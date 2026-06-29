IT 团队如何驾驭多样化的设备

如今的分布式办公依赖的设备多种多样。了解 IT 团队如何支持各种 BYOD 和办公室设备。
2022年，各种规模的企业都必须管理多样化的设备基础设施，以满足其员工、客户和合作伙伴的需求。
尽管移动设备比笔记本电脑和平板电脑小得多，但在应用程序的运行、云端服务的利用以及与后端系统的交互能力方面却不输于笔记本电脑和平板电脑。移动设备让用户可以随时随地办公，同时仍然允许用户访问公司资源。
移动设备还通过扩展业务流程、提高业务效率，从而增强工作流程。牛津经济研究院最近的一项调查发现，80%的 IT 和商业领袖认为，员工高效办公需要智能手机。在同一项调查中，75%的受访者表示，移动设备对其公司的业务工作流程至关重要。从以下几个示例中，我们不难看出这其中的原因。
目前客户经理经常使用移动应用程序完成以下事项：
提交订单
更新客户信息
检索定价和折扣率
与客户共享产品信息和最新消息
人力资源部门需要确保员工可以像正常一样办公。通常，员工会使用 HR 应用程序完成以下事项：
记录时间
提交工时表和支出报告
报名并接受培训
实时了解公司通知和其他消息
即使是像 ERP 这样复杂的企业应用程序现在也能满足移动设备用户的需求。根据 ITProPortal 2022年关于 ERP 的文章，“借助移动版 ERP，用户可以方便地通过移动设备访问其 ERP，移动版具备的功能与桌面版相同。”
使用 BYOD 的员工
员工希望能够使用自己信任且简单易用的设备，尤其是需要在 BYOD（自带设备）环境中办公的情况下。员工认为，这一点对工作效率和工作满意度至关重要，因为能够自由选择设备会赋予员工更多灵活性和自主权。Gartner 对全球一万余名员工进行的一项调查发现，受访者中至少55%会在某些时候将个人智能手机或笔记本电脑设备用于办公。这些设备包括 Mac、Windows、Linux 台式机和笔记本电脑；安卓和苹果智能手机；平板电脑和平板手机等。
IT 如何支持多样化的设备？
如果员工的个人设备或在其上运行的应用程序出现问题，则需要 IT 或帮助台提供支持，所需支持水平与公司托管设备所需水平相当。IT 的支持负担因此增加。大多数 IT 团队都使用可以访问托管计算机的远程支持工具，但这些工具仍无法应用于目前的所有远程 BYOD 场景。
为成功支持远程工作人员的 BYOD 需求，越来越先进的 IT 部门已采用能够支持任何设备（托管和非托管）的实时功能，从而应对技术难题。他们实现此功能的最快方法是实施有人值守的支持解决方案。
什么是有人值守的支持？
有人值守支持是一种高级形式的按需支持，允许 IT 在用户在场时远程访问任何计算机、平板电脑或移动设备，而无需事先安装。这意味着，技术员可以在需要帮助时，使用其工作或个人设��备（包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备）为任何最终用户提供支持。通过有人值守的支持，技术员只需控制最终用户的设备即可进行故障排除，就像在现场亲自操作一样。
MDM 与有人值守的支持相结合
甚至在新冠疫情爆发之前，IT 部门就目睹了员工移动设备使用量的激增，并通过实施 MDM（移动设备管理）解决方案来应对这一情况。据 Wireless Watchdogs 称，MDM 解决方案可以控制对高度敏感数据的远程访问、提供用户身份验证，甚至可以在设备丢失或失窃时提供远程数据擦除。此外，MDM 可用于确保设备上的软件补丁是最新版本，这些补丁可用于修复已知安全漏洞。
为了使用 MDM 解决方案，IT 会在企业网络中的每台托管设备上部署代理。这些代理会报告每台设备的数据，只要设备出现潜在安全威胁的迹象，既定协议则会强制执行特定操作。
但是，仅 MDM 无法支持当今使用的所有 BYOD 设备。特别是考虑到每名远程办公人员预计使用设备数量位于1.7到2.3台之间。为此，许多公司正在通过简单的集成将有人值守的支持添加到现有的 MDM 解决方案中。Splashtop 有人值守支持可轻松集成到多个 MDM 和安全解决方案中。
有人值守支持提高了 MDM 的投资回报率
三星预计，要支持100名用户，公司在本地 MDM 上平均每年要花费12,000美元。即使公司使用云端 MDM，也仍需为这100名用户而花费至少10,000美元（基础 MDM 需5,000美元）。以低成本添加有人值守支持，可以提高投资回报率。Splashtop Remote Support 可支持不限数量的用户，每个技术员许可证每年仅需¥1,970美元。
Splashtop Remote Support 还支持有人值守的技术员管理、多个并发会话、自定义品牌、与工单/ITSM 的集成。为实现远程办公，IT 负责人已投入大量预算，可以轻松支持员工使用的所有设备，并且不会限制设备容量。
Splashtop 有人值守支持运行操作简单
Splashtop 有人值守的支持因简单易用而受到 IT 部门和员工的喜爱。员工只需生成唯一的9位会话代码，然后将该代码发送给帮助台员工。技术员可以使用此代码连接到员工设备，立即对其进行远程控制。远程控制期间，可以进行传输文件、远程打印、聊天、共享屏幕等。有人值守的支持让 IT 团队能够轻松安全地管理员工设备，包括个人手机、公司台式机等。