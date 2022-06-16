Splashtop扩展欧盟业务以支持该地区的远程工作战略
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增加欧元货币支持、欧盟云数据中心、多语言销售& 支持团队
加利福尼亚州圣何塞，2020年6月29日-Splashtop 公司，一家领先的远程访问软件公司，今天宣布加强其在欧盟（EU）的业务，使该地区的企业和个人能够更容易地在家里高效和轻松地工作，并远程提供IT支持。 Splashtop正在德国的云计算数据中心推出其远程访问解决方案的一个实例，具有本地用户数据库和对欧元货币的支持。
"Splashtop公司首席执行官马克-李说："COVID-19大流行正在使在家工作成为一种新常态，同时增加了对诸如远程IT支持和远程访问教室计算机实验室的需求。 "因此，减少在家工作和远程支持的障碍比以往任何时候都更重要。 除了用多种语言对产品进行本地化外，我们还意识到，提供当地的欧元支付，满足合规性，并提供多语种的客户支持和销售团队，将使欧盟的更多企业和个人从我们的产品中受益。"
Splashtop的欧元货币支持将使其欧盟客户避免货币汇率的波动。 随着Splashtop现在拥有一个欧洲本地的数据中心和更多的本地中继服务器，欧盟用户将享受到Splashtop远程访问软件的改进性能，通过更低的延迟和高于每秒40帧（FPS）的帧率。 位于德国的新数据中心还包括一个本地用户数据库，为欧洲的通用数据保护条例（GDPR）提供了更多支持。
分阶段进行全球扩张的方法
除了位于硅谷的全球总部外，Splashtop还建立了其亚洲业务，并创建了一个强大的生态系统，以支持在中国、日本和整个亚洲开展业务的监管要求。 今年早些时候，Splashtop在阿姆斯特丹开设了其EMEA（欧洲、中东和非洲）总部，，任命Alexander Draaijer为其EMEA总经理 。
许多欧盟国家，包括意大利、西班牙和法国，都受到了COVID-19的严重打击，使公司争相确保其业务的连续性，并建立有效的在家工作的战略。 随着Splashtop产品更容易购买和使用，更多的欧盟企业和个人将能够利用Splashtop经济实惠、易于使用的基于云和企业内部的远程访问解决方案，这些解决方案具有企业级安全和可靠性。
"法国IMED Conseil公司的IT经理Aurélien Freudenreich说："从专业的角度来看，Splashtop在冠状病毒时代被证明是特别有用的，该公司专门从事医疗和牙科实践的计算机化。 "例如，我们已经创建了一些'客人'用户账户，让医生从远程位置直接访问他们的诊所计算机，这使他们能够从家里访问他们的病人文件，还可以在诊所关闭时为远程医疗咨询计费。"
"马克-李说："作为一个支持数千万用户的平台，Splashtop使企业能够接受现代工作方式--从任何地方、安全、高效和移动地工作--这创造了一个富有成效和更加强大的员工队伍。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最有价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程访问桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问其应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决�方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过3000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：splashtop.com 。