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Female executive utilizing the Splashtop Business App on her smartphone

可以实现快速远程访问的 Splashtop Business 便携式应用程序

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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我们最近推出了一个新的Splashtop Business App（便携式远程桌面版本），Windows 。

什么是Splashtop 商业应用程序（便携式版本）？

Splashtop Business 是安装在控制端电脑上用于访问和控制其他设备的应用软件。可与 Splashtop 的 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 产品搭配使用。

通常情况下，你下载并安装Splashtop商业应用程序到你的Windows电脑上。

"便携式版本" 是一个独立的可执行文件，你可以直接下载并运行，而不必在你的计算机上安装。 你也可以把它放在USB驱动器上随身携带。

我什么时候会使用它？

远程桌面便携版适用于旅行和出差办公场景。比如在客户现场或酒店，不能或不想在借用的电脑上安装软件。远程桌面便携版易于下载，只是一个文件，可以将其保存在电脑上运行以使用，任务完成后删除即可，不会遗留任何文件。

它也很容易随身携带并从USB驱动器中使用。 下载的大小约为6MB。

它与普通的Splashtop 商业应用程序一样吗？

远程桌面便携版具有 Splashtop Business 标准版安装软件的所有功能，但有几个例外。“检查更新”功能不可用，因为可以从 Splashtop 网站下载便携版远程桌面的最新版本，不必更新现有版本。“共享我的桌面”功能不可用，该功能允许通过网络链接传输屏幕内容。

每次你运行便携式应用程序时，你将经历与标准安装版本相同的安全措施：设备认证、两步验证（如果启用）等。

我在哪里可以得到Splashtop 商业应用程序的便携版本？

最快： 转到 www.splashtop.com/go

或转到 Splashtop 下载页面，位于https://www.splashtop.com/downloads，查找（便携式应用程序版本）

下载并运行它

Open Splashtop Portable App

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  • Remote Access 试用版：适用于远程访问访问最多10台个人电脑

  • Remote Support 试用版：适用于远程访问电脑并为电脑和 iOS 以及 Android 设备上的其他用户提供远程支持。适合 IT 和支持团队，可根据技术员数量获得许可。

SOS Get Started Business App

而当你准备购买时，你会发现Splashtop ，在远程访问解决方案中提供了巨大的价格和最佳价值。

要下载任何 Splashtop，包括 Splashtop Business 便携式应用，请访问 https://www.splashtop.com/downloads

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