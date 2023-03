Splashtop 新功能 – 2018 年 8 月，包括多对多显示器

以下是 2018 年 8 月 20 日这一周在 3.2.6.0 版本中引入的一些新功能和产品。

这些功能大多数都需要更新到最新的 3.2.6.0 Splashtop 应用和 Streamer。更新的 Splashtop 应用和 Streamer 将在未来几周内通过自动更新、检查更新或更新通知来推出。您也可以从 https://www.splashtop.com/downloads 获得它们。

请注意,功能因产品而异。

多对多显示器

最令人兴奋的新功能之一(在某些产品/版本中可用*)是通过让远程显示器的内容出现在多个本地显示器上,来远程查看和控制具有多个显示器的计算机。 这使用户能够远程操作多显示器系统,就像他们坐在它前面一样。

Splashtop的Mac多对多显示器优势: 其他远程访问解决方案要么不支持Mac之间的这种功能,要么需要为每个显示器打开单独的远程访问会话。 Splashtop提供了一个卓越的解决方案,在Mac到Mac、Windows到Windows以及Mac和Windows之间提供高性能的远程访问。

在博客文章(带有视频)或支持文章中了解更多信息。

*此功能在以下软件中可用。Business Access Pro, Remote Support Plus and Premium, SOS (with mobile), SOS+10, SOS Unlimited.

*此功能在其他产品中不可用,包括。较早的Business Access(2018年8月21日之前的订阅)、Business Access Solo、Splashtop Business for Remote Support、Remote Support MSP、Remote Support Basic、较早的SOS (2017年5月24日之前开始的订阅)、SOS 捆绑在Remote Support Plus/Premium、个人、企业等。关于如何升级到包含该功能的版本,请参见上面的信息,如果您有任何问题,请联系我们。

在计算机列表中显示设备名称

请看计算机列表中的原始设备名称(主机名称)。

在 Splashtop Business 应用程序中,请在视图 | 显示设备名称上开启此功能。

Web 控制台还显示原始设备名称。

使用 Splashtop Business 应用程序的大多数 Splashtop 订阅均支持此功能。

显示紧凑视图,以更密集的形式列出计算机

全新紧凑视图允许您一次在屏幕上看到更多计算机。

在 Splashtop 应用程序的视图 | 显示紧凑视图中访问此功能。

使用 Splashtop Business 应用程序的大多数 Splashtop 订阅均支持此功能。

在远程计算机桌面上显示纯色背景

在远程访问会话期间,此功能会涂黑远程计算机上的桌面背景(而不是显示桌面背景/墙纸)。这有助于通过较慢的网络连接提高远程会话中的性能。

在远程计算机桌面上,通过文件 | 选项 | 显示纯色背景访问此功能

下面是在远程访问会话中,纯色桌面背景的样子。

新键盘快捷键

这些快捷方式适用于具有相关功能的产品版本。

当在一个远程访问会话中。

切换到特定的显示器 - Ctrl + Alt + 显示器编号

切换到下一个显示器 – Ctrl + Alt +右箭头

切换到上一个显示器 – Ctrl + Alt +左箭头

在应用程序中

展开所有组 - Alt + Win +右箭头

折叠所有组 - Alt + Win + 左箭头

全新 Splashtop Business Access Pro 和 Solo 版

截至 2018 年 8 月 21 日,新版 Splashtop Business Access Pro 和 Splashtop Business Access Solo 取代了旧版 Splashtop Business Access。

如果您在新版本发布之前就已订阅 Business Access,则可以继续当前订阅,包括以相同的价格续订和添加团队成员。您可能还需要将订阅升级到 Business Access Pro 以获取新功能。有关详细信息,请参阅以前的 Splashtop Business Access 订阅者 FAQ。

了解有关 Splashtop Business Access Pro和 Solo 的更多信息

开始试用 Business Access Pro

两个用户可以远程进入一台机器 - 现在可在商务访问专业版中使用

现在,两个用户可以同时远程控制同一台计算机!与其他用户一起远程访问计算机。双方可以简单地像往常一样从各自的 Splashtop Business 应用程序连接。

先前已向 Splashtop Remote Support Plus、SOS + 10 和 SOS Unlimited 添加此功能。现在,该功能同样在 Business Access Pro 中提供。该帐户至少需要两个用户许可证。

新版 Remote Support Premium

在此版本中,我们为 Splashtop Remote Support 系列引入了一个新功能,称为 Remote Support Premium。

Remote Support Premium 包括 Remote Support Plus 中的所有内容,还有其他专有功能,例如可配置警报、事件日志、远程命令、系统清单和更新管理。防病毒集成等其他功能即将推出。计划中的防病毒集成结合领先的第三方防病毒解决方案。防病毒服务将收取额外的订阅费用。

了解有关 Remote Support Premium 功能的更多信息

开始试用 Remote Support Premium

额外的更新和修复

这些更新和修复在具有相关功能的产品版本中可用。

文件传输功能现在支持传输大于 4GB 的文件

聊天的改进和修复。

SOS 重新启动与重新连接改进和修复。

各种错误修复。

查看所有最新的 Splashtop 解决方案