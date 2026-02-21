现代IT团队正在管理更多的端点，支持更多的用户，并应对比以往更多的安全风险。混合办公、BYOD环境和分布式基础设施使得维护可见性、快速响应问题以及在设备上执行一致的控制变得更加困难。
许多组织仍然依赖于碎片化的工具堆栈，其中端点管理、远程支持、远程访问和安全性在不同的系统中处理，具有不同的工作流程、控制台和限制。
现代IT所需要的不是更多的软件，而是一个更统一的操作方法，将可视性、自动化、访问和支持结合在单一的环境中。
Splashtop 的平台演变围绕这一现实，将自主端点管理、远程支持和高性能远程访问融合为一个云原生平台，帮助 IT 团队在不切换不同工具的情况下管理、支持和保护他们的环境。
为什么现代IT需要一个统一的平台
当终端管理、访问、支持和安全存在于不同系统中时，IT 团队会失去上下文。代理必须在控制台之间切换，以了解设备健康状况、验证补丁状态、调查问题或响应用户请求。即使是常规任务也可能需要多种工具，这会减慢响应时间并增加遗漏细节的可能性。
IT工具分散带来的常见挑战包括：
工具在端点管理、支持、访问和安全方面的泛滥
上下文切换导致响应和故障排除变慢
延迟修补和不一致的执行
有限的实时可见性，了解端点健康和风险
无法适应混合办公和远程工作的手动工作流程
Splashtop的新纪元，建立在20年的信任之上
二十多年来，Splashtop 一直帮助 IT 团队和员工从任何地方高效工作。该基础建立在可靠的性能、简单的工作流程以及在现实环境中 IT 团队所依赖的安全性之上。
随着IT运营的发展，Splashtop也在不断进步。
始于高性能远程访问，然后扩展到包括远程支持，现在延伸到一个统一的云原生平台，提供Splashtop AEM的自主端点管理，以及访问和支持。
这种演变反映了一种有意的转变，即通过统一团队每天使用的工具来简化IT运营，同时继续重视简单性、可靠性和长期价值。
Splashtop如何将IT业务整合在一起
1. 自主端点管理作为运营核心
平台的核心是自主终端管理。Splashtop AEM 提供了持续的可见性和基于策略的控制，为分布式环境中的现代IT工作流程提供了操作基础。
Splashtop AEM 并不是作为一个独立工具运行，而是直接与访问和支持工作流程集成，使得可以在全局背景下采取行动。IT团队定义了管理补丁、修复和配置实施的策略，这些策略在所有端点上一致执行。
使用 Splashtop AEM，IT 团队可以：
使用基于CVE的洞察力保持对操作系统和第三方软件漏洞的持续可见性
在不等待计划签到的情况下，在Windows和macOS上部署实时补丁。
根据已定义的规则强制实施策略驱动的补救，而非手动干预
自动化补丁和配置强制，同时保留完全控制
2. 具有共享端点上下文的远程支持和访问
支持和访问工作流程在由实时终端数据指导时最为有效。Splashtop将远程支持直接嵌入到终端操作中，使IT团队��在会话之前和期间实时了解设备健康状况、补丁状态和配置。
原生远程访问运行在同样轻量级的代理商上，为IT验证和员工生产力提供安全的高性能连接。由于管理、支持和访问在同一环境中运行，团队无需切换工具即可排除故障、修复并验证修复情况。
这种统一的方法使 IT 团队能够：
使用实时终端健康数据更快地诊断问题
在后台应用脚本和补救措施而不打扰用户
在需要实际帮助时，启动安全的有人值守支持会话
远程验证配置更改和修复
在设备和操作系统之间提供安全的高性能访问
3. 与您一同扩展的集成安全与治理
安全性在与日常IT操作保持一致时最为有效。Splashtop 将终端安全作为平台的集成扩展，使团队能够在不引入独立系统的情况下扩展防护和检测能力。
可用选项包括：
Antivirus 提供针对已知威胁的基础保护
端点检测与响应 (EDR) 和托管检测与响应 (MDR) 提供行为可视性和调查，并提供实地监控和响应支持
对于具有更高级治理需求的组织，Splashtop Enterprise 增加了单点登录集成、高级访问控制以及更深入的管理功能，在不改变 IT 团队如何管理终端或支持用户的情况下扩展了平台。
统一的远程访问、支持和终端管理，随时随地
现代IT运营依赖于清晰和协调，而不是不断增长的工具集合。Splashtop将远程访问、远程支持、自主终端管理和集成安全集成到一个平台中，该平台专为IT团队实际工作的方式设计。
通过这些功能的共享上下文，组织可以获得：
更少的工具和控制台需要管理
在共享操作环境支持下，响应速度更快
从单一视图实现更清晰的终端可见性
简化的操作在不增加复杂性的情况下即可扩展
基于20年的值得信赖的性能，并为现代IT操作而设计，Splashtop提供了一条通往更简单、更高效的终端管理和支持的实用路径。
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