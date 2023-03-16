可以实现快速远程访问的 Splashtop Business 便携式应用程序

我们最近推出了一个新的Splashtop Business App（便携式远程桌面版本），Windows 。

什么是Splashtop 商业应用程序（便携式版本）？

Splashtop Business应用程序可在您的计算机上使用，以访问和控制其他计算机（对于Splashtop SOS，可远程访问/查看移动设备）。它可与三种Splashtop产品一起使用：Splashtop Business Access，Splashtop Remote Support和Splashtop SOS。

通常情况下，你下载并安装Splashtop商业应用程序到你的Windows电脑上。

"便携式版本" 是一个独立的可执行文件，你可以直接下载并运行，而不必在你的计算机上安装。 你也可以把它放在USB驱动器上随身携带。

我什么时候会使用它？

便携式远程桌面版本是当你在路上的时候。 也许你在客户现场或酒店，你不能或不想在你借来的电脑上安装软件。 这款便携式应用程序很容易下载。 它只是一个文件，你可以保存在电脑上，运行使用该应用程序，然后在你完成后删除，没有留下任何文件。

它也很容易随身携带并从USB驱动器中使用。 下载的大小约为6MB。

它与普通的Splashtop 商业应用程序一样吗？

它具有标准安装的Splashtop Business应用程序的所有功能，但有几个例外。 检查更新 "功能不可用，因为你可以直接从Splashtop 网站上下载最新版本的便携式应用程序，而不是更新你的那个。 "分享我的桌面" ，让你通过网络链接广播你的电脑屏幕的功能在便携式应用程序中也不可用。

每次你运行便携式应用程序时，你将经历与标准安装版本相同的安全措施：设备认证、两步验证（如果启用）等。

我在哪里可以得到Splashtop 商业应用程序的便携版本？

最快： 转到 www.splashtop.com/go

或转到 Splashtop 下载页面，位于https://www.splashtop.com/downloads，查找（便携式应用程序版本）

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要下载任何 Splashtop，包括 Splashtop Business 便携式应用，请访问 https://www.splashtop.com/downloads。

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