Splashtop 入选2025年 Gartner®《端点管理工具市场指南》代表服务商
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Splashtop 致力于提供 AI 辅助自动化和实时端点管理功能，旨在帮助 IT 团队降低复杂性并提高安全性。
2025年6月5日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 宣布入选2025年 Gartner®《端点管理工具市场指南》代表服务商。Gartner 在报告中指出：“建议最终用户服务领导者利用这份研究报告指导端点管理工具投资决策。
自动端点管理（AEM）是十多年来端点管理领域取得的最重大的进步，未来服务商预计推出更多自动化功能。”根据 Gartner 的预测，截至2029年，超过50%的企业将在高级端点管理和数字员工体验（DEX）工具中采用 AEM 功能，以减少人力投入，而在2024年这一占比近乎为零。
通过 Splashtop 的自动端点管理解决方案，IT 能够全面了解环境中的设备健康状况和安全风险。该方案非常灵活，可以帮助 IT 自动执行耗费时间的任务，同时保持对运行环境的全面控制，由此提高运营效率。Splashtop 平台加快了跨操作系统、第三方和自定义应用程序的软件修补速度，使 IT 能够减少 Windows 暴露，有效促进安全合规。Splashtop 自动端点管理解决方案功能丰富，可以增强安全态势，同时保持较低的复杂性、成本或培训要求。最近的更新包括支持零接触操作的高级策略自动化、漏洞扫描和设备配置工具。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“自动端点管理（AEM）正在悄然改变 IT 团队的运营方式，从被动响应开始转向实时控制。借助 Splashtop AEM，企业可以即时查看网络上的资产，缩短漏洞检测时间，加快修补和修复速度。能够入选 Gartner 的《端点管理工具市场指南》代表服务商，进一步印证了我们期望采取更具弹性、更积极主动的 IT 策略的愿景。”
为了增强 Microsoft Intune 以及其他 UEM 平台，Splashtop 的端点管理方案允许实时修补和完全查看设备健康状况，从而加快修复速度、降低安全风险，同时不增加管理开销。
如需了解更多信息或安排演示，请访问网站 https://www.splashtop.com/。
披露：
Gartner， 《端点管理工具市场指南》 ，Tom Cipolla、Lina Al Dana、Sunil Kumar，2025 年 1 月 13 日。
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