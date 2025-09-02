Splashtop在终端管理平台景观报告中获得认可
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Splashtop将这一认可归功于其在自主终端管理方面的不断发展，提供实时、AI辅助的自动化和安全、可扩展的现代IT团队解决方案。
加州库比蒂诺，2025年9月3日 — Splashtop今天宣布其被纳入Forrester报告，《终端管理平台景观，2025年第三季度》1。Splashtop认为这一认可是对其在快速发展的终端管理市场中日益增长的存在的认可。Splashtop被纳入Forrester报告仅在其推出自主终端管理（AEM）平台几个月后，该平台利用AI和自动化来简化广泛环境中的漏洞、补丁和设备管理。
“很荣幸被列入Forrester终端管理平台景观，”Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。“我们了解中小型企业的需求，在许多方面与大型企业相似，只是对效率和简化的要求更高。随着运营和安全功能的融合，IT管理员越来越被期望成为通才。我们的目标是为他们提供一个维护设备健康和安全、更新软件、配置设备以及提供快速有效支持的单一真实来源。”
建立终端管理的新标准
Splashtop的自主终端管理帮助IT团队通过实时补丁和AI辅助漏洞检测和修复更快地响应威胁。它还�通过自动化策略执行和通过包含Splashtop旗舰远程控制的统一界面启用主动监控来减少手动工作量。该平台旨在帮助IT以更少的资源做更多的事情，减少运营开销，同时增强可见性、合规性和威胁缓解。
该解决方案迅速在寻找现代替代方案的内部IT团队和托管服务供应商（MSPs）中取得了进展，相较于臃肿的远程监控与管理（RMM）平台。Splashtop 的 AEM 通过提供实时漏洞、补丁自动化和 IT 环境的可见性来补充 Microsoft Intune。
持续的市场动量
这一Forrester的认可增加了越来越多的第三方认可列表：
被命名为代表供应商 在 2025 Gartner® 终端管理工具市场指南2
2025年Nucleus ROI奖得主，为pb2 Architecture + Engineering带来了458%的ROI和11周的回报3
终端管理的Grid®领导者以及在G2 2025年夏季报告中的其他14个类别中，获得65个徽章，并在估计ROI和实施速度方面排名前百分位
了解更多关于Splashtop的获奖远程支持与终端管理解决方案，请访问Splashtop.com。
来源：
1. Forrester，《终端管理平台景观，2025年第三季度报告》；作者：Michele Pelino，2025年9月。
2. Gartner, 终端管理工具市场指南, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 2025年1月13日。
3. Nucleus Research，ROI案例研究：Splashtop在pb2，Cameron Marsh，2025年6月
披露：
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