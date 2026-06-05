Splashtop 新功能：2018 年 3 月至 4 月

免责声明：Splashtop SOS 已重命名为 Splashtop Remote Support，Splashtop Business Access 已重命名为 Splashtop Remote Access。虽然产品名称发生了变化，但性能和功能保持不变，将继续为您提供快速、安全、可靠的远程访问和支持服务。
2018年3月和4月，我们在Splashtop ，增加了一些伟大的新功能。 以下是一些最新增加的内容。
Splashtop Business Access，Remote Support 和 SOS
iOS应用程序。更新了计算机管理。
2.7.4.0版的新内容。 现在，当你在Splashtop iOS应用程序中点击列表中的计算机旁边的信息图标时，你将看到一个新的信息屏幕（如下图两栏所示）。 它包括有关计算机的扩展信息，包括帐户、组、流媒体版本、IP地址、最后一次会话和当前状态。 下部有一个扩大的选项列表，包括决议、清除证书、删除计算机、重新启动流媒体、正常重启和安全模式重启。
iOS应用程序。多显示器的改进，显示所有显示器
- 以前，你能够在多显示器方案中一次查看一个显示器，并通过点击切换显示器按钮在显示器之间切换。 现在你可以按名称选择一个显示器，或在你的iOS屏幕上同时显示多个显示器。
点击 Splashtop iOS 应用工具栏上的“切换监视器”图标后，您将看到选择监视器的选项或 Show All Monitors（显示所有监视器）
选择 Show All Monitors（显示所有监视器）时，您可以在 iOS 设备上查看并排显示的屏幕。在这种情况下，它们是两种不同的尺寸，因为它是一台大显示器，旁边是一台较小的笔记本电脑。
iOS应用程序。 SOS 现在支持从iOS设备到iPad/iPhone和Android 的远程会话。
- 以前在iOS设备上使用Splashtop SOS，你可以远程查看和控制Windows和Mac电脑。 现在，你也可以从iOS远程查看iOS和Android设备。 你也可以控制一些安卓设备（有根的，三星，以及一些联想和LG）。 苹果不允许对iOS设备进行远程控制，所以只能远程查看。
iOS应用程序：支持iPhone X
- iOS应用程序已针对iPhone X进行了重新设计，远程会话现在可以最大化为全屏视图。
Windows 和 Mac 客户端应用：在版本 3.2.2.0 中添加了 5 种本地化语言：德语、日语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语
Windows 客户端应用：预填充的域信息。当远程计算机位于域中时，可以轻松选择而不是输入信息。在版本 3.2.2.0 中添加
my.Splashtop.com
测试版远程支持高级功能可供测试 -
我们正在为即将推出的 Splashtop Remote Support Premium 套件开发新功能。如果您想测试新功能并在开发过程中向我们提供反馈意见，请点击此处了解更多信息并注册。如果您目前已订购 Splashtop Remote Support PLUS，则可在测试期间免费激活产品中的这些功能。如果您未订购 Remote Support PLUS，则可免费试用，通过试用测试功能。以上两种方案都需�要填写表格注册才能激活测试版功能。警报和 Windows 更新管理功能目前可用于测试。
Splashtop Personal
获得最新的错误修复
在 Splashtop Personal App Store上的iOS版2.7.4.6应用程序。