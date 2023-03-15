Splashtop 新功能 – 2018 年 8 月，包括多对多显示器

以下是 2018 年 8 月 20 日这一周在 3.2.6.0 版本中引入的一些新功能和产品。
这些功能大多数都需要更新到最新的 3.2.6.0 Splashtop 应用和 Streamer。更新的 Splashtop 应用和 Streamer 将在未来几周内通过自动更新、检查更新或更新通知来推出。您也可以从 https://www.splashtop.com/downloads 获得它们。
请注意，功能因产品而异。 在许多情况下，您可以通过升级按钮或 Subscriptions页面 ，在您的my.splashtop.com控制台升级到最新版本、更高版本，或购买额外的订阅。 如果你需要帮助，请联系销售部： sales@splashtop.com 或1-408-886-7177（加州时间周一至周五上午7:30-下午5点）。
多对多显示器
最令人兴奋的新功能之一（在某些产品/版本中可用*）是通过让远程显示器的内容出现在多个本地显示器上，来远程查看和控制具有多个显示器的计算机。 这使用户能够远程操作多显示器系统，就像他们坐在它前面一样。
Splashtop的Mac多对多显示器优势： 其他远程访问解决方案要么不支持Mac之间的这种功能，要么需要为每个显示器打开单独的远程访问会话。 Splashtop提供了一个卓越的解决方案，在Mac到Mac、Windows到Windows以及Mac和Windows之间提供高性能的远程访问。
在博客文章（带有视频）或支持文章中了解更多信息。
*此功能在以下软件中可用。Business Access Pro, Remote Support Plus and Premium, SOS (with mobile), SOS+10, SOS Unlimited.
*此功能在其他产品中不可用，包括。较早的Business Access（2018年8月21日之前的订阅）、Business Access Solo、Splashtop Business for Remote Support、Remote Support MSP、Remote Support Basic、较早的SOS （2017年5月24日之前开始的订阅）、SOS 捆绑在Remote Support Plus/Premium、个人、企业等。关于如何升级到包含该功能的版本，请参见上面的信息，如果您有任何问题，请联系我们。
在计算机列表中显示设备名称
请看计算机列表中的原始设备名称（主机名称）。
在 Splashtop Business 应用程序中，请在视图 | 显示设备名称上开启此功能。
Web 控制台还显示原始设备名称。
使用 Splashtop Business 应用程序的大多数 Splashtop 订阅均支持此功能。
显示紧凑视图，以更密集的形式列出计算机
全新紧凑视图允许您一次在屏幕上看到更多计算机。
在 Splashtop 应用程序的视图 | 显示紧凑视图中访问此功能。
使用 Splashtop Business 应用程序的大多数 Splashtop 订阅均支持此功能。
在远程计算机桌面上显示纯色背景
在远程访问会话期间，此功能会涂黑远程计算机上的桌面背景（而不是显示桌面背景/墙纸）。这有助于通过较慢的网络连接提高远程会话中的性能。
在远程计算机桌面上，通过文件 | 选项 | 显示纯色背景访问此功能
下面是在远程访问会话中，纯色桌面背景的样子。
新键盘快捷键
这些快捷方式适用于具有相关功能的产品版本。
当在一个远程访问会话中。
切换到特定的显示器 - Ctrl + Alt + 显示器编号
切换到下一个显示器 – Ctrl + Alt +右箭头
切换到上一个显示器 – Ctrl + Alt +左箭头
在应用程序中
展开所有组 - Alt + Win +右箭头
折叠所有组 - Alt + Win + 左箭头
全新 Splashtop Business Access Pro 和 Solo 版
截至 2018 年 8 月 21 日，新版 Splashtop Business Access Pro 和 Splashtop Business Access Solo 取代了旧版 Splashtop Business Access。
如果您在新版本发布之前就已订阅 Business Access，则可以继续当前订阅，包括以相同的价格续订和添加团队成员。您可能还需要将订阅升级到 Business Access Pro 以获取新功能。有关详细信息，请参阅以前的 Splashtop Business Access 订阅者 FAQ。
了解有关 Splashtop Business Access Pro和 Solo 的更多信息
两个用户可以远程进入一台机器 - 现在可在商务访问专业版中使用
现在，两个用户可以同时远程控制同一台计算机！与其他用户一起远程访问计算机。双方可以简单地像往常一样从各自的 Splashtop Business 应用程序连接。
先前已向 Splashtop Remote Support Plus、SOS + 10 和 SOS Unlimited 添加此功能。现在，该功能同样在 Business Access Pro 中提供。该帐户至少需要两个用户许可证。
新版 Remote Support Premium
在此版本中，我们为 Splashtop Remote Support 系列引入了一个新功能，称为 Remote Support Premium。
Remote Support Premium 包括 Remote Support Plus 中的所有内容，还有其他专有功能，例如可配置警报、事件日志、远程命令、系统清单和更新管理。防病毒集成等其他功能即将推出。计划中的防病毒集成结合领先的第三方防病毒解决方案。防病毒服务将收取额外的订阅费用。
了解有关 Remote Support Premium 功能的更多信息
额外的更新和修复
这些更新和修复在具有相关功能的产品版本中可用。
文件传输功能现在支持传输大于 4GB 的文件
聊天的改进和修复。
SOS 重新启动与重新连接改进和修复。
各种错误修复。
查看所有最新的 Splashtop 解决方案，并在 https://www.splashtop.com 上免费试用。