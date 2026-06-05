为什么 Splashtop 是 IT 帮助台理想的年终采购

随着2021年底的临近，要收拾的不仅仅是礼物。 像许多 IT 帮助台经理一样，你可能发现支持预算中还有一些额外的钱。 你必须在年底"之前"使用或损失的钱。 尽管这种情况在各部门都很常见，但由在家办公举措推动的支持需求变化为支持/服务台经理提供了充分利用剩余预算的理由。
用于优化远程支持的战略需求？
在决定最终如何（或应该）使用剩余预算时，请考虑远程工作和远程支持的新规范对您的组织在2022年的成功至关重要。 Gartner最近对317位首席财务官和商业领袖的调查显示，有74％的人计划在后COVID时代将其现场员工转移到永久远程办公人员。
在过去一年半里，各个企业争先恐后地实行“远程”，允许员工远程访问并支持员工居家办公，这一现象不足为奇。企业在采取远程方案时，没有准备充足的帮助台以支持远程员工，也没有为远程员工提供各种工作设备。
通过启用远程支持（更具体地说，是一种提供最大用户灵活性的远程支持工具），作为支持经理，您可以提高整个组织的生产力。 同时，得到更好支持的员工和装备精良的支持人员报告说他们的士气要高得多。 例如，Catalyst对员工进行的一项调查发现，有育儿责任的女性在拥有强大的远程工作选择时离职的可能性降低了32％。
Splashtop 需要多少剩余预算？
值得庆幸的是，Splashtop 所需预算很少！例如，你可以使用 Splashtop SOS 提供按需远程支持和有人值守远程支持，每位并发帮助台技术员全年仅需¥1,400。Splashtop SOS 允许技术员按需支持无限数量的用户设备，甚至可以支持非组织托管设备。由于包含以下功能，你花费的这笔钱还能够大幅提升支持人员以及用户的满意度：
使用会话代码访问
高性能
两个用户进入一台计算机
“共享我的桌面” 功能
支持 iOS 以及 Android 设备
强大的安全性
文件传输（包括拖放）
远程重启并重新连接
会话录制
品牌定制
多显示器支持
聊天
用户管理
PSA 票务和 ITSM 集成
访问 Splashtop Remote Support 产品页面，查看所有价格合理、不限数量的按需远程支持（包含对无人值设备的其他访问权限）。
小支出大回报
相比于采购其他物品，投资一种可以轻松提供实时的无人值守按需远程支持技术，可以为你实现快速提升效率的方法和收入增长的可能性。在成本方面，远程支持技术能够帮助现有员工同时为更多用户提供服务，因为远程支持技术能够大幅缩短解决问题所需时间（TTR）。
如果最终用户遇到问题，支持团队成员可以使用9位代码访问用户设备（甚至包括 BYOD 设备）。如果支持技术员可以查看最终用户设备的所有内容，则不再需要通过打电话和口头描述等耗时更久的方法来解决问题，从而大幅缩短 TTR。
此外，Splashtop 技术的简洁性还可以��节省其他资源。支持团队能够快速启动并运行 Splashtop 的解决方案。
让服务台功能发挥更大作用
如果你的剩余预算多于预期，则可使用 Splashtop Enterprise 的服务台解决方案，为最终用户和支持技术员带来更好的体验。以下三个重要因素能够带来额外的投资回报：
强大的转接和分组管理功能可以提高技术员的工作效率
通过技术员协作缩短解决问题所需时间（TTR）
强化版客户支持
最近，Splashtop 推出了各种高级服务台功能，以更有效地管理支持工作流程和优化用户体验。
今年的一点额外支出可能为明年带来其他收获。由于 Splashtop 的简洁性，企业常常会将其与现有的各种工具进行整合或替换，以进一步简化支持流程。
让 Splashtop 成为你炫耀的资本
通过简化他们的工作，确保您的支持团队知道他们今年受到重视。 重点介绍您早期部署中的几个案例，说明采用这种简化版本的远程支持会给每个人带来多少好处。 对于您的IT帮助台和远程工作人员来说，这将是一次全方位的胜利。 想一想，实现这一目标所需要的只是你剩下的2021年预算。