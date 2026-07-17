今年，Splashtop 迎来成立 20 周年。我们也将继续秉持自创立以来始终坚持的使命：帮助团队更轻松地访问、管理、支持并保护其环境。在 2026 年上半年，我们在终端管理、终端安全、远程支持以及 Foxpass Cloud Radius 和 PKI 方面推出了多项新更新，帮助 IT 团队获得更好的可见性、更快修复风险、强化访问控制，并将更多日常工作实现自动化。随着 IT 环境日益分布化，安全要求也不断提高，团队需要能够帮助其快速推进工作而不增加额外复杂性的工具。
更快的远程访问会话
借助全新经 AI 优化的编解码器，享受更出色的远程会话质量与性能，以更低带宽占用实现更流畅的远程会话。
补丁、端点可见性与修复功能增强
Splashtop 继续让端点管理更具可执行性，帮助 IT 团队在一个工作流程中打通可见性、修复、补丁管理和远程访问。
设备健康摘要：快速评估各终端在 OS 版本、磁盘加密、终端安全、防火墙状态等方面的健康状况，更轻松地识别缺口并确定行动优先级（分阶段推出）。
漏洞修复指南： 了解解决漏洞所需的 Windows KB 或 macOS 版本，帮助团队识别正确的修复路径并更快采取行动。
AI 补丁摘要：轻松了解补丁的重要性、已知问题、潜在风险以及真实部署信号，帮助团队以更少猜测做出更明智的推出决策。
扩展第三方和自定义软件补丁修复：软件补丁覆盖范围已扩展至 Windows 和 macOS 上的200+ 应用程序，有助于减少因未修补第三方软件而导致的安全漏洞。对自定义软件包的支持还使团队能够在同一补丁修复框架内管理非标准或内部开发的应用程序。
脚本和任务增强功能：可从 Splashtop Business 应用运行脚本和任务，包括操作系统更新和例行脚本，从而节省管理端点的时间。
UI 和计算机管理改进
随着终端环境不断扩大，IT 团队需要更简单的方法来自动执行操作、组织设备，并推进日常工作流程。
借助 AV 和 EDR 扩展端点安全能力
Splashtop 持续扩展端点安全选项，帮助客户增强防护，并让安全工作流程更贴近日常 IT 运营。
CrowdStrike 和 SentinelOne 集成：将终端保护可视性引入 Splashtop 控制台，帮助团队监控代理状态、查看安全检测结果，并在管理和支持终端的同一位置更快采取行动。
面向 SentinelOne 的在线购买：更顺畅的在线购买体验，让符合条件的客户能够随着需求增长，更轻松地添加 SentinelOne AV/EDR 保护。
Foxpass 在安全访问和云 PKI 方面的增强功能
Foxpass 是 Splashtop 提供的安全 Wi-Fi 和网络访问解决方案。Foxpass 最近的功能增强，为组织提供了更多方式来强化身份验证、提升设备感知访问能力，并简化证书管理。
基于设备状态的访问控制：将设备信任添加到Foxpass RADIUS，帮助企业根据用户身份和设备状态共同做出访问决策。
扩展的 MDM 集成：新增对 Addigy 和 Iru Device Sync 的支持，并结合现有的 Microsoft Intune、Jamf、Google Admin、Workspace ONE、Mosyle 及其他支持 SCEP 的解决方案集成，帮助团队将安全访问与设备管理数据更好地结合起来。
扩展的云 PKI 选项：支持 Foxpass Advanced RADIUS 工作流程和独立的 Enterprise PKI 模式，为组织提供更灵活的基于证书的身份验证和更广泛的证书管理能力。
Splashtop On-Prem 的安全性、自动化和控制增强
Splashtop On-Prem 更新可帮助团队强化访问控制，自动执行更多终端操作，以更好的可见性管理补丁，并简化日常管理。
条件访问控制：在远程会话前强制执行设备健康检查，帮助团队更好地控制哪些设备被允许连接。
macOS 脚本和任务增强：可在多个 Mac 终端上运行脚本和任务，减少重复性的手动工作，并支持大规模维护。
操作系统补丁管理：在本地部署环境中扫描、批准和部署 Windows 操作系统补丁，从而获得更高的可见性和控制力。
超级管理员角色：通过增强的角色权限集中管理控制，支持更强的治理。
授予和撤销系统管理权限：更轻松地管理系统级特权，减少不必要的访问。
改进的远程命令：在保持向后兼容性的同时，更可靠地执行命令，用于故障排�查、诊断和管理任务。
通过 SSH 进行文件传输：直接从客户端管理 SSH 机器上的文件，简化基于 SSH 的系统工作流程。
其他 On-Prem 更新：配置集中式会话录制存储，体验改进后的 web app 和 UI，自定义 Android 版 SOS，访问远程打印日志，并更轻松地完成 Gateway 的首次设置。
未来展望
这些更新旨在帮助 IT 团队更快地工作、降低风险，并更有信心地管理终端。从健康洞察和补丁管理，到 AI 驱动的摘要、端点安全集成、Foxpass 安全访问增强功能以及 On-Prem 改进，Splashtop 持续将更多可见性、自动化和控制能力整合到一个平台中。而且我们不会止步于此；在下一个发布周期中，还会有更多创新功能陆续推出。
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