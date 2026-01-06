到2025年，Splashtop继续扩展其平台，以帮助IT团队更高效地管理日益复杂的工作并增强控制力。全年，我们在自主终端管理 (AEM)、远程支持和本地部署上进行了增强，一直着重于帮助用户减少运营开销、整合工具并加强终端安全。
Splashtop的持续动力得到了行业领先分析师的认可。在这一年中，Splashtop 被命名为 代表性供应商，出现在 Gartner 和 Forrester 的景观报告中，反映了其在远程访问、远程支持和端点管理方面日益增长的角色。
补丁管理
补丁管理在整个2025年是一个主要的关注点，随着操作系统和软件的持续扩展。
基于策略的管理： 现在，基于策略的补丁支持扩展到Windows和MacOS，允许IT团队使用一致的规则自动化扫描、更新和批准工作流程，提高可靠性和合规性。
扩展的第三方和自定义软件补丁： 软件补丁覆盖范围扩展到100多个应用程序，涵盖Windows和macOS系统，有助于减少由于未打补丁的第三方软件导致的安全漏洞。对自定义软件包的支持还使团队能够在同一补丁框架内管理非标准或内部开发的应用程序。
Windows 主流操作系统升级管理： Splashtop 增加了对管理主要 Windows 操作系统升级的支持，包括从 Windows 10 到 11 的迁移，让 IT 团队在大规模过渡中拥有更多控制权。
库存、漏洞和安全可视化
Splashtop 加强了 IT 团队在软件和安全风险方面的可视性，使其在出现问题时能够更快速地采取行动。
软件清单： 集中化的软件清单可以更轻松地跟踪设备上安装的软件，识别过时或未经授权的应用程序，支持审计，同时降低安全风险并提高合规性。
AI驱动的漏洞洞察： 专用漏洞页面展示了整个环境中的操作系统级CVE，突出显示严重性、受影响设备，以及基于CISA已知利用漏洞目录的活跃利用问题。AI驱动的摘要帮助团队快速评估风险，并使漏洞信息在全球环境中更易获取。
CrowdStrike EDR 集成：Splashtop 推出了与 CrowdStrike 的 EDR 集成，统一终端可见性，允许客户通过 Splashtop 直接购买、部署和管理 CrowdStrike，帮助简化安全操作并减少工具扩散。
自动化、仪表盘和管理控件
Splashtop继续改进IT团队如何自动化任务和大规模管理环境。
终端配置管理 (预览)： 一项新的配置管理功能，实现对Windows和MacOS关键安全和网络设置的自动化管理。IT团队可以管理诸如密码、锁屏、Wi-Fi、防火墙、磁盘加密等控制，以加强治理和减少配置漂移。
脚本和任务的改进： 脚本�和任务已得到增强，以便可靠地在在线和脱机设备上运行，确保计划中的工作能够一致地完成，无需人工跟进。
仪表盘 and Account Controls: 增强的仪表盘小部件提供了对修补、安全状态和部署一致性的概览，而账户过期控制有助于降低因不活动访问带来的风险。
远程支持、移动性和用户体验
在整个2025年，Splashtop不断完善IT团队和最终用户的遠端電腦支援体验。
远程命令增强：远程命令实现了全面现代化，提供了更具互动性的终端体验，使诊断和管理任务更加快速直观。
Service Desk和SOS改进：通过加强Service Desk工作流程，包括会话内通信、日程安排优化与SOS自定义，帮助团队更高效地解决问题，并提供了更专业、品牌化的体验。
移动和设备支持： 新的功能增强了对iOS和Android环境的支持，为移动用户提供了更好的体验，同时让IT团队能够更好地控制设备行为和推出时间。
改进的文件传输体验： 有人值守支持会话中的文件传输经过重新设计，更符合实时支持工作流，提高了清晰度和易用性。
本地增强功能
对于在本地环境中运行Splashtop的组织，我们持续投资于可靠性、合规性和操作控制。
系统健康监测：主动监测提供对网关性能和系统健康的可视性，帮助团队及早识别问题并减少停机时间。
性能和高可用性：分区（区域）中继支持提升了分布式团队的会话性能，而PostgreSQL复制增强了集群部署中的高可用性和恢复能力。
审计、合规和Service Desk功能： 聊天、远程命令和SSH的会话记录支持审计和合规需求。Service Desk 的增强功能，包括 SOS 定制和呼叫工作流，在提高响应能力的同时保持可追溯性。正在进行的系统工具改进使得无需干扰最终用户即可实现更深层次的诊断。
教育、医疗、制造、媒体、零售和政府等领域的组织依赖这些增强功能，以更好地保护端点、优化操作并大规模支持用户。
2025总结与展望
2025年对于Splashtop来说是稳步而有意义的进步之年。通过扩展自动化、加强安全性可见性并继续投资于企业和本地能力，我们帮助IT团队更加自信和高效地管理复杂性。
展望2026年，我们的路线图将在此基础上进一步发展，深入自动化、扩展端管理能力，并在安全性、可扩展性和运营洞察方面进一步改善，以支持不断变化的IT需求。
