Splashtop Remote Support 现在支持按月订购

Splashtop Remote Support – MSP 理想的解决方案，可以实现随时随地远程监控和管理计算机，现在不仅支持按年订购，而且还支持按月订购。

Splashtop Remote Support 按照要远程访问、支持和管理的无人值守计算机（端点）的数量计费。25台计算机的包月套餐起价为 CN¥335.30 /月。25台计算机的包年套餐起价为 CN¥280 /月。如果按年订购，则可立省15%。

Splashtop Remote Support 的两种套餐都可以为 MSP 提供快速高效、安全可靠的高性价比远程支持解决方案，具有远程访问、监控和管理功能。Splashtop Remote Support 可配备不限数量的技术员、并发会话和主控端设备。了解更多有关 Splashtop Remote Support 的信息，并立即开始免费试用！

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为什么我们要为 Splashtop Remote Support 提供包月套餐？

MSP 业务模式以源于客户的经常性收入为基础。许多 MSP 会按月向客户收取服务费用。

这意味着，一个MSP的收入或情况可能逐月变化。 一个客户可能突然离开，导致收入损失，使MSP难以继续为他们所需的所有工具付费。 或者，一个MSP可能突然要管理更多的端点，这意味着他们要确保他们的远程支持软件能够轻松扩展。

Splashtop Remote Support 的包月套餐可以为 MSP 提供所需的灵活性，让 MSP 可以快速轻松地应对当前挑战。

为什么 Splashtop Remote Support 是更加适合 MSP 的解决方案？

Splashtop Remote Support 是根据我们的 MSP 咨询委员会的反馈和建议，专门为 MSP 打造的解决方案。Splashtop 是更加适合 MSP 的解决方案，原因如下：

Splashtop 提供 快速和可靠

技术员可以从任何设备远程访问端点，从而让技术员可以灵活地选择办公地点，他们可以居家办公或在旅途中办公，甚至可以通过个人设备办公

技术员可以有效利用拖放文件传输、聊天、远程重启等会话中功能

MSP们还将能够 具有有用的功能，包括可配置的警报、更新管理、远程命令、1对多的行动、系统清单、事件日志等。

安全是Splashtop的首要任务

MSP 可以让客户远程访问自己的计算机以进行远程办公，从而为 MSP 增加收入来源

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