终端设备管理是一件复杂的事情，随着技术的发展，它变得越来越复杂。目前，设备管理被分解为几种不同类型的解决方案，包括移动设备管理（MDM）、企业移动性管理（EMM）和统一端点管理（UEM）。
那么问题来了：哪种类型的设备管理适合你呢？是时候比较一下MDM、EMM和UEM，看看它们的优势和差异，以及哪些最适合管理不同设备的IT团队和企业。
从 MDM 到 EMM 再到 UEM：设备管理的演变
MDM、EMM 和 UEM 都属于设备管理的范畴，因为它们的目的类似。因此，它们是相关的技术，因为每一种都建立在前一种的功能和用途之上。
起初，设备管理是由现在称为移动设备管理的软件解决方案组成，它让IT管理员可以控制和管理移动设备和应用。自从其引入以来，它已经扩展到包括智能手机、平板电脑、计算机，甚至一些物联网（IoT）设备。
随着移动技术的增长，MDM 发展为企业移动管理（EMM），旨在帮助组织安全地使用移动设备和应用程序。这可以涵盖公司自有设备以及有自带设备（BYOD）政策的公司的个人设备。
最后，EMM演变成了统一端点管理（UEM），旨在涵盖计算机、笔记本电脑、智能手机和平板电脑。这样，公司就可以通过单一控制台进行整体设备管理，可以推送更新、应用安全策略，甚至远程擦除丢失或被盗的设备。
MDM、EMM 和 UEM 如何推动业务效率
虽然 MDM、EMM 和 UEM 有不同的用途和特性，但它们提供的好处很多都相似。这些包括：
效率：每个解决方案都配备了多个特性，以支持远程设备和工作人员，因此员工和团队可以在任何地方高效工作。
BYOD 支持：虽然他们的 BYOD 支持程度各不相同，但好的 MDM、EMM 和 UEM 解决方案可以帮助员工选择他们喜欢的设备工作。
合规性：适当的设备安全和管理是许多法规和要求所必需的。通过 MDM、EMM 和/或 UEM 保护远程端点可以帮助公司履行其 IT 合规性 义务。
可扩展性：MDM、EMM和UEM解决方案都具有高度可扩展性，因此可以根据需要支持新设备。这帮助它们保持公司增长的步伐，新端点可以在没有过多中断或困难的情况下连接和管理。
然而，尽管它们共享这些优势，但每种技术在不同程度和方式上实现这些优势，我们稍后将进行探讨。
MDM、EMM和UEM的实际应用
在了解了 MDM、EMM 和 UEM 的好处后，我们可以查看它们的实际应用。组织今天如何使用这些工具？
组织使用 MDM、EMM 和 UEM 来管理其员工中的远程设备，包括智能手机、平板电脑和 IoT 设备。由于易用性、功能、安全性和可访问性，这些工具成为提高 IT 效率以及在远程和混合工作环境中维护网络安全和 IT 合规性的重要工具。
远程办公设备管理是至关重要的，因为 IT 团队必须能够确保每个远程端点都是最新的，符合公司政策，并免受网络威胁的侵害。这些工具提供监控和检测功能，使 IT 代理能够快速识别和解决潜在问题或安全警报。
良好的设备管理包括分析以识别 IT 团队应注意的模式或警告标志，以及发送远程命令来解决这些问题的能力。
MDM与EMM与UEM：功能和能力比较
虽然 MDM、EMM 和 UEM 之间有很多相似之处，但它们并不相同。每个都有不同的设备管理方法，包括他们管理的设备范围和提供的功能。
MDM 软件专注于移动设备。它使 IT 管理员能够实施安全策略、控制设备设置、推送更新，甚至在需要时远程锁定或擦除设备。MDM 通过每个设备上的客户端应用程序工作，主要用于公司拥有的设备，尽管有些允许支持 BYOD。
EMM软件进一步发展MDM，不仅管理移动设备，还管理移动生态系统。这使 IT 团队能够管理受管设备上的应用程序、数据和内容，帮助他们保持一切安全。IT 代理可以部署和更新应用程序、管理移动设备上的文档，并启用用户身份验证，使其在BYOD环境中成为一个有价值的安全工具。
最后，UEM 软件超越了移动设备，涵盖所有端点，包括平板电脑、计算机、可穿戴设备、智能手机和 IoT 设备。这也意味着它必须能够跨平台和操作系统工作，这在 BYOD 环境中非常有价值。UEM 可以在设备生态系统中提供可见性，实施安全策略，并通过威胁检测和补救等安全功能保护端点。
我们可以这样分解关键差异：
适用范围
安全
BYOD 支持
平台兼容性
MDM
专注于管理移动设备，如智能手机和平板电脑。它主要用于配置、供应和策略执行。
基本安全功能，包括远程擦除、设备加密和密码强制执行。
有限。MDM 主要管理公司拥有的设备，但 BYOD 在有限制的情况下是可能的。
主要支持 iOS 和 Android。
EMM
通过添加应用管理、内容管理和身份管理来扩展 MDM。
增强的安全性具有应用级别策略、安全容器和数据丢失防护。
通过在个人和企业环境间的数据分离提供更强的BYOD支持。
通常支持 iOS、Android 和 Windows，macOS 支持有限。
UEM
提供单一平台来管理所有端点，包括移动设备、桌面和IoT设备。
高级、全面的安全性，通常包括端点检测、合规监控和上下文分析。
全面的 BYOD 集成，具有零信任和上下文感知访问控制。
通常支持iOS、Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS和IoT设备。
MDM、EMM 和 UEM 的操作挑战和限制。
在了解其用途和好处后，我们仍需要了解每种方法的挑战和限制。常见挑战包括：
集成：根据您选择的解决方案，集成可能是一个挑战。确保您选择的解决方案能够与您的组织使用的每种设备和操作系统集成，并能轻松安装和部署到各个端点。
复杂性：如果使用复杂的解决方案，可能会很难妥善管理每个端点。找到一个用户友好的平台，使管理多个远程端点变得简单；否则，复杂性可能会导致比解决的问题更多的问题。
可扩展性：找到一个能够跟上您发展的可扩展解决方案非常重要。设备管理解决方案必须能够根据需要添加新的端点，因此越容易扩展越好。
限制：MDM、EMM 和 UEM 各自有其局限性，例如 MDM 专注于移动设备。确保了解 IT 团队需要管理的端点，并找到可以支持每个端点的�解决方案。
使用 Splashtop AEM 加强您的端点策略
当您需要管理和支持多个远程端点时，Splashtop AEM（自主端点管理）是您端点管理策略的完美解决方案。
Splashtop AEM 提供在设备和操作系统上的强大端点管理。其集中控制为 IT 团队提供其每个端点的可见性，配有实时警报、分析和通过智能操作的自动修复。
使用 Splashtop AEM，很容易保持每个端点的安全和更新。您可以跨端点自定义和实施策略，保持安全合规性，并自动执行诸如更新和备份等重复性任务。这使得端点管理快速、高效、安全且可扩展，而 Splashtop AEM 对各类规模的企业来说都是负担得起的。
Splashtop AEM为IT团队提供了监控端点、主动解决问题并减少工作量所需的工具和技术。其中包括：
操作系统、第三方和自定义应用的自动修补。
基于AI的CVE漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的可自定义策略框架。
跨所有端点的库存跟踪和管理。
警报和修复以自动解决问题。
后台操作可访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
准备好亲自体验Splashtop AEM了吗？立即开始免费试用：