目的端点需求
这让按月计费成为一项更实用的选择，适合需要快速推进，同时又希望控制如何在各类设备上扩展 Splashtop AEM 的团队。
开始使用 Splashtop AEM
端点管理需求可能会发生变化，计费方式也应提供足够的灵活性，以便从容应对这些变化。借助 Splashtop AEM，可在希望从小规模开始、测试工作流程或支持不断变化的端点数量时，选择按月计费。
当团队准备好进行更长期的部署时，按年计费可比按月计费节省 16%，从而降低总体成本。
开始 Splashtop AEM 免费试用，并选择适合端点管理需求的计费方式。