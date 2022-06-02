Splashtop任命Alexander Draaijer为欧洲、中东和非洲地区的总经理
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Splashtop继续在全球快速扩张
2020年3月30日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 在远程访问、协作和远程支持解决方案领域处于领先地位，现已任命 Alexander Draaijer 为 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区总经理。
Splashtop 欧洲、中东和非洲地区总经理 Alexander Draaijer
随着全球对Splashtop远程访问产品需求的增加，Splashtop一直在加快对新市场的投资，并在世界各地增加办事处。
除了在硅谷的公司总部和在亚太地区的办事处以外，Splashtop现在还Alexander Draaijer的领导下在荷兰建立了欧洲总部，并在荷兰设有地区总部。
这次扩张将使Splashtop能够投资于多语言人才，使公司能够以其母语支持整个欧洲的组织。
"亚历山大将负责实施和管理欧洲、中东和非洲地区的业务：增加销售活动，确定新的市场机会，并确定为我们在欧洲、中东和非洲地区的业务带来新活力所需的行动。 我们很高兴他能加入我们的团队，我们祝愿他与Splashtop的融合和成功。"
- 马克-李，Splashtop首席执行官。
Alexander Draaijer是一位成功的高级管理人员，在快速建立数百万美元的SAAS业务和全球销售渠道方面有着良好的记录。 亚历山大职�业生涯的大部分时间都在为美国风险投资公司工作，在那里他建立和管理了欧洲& 亚太地区的业务，从开始到上市或被收购。
"加入Splashtop是一个令人兴奋的时刻。Splashtop拥有一套令人惊叹的产品，并且正处于一个惊人的增长阶段。今年对于进一步加强我们的全球影响力，以及在欧洲、中东和非洲地区推出新产品和服务时更好地支持客户至关重要。我期待着与团队合作，在欧洲和其他地区实现这一巨大飞跃。"
- Alexander Draaijer，Splashtop Inc的欧洲、中东和非洲地区总经理
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