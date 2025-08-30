关于Splashtop"欧盟扩张 "的执行团队的问答

你对Splashtop"欧洲、中东和非洲 "的扩张有疑问吗？ Splashtop我们的首席执行官马克-李和新任命的欧洲、中东和非洲地区总经理亚历山大-德雷杰回答了一些关于我们在欧洲、中东和非洲地区扩张的最常见问题。
Mark Lee和Alexander Draaijer回答我们的欧洲、中东和非洲地区问题
问题1： Splashtop最近宣布了扩大在欧盟市场的计划 。让我们从最基本的问题开始。你们在这个地区做什么？
Mark Lee：我们正在做一些事情。我们在德国的AWS云数据中心中启动Splashtop远程访问软件的本地实例，该实例包括本地用户数据库，并支持欧元和本地付款方式。
亚历山大-德拉伊耶尔我们还将Splashtop 软件产品进行了多语言的本地化，并提供多语言的销售和客户支持。
问题2：这些能力将如何改变你在那里能够做的事情？
Mark Lee：这些行动都是为了减少希望使用我们的远程访问和远程支持解决方案的欧盟企业和个人的障碍。支持欧元以及各个国家/地区首选的本地付款方式，使欧盟客户购买我们的产品变得非常容易。当然，提供我们软件的本地化版本以及多语言的销售和支持团队意味着，如果客户宁愿以法语，西班牙语，意大利语或德语工作，也不会被迫使用英语。
Alexander Draaijer：在德国的数据中心中运行我们的云软件，以及我们增加更多的本地中继服务器，将通过减少延迟并提高帧速率来提高Splashtop软件的性能。本地用户数据库为欧洲的通用数据保护法规（GDPR）提供了增强的支持，并且将其存储在位于德国的云数据中心上非常重要，因为每个人都知道德国拥有欧盟最严格的数据隐私政策。
Mark Lee：此外，对于需要最大程度的软件安全性和控制的企业，我们还提供了本地解决方案。一切都归结为消除人们与我们开展业务的障碍，并会见他们所在的公司和个人。
问题3：为什么关注欧盟，为什么是现在？
Mark Lee： Splashtop的总部设在硅谷，我们在全球设有总部，但我们也建立了强大的亚洲业务。我们在中国，日本以及整个亚洲开展了大量业务，我们在这里建立了强大的生态系统，以支持在这些国家开展业务的监管要求。今年早些时候，我们通过聘请Alex为EMEA总经理并在阿姆斯特丹开设EMEA总部开始了向欧洲的扩张。
Alexander Draaijer： Splashtop已经在欧洲有客户，但是我们知道，要真正为该地区的企业和个人提供服务，我们需要诸如欧元和本地支付支持，本地化软件以及在基于欧盟的云数据中心中运行我们的软件之类的东西。此外，该地区还受到COVID-19大流行的沉重打击，对有效，安全，负担得起的在家工作和远程支持解决方案的需求已逐渐升温。
问题4：对于欧盟公司和对远程访问或远程支持能力感兴趣的人，Splashtop ，如何满足他们的需求？
Mark Lee： Splashtop产品打勾了您期望实现有效远程访问的所有功能：性能，易用性，安全性，可靠性以及所有其他功能。但是，请听取我们的客户的意见，很明显Splashtop远远超出了预期。我们收到了来自世界各地的客户的感谢，感谢我们在COVID-19限制生效后允许他们的业务继续运营。人们在指代Splashtop时使用“救生员��”一词。甚至在大流行发生之前，对我们的产品进行过试验的很大一部分人几乎立即成为了客户。
Alexander Draaijer：我可以从亲身经历告诉你，我为Splashtop感到高兴的原因之一就是使用我们产品的“哇”体验。许多年前，我曾为Splashtop的最大竞争对手之一工作，所以我对远程访问和远程支持产品非常熟悉。与Splashtop的不同之处在于令人惊叹。
当然，价格只是一个因素，但Splashtop 的财务价值也相当惊人。 Splashtop ，不仅提供比其他方法更容易使用和性能更好的远程访问，而且我们的价格比竞争对手低80%。 而当我们的竞争对手每年都提高价格时，Splashtop ，致力于保持我们的解决方案的价格。
问题5：你认为在COVID-19之后，对远程访问解决方案的需求会有什么变化？
Mark Lee：很长一段时间以来，许多企业一直在考虑在家工作的策略，这可能是减少通勤的方式来减少碳足迹，或者通过灵活的工作时间提供更具吸引力的工作环境，或者缩小规模或搬迁办公室空间，或吸引当地地理范围以外的工人。 COVID-19将它们付诸行动，无论它们是否准备就绪。现在，在家工作的精灵肯定已经破灭了。
随着在家工作真正成为一种新常态，各种规模的公司都在寻找新的工具和新的方式，以将在家工作的体验提升到新的水平。 我们非常高兴，Splashtop ，能够提供下一个层次，我们期待着将我们的利益扩展到整个欧盟的更多用户。
Alexander Draaijer：Mark在我面试加入公司时说了很重要的一点。我曾问过他对Splashtop的目标，特别是在欧洲，中东和非洲地区，他说，他致力于为世界各地的用户提供最物有所值的最佳远程访问产品。他补充说：“我们希望让全球的用户满意。”不管在COVID-19之后的情况如何变化，很明显，许多公司计划提供比以前更多的在家工作选项。而且，如果您是一家寻求在家办公解决方案的企业，您会不会倾向于以既定目标使您和您的员工满意的任何供应商？