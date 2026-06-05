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Splashtop New Features

Splashtop 2020年6月/7月的新功能

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop 已发布了 Splashtop Business 应用程序和流媒体的 3.4.0.x 版本，适用于 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 的订阅用户（和试用用户）。

Splashtop Business Apps and Streamers的3.4.0.0版有什么新内容？

以下是3.4.0.0和3.4.0.1更新中的一些顶级新功能和改进。

新功能！无需重新连接即可在远程支持会话中任意切换设备（适用于 Splashtop Remote Support 用户）

如果正在 Splashtop Remote Support 远程访问会话中，并且需要切换不同设备的其他用户账户，则该会话将保持连接状态。

Remote Support 会话中远程重启后自动登录

在 Splashtop Remote Support 远程会话中访问 Windows 电脑并重启远程电脑时，可在重启后自动登录，无需再次输入凭据。很高兴推出全新高效功能。

增强的打印质量/与远程Windows 电脑的兼容性

Windows 上的远程打印功能以前使用XPS文件格式。 现在你可以使用PDF文件格式来改进文件格式的渲染。 这个过程也被简化了，所以你可以选择"Splashtop PDF远程打印机" ，作为一个打印目的地，而不需要安装任何额外的打印机驱动程序。 更多信息请参见 远程打印支持文章

在你的iPad上使用鼠标或触控板与Splashtop

你现在可以在iOS 13.4的iPad上用蓝牙鼠标或触控板与Splashtop ，进行远程会话。 我们还增加了在使用外部键盘时改进的快捷方式支持。

Splashtop Streamer for Linux增加新功能

2020年7月15日发布的适用于Linux 的 Splashtop Streamer的新版本2.6.4.0，增加了许多新功能，以使其功能集更接近Windows和Mac streamer 。

新功能包括：远程重启、远程光标、网络唤醒、多显示器支持，能够在远程显示器之间切换，并在一个本地屏幕上显示多个远程显示器，支持动态分辨率（在远程会话中改变分辨率），以及更多

同时支持Splashtop 全球和欧盟

从2020年6月22日开始，我们添加了一个新的my.splashtop.eu网站和云后端，并在法国进行了首次可用性测试。 2020年6月29日，我们将其扩展到其他28个国家/地区。

3.4.0.0版本以及更高版本的app 和 streamer 支持连接到任何一个。无论您身在何处，如果您在my.splashtop.com上创建了帐户，那么您将继续使用该站点，并且您的帐户将托管在全局实例上。如果您从29个欧洲国家中的一个开始新帐户，则将在my.splashtop.eu网站上提示您启动该帐户。

如果您在欧洲，则可能会根据您的位置自动将您定向到my.splashtop.eu网站。一定要检查全局|登录字段旁边的EU选择器，以确保您登录到正确网站上。

额外的改进和提高。

  • 改进。文件传输界面现在将遵循本地日期/时间格式

  • 增强Mac上的音频/视频同步

  • 安全性改进

  • 各种错误修复

我怎样才能获得最新的Splashtop 更新？

像往常一样，更新的应用程序和流媒体最初可从 https://www.splashtop.com/downloads 。 然后，它们通过 "检查更新 "功能提供，最后，更新会自动推广到现有的流媒体，并提示你更新你的Windows 或Mac应用程序。

截至2020年6月22日可用的3.4.0.0版应用程序和 Streamer 包括适用于 Windows 和 Mac 的 Splashtop Business 应用程序，适用于 Windows 和 Mac 的 Splashtop Streamer，适用于 Mac 和 Windows 的 Splashtop Remote Support 应用程序以及适用于 iOS 的 Splashtop Business 应用程序。自2020年7月15日开始发布版本3.4.0.1的小更新。

这些安卓应用同时发布，但使用不同的版本编号，包括Splashtop Business for Android 3.4.3.2，Splashtop Streamer for 安卓 3.1.5,和 Splashtop 安卓远程支持 3.1.5所有这些都可以在Google Play商店中找到。

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