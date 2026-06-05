可以实现快速远程访问的 Splashtop Business 便携式应用程序

我们最近推出了一个新的Splashtop Business App（便携式远程桌面版本），Windows 。
什么是Splashtop 商业应用程序（便携式版本）？
Splashtop Business 是安装在控制端电脑上用于访问和控制其他设备的应用软件。可与 Splashtop 的 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 产品搭配使用。
通常情况下，你下载并安装Splashtop商业应用程序到你的Windows电脑上。
"便携式版本" 是一个独立的可执行文件，你可以直接下载并运行，而不必在你的计算机上安装。 你也可以把它放在USB驱动器上随身携带。
我什么时候会使用它？
远程桌面便携版适用于旅行和出差办公场景。比如在客户现场或酒店，不能或不想在借用的电脑上安装软件。远程桌面便携版易于下载，只是一个文件，可以将其保存在电脑上运行以使用，任务完成后删除即可，不会遗留任何文件。
它也很容易随身携带并从USB驱动器中使用。 下载的大小约为6MB。
它与普通的Splashtop 商业应用程序一样吗？
远程桌面便携版具有 Splashtop Business 标准版安装软件的所有功能，但有几个例外。“检查更新”功能不可用，因为可以从 Splashtop 网站下载便携版远程桌面的最新版本，不必更新现有版本。“共享我的桌面”功能不可用，该功能允许通过网络链接传输屏幕内容。
每次你运行便携式应用程序时，你将经历与标准安装版本相同的安全措施：设备认证、两步验证（如果启用）等。
我在哪里可以得到Splashtop 商业应用程序的便携版本？
最快： 转到 www.splashtop.com/go
或转到 Splashtop 下载页面，位于https://www.splashtop.com/downloads，查找（便携式应用程序版本）
下载并运行它
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Remote Access 试用版：适用于远程访问访问最多10台个人电脑
Remote Support 试用版：适用于远程访问电脑并为电脑和 iOS 以及 Android 设备上的其他用户提供远程支持。适合 IT 和支持团队，可根据技术员数量获得许可。
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要下载任何 Splashtop，包括 Splashtop Business 便携式应用，请访问 https://www.splashtop.com/downloads。
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