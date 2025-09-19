安全不能留待以后。保护您的设备和终端是至关重要的，这意味着它们需要最新的安全补丁和更新来防御威胁和漏洞。实时修补不仅使这一切成为可能，而且方便快捷。
随着员工队伍更加远程化和企业接受自带设备（BYOD）政策，网络安全威胁已经随之演变。组织必须保持其设备和应用程序适当修补，以保障分布式环境安全，这需要能够同时自动更新补丁并在远程终端上运行的工具。
考虑到这一点，让我们来探讨实时补丁修补、其重要性以及像 Splashtop AEM 这样的解决方案如何实现这一点。
为什么传统补丁不足
许多人首先会问的问题是：手动修补有什么问题？虽然手动修补设备似乎只是简单地点击“更新”按钮就可以了事，但在大型且分散的终端环境中管理补丁可能是一项具有挑战性的任务，并且容易出错。
传统的补丁管理存在几个障碍，可能会延误修补并使安全漏洞问题未得到解决，包括：
延迟部署：手动修补端点和应用程序是一个耗时的过程，常常导致工作中断。因此，补丁经常被延迟，要么是为了避免中断故意为之，要么是其他端点优先更新而无意中导致。
手动监督： 当组织需要管理多个终端时，逐个手动更新可能耗时且易于出现人为错误。实时自动化工具可以通过自动检测和推出补丁更新来消除手动监督的需要。
不一致的合规性： 手动修补也可能导致终端之间修补不一致，因为设备可能被跳过或遗漏。这使设备面临风险和易于被利用，给网络威胁提供了一个简单的进入点。
漏洞在修补前被利用：补丁的目的是修补已知和新发现的漏洞，如果程序员知道要解决的漏洞，攻击者很可能也知道。等待安装补丁可能会让攻击者有机可乘，一旦他们利用了漏洞，修补也不能消除他们可能造成的损害。
延迟补丁如何助长数据泄露和合规性失败
几乎每个人都曾在设备上看到更新通知弹出，并选择了“稍后提醒我”至少一次，甚至多次。毕竟，修补程序更新可能需要时间，并会在忙碌的工作日中断，所以将它们推迟到更好的时间似乎很合理。当然，他们接下来再次推迟，然后下次弹出时又推迟，如此反复。
推迟补丁可能非常危险。它使系统暴露于已知的漏洞之下，黑客、网络攻击者和其他恶意行为者很容易利用这些漏洞。这会导致数据泄露的可能性增加，并无法满足安全合规性标准。
及时更新对于维护安全至关重要。保持设备和应用程序的补丁更新不仅能减少漏洞和攻击面，还是许多 IT 合规性 和监管标准的要求。
从检测到防御：实时补丁如何保护端点
幸运的是，通过实时修补可以轻松避免这些问题和风险。自动在更新可用时立即修补应用程序和终端有助于缩短从漏洞检测到威胁利用之间的时间，这样可以保持设备的最新状态，而无需手动干预。
这实际上将补丁从一个反应性、手动任务转变为一个主动、自动化的防御。�使用像 Splashtop AEM（自主端点管理）这样的解决方案，一旦补丁可用，你就能知道，然后在无需单独更新每台设备的情况下，安排和部署补丁到分布式端点。Splashtop AEM 甚至可以安排在最方便的时间自动更新，从而避免中断。
这样一来，端点可以在不影响业务流程或占用 IT 团队时间的情况下保持持续保护。
为什么实时修补对IT和正常运行时间很重要
考虑到这一点，让我们来看看实时补丁的一些好处，特别是它对 IT 团队和业务生产力的影响。除了增强的安全性，实时补丁还为 IT 团队和企业带来多重好处，包括：
提高合规性： 安全标准和法规通常要求设备和应用程序保持完全更新和打上补丁，以保护它们免受已知漏洞的侵害。实时修补有助于确保终端尽快修补，确保符合监管要求。
减少停机时间：修补需要时间，这意味着手动修补会使员工等待补丁安装和重启设备，从而减缓工作。实时补丁可以自动执行补丁安装，将其安排在更加方便的时间，不会中断工作。
减轻IT团队的负担： 对于IT团队来说，手动修补可能是一个重复且耗时的过程，尤其是当他们需要更新多个远程终端时。实时修补和自动化工具可以通过自动安排和安装补丁来消除这种负担，使IT团队能够腾出精力处理更紧迫的问题。
提高生产力：当你拥有更好的安全性、最新的更新、更少的停机时间和随时待命的 IT 团队时，生产力的提高就自然地发生了。实时补丁致力于为员工和 IT 团队节省时间，使其专注于工作而不受干扰，并帮助保护他们的设备，从而提升整个组织的效率。
实时修补：远程IT环境的未来
实时修补不仅仅是一个“锦上添花”的功能；它是面向未来的安全策略所必需的，特别是在混合办公和远程工作、BYOD环境和物联网（IoT）兴起的情况下。
持续自动化保护对支持混合和远程办公至关重要，因为任何未受保护的终端或过时的应用程序都可能危及不仅设备，还包括整个网络。员工必须能够使用他们喜欢的设备和从任何地点工作，而不承担安全风险，这需要适当的补丁和最新的安全措施。
同时，使用一种可以轻松扩展的修补解决方案也很重要，以便跟上新设备加入网络时的增长。这有助于确保无论您的环境如何变化或有哪些设备连接，您都能保持员工和终端的适当修补和更新。
采用可扩展的、自动化的、实时的补丁不仅仅是降低风险。它为您的网络安全架构提供未来保障，因此无论员工在哪工作，您都可以保持终端的更新和安全。
使用 Splashtop AEM 进行实时修补：减少停机时间，加强安全性
如果您正在寻找一个强大、有效的解决方案，具备实时修补和自动终端保护，那么Splashtop AEM（自主终端管理）具备您所需的一切及更多。使用Splashtop AEM，您可以在分布式终端环境中自动检测和部署补丁，以及通过由AI驱动的CVE漏洞洞见、主动警报和通过智能操作的自动化修复。
Splashtop AEM 的自动补丁管理�通过自动操作系统和第三方软件更新来保护漏洞并保持安全性。一旦补丁可用，Splashtop AEM 可以开始安排和部署补丁到远程端点，从而在不需要 IT 团队手动更新每台设备的情况下保持系统安全。
因此，Splashtop AEM 可以快速部署安全更新，解决设备上的漏洞，并确保无间断操作，甚至对于远程团队也是如此。
Splashtop AEM 为IT团队提供了监控端点、主动解决问题和减少工作量所需的工具和技术。这包括：
自动修补操作系统、第三方和自定义应用程序。
基于 AI 的 CVE 漏洞洞察。
可定制的策略框架。
跨所有端点的库存跟踪和管理
警报和补救措施以自动解决问题。
背景操作能够在不干扰终端用户的情况下进行故障排除和系统管理。
想亲自体验 Splashtop AEM 吗？立即免费试用。