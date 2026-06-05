跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Group of Splashtop team members posing together at a festive event with balloons and '2020'

居家办公案例研究：当居家办公遇到Splashtop

Splashtop Team
阅读时间：6分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

年初，Splashtop领导团队飞往中国，台北和日本，与我们的亚洲团队举行年度会议。

他们离开时，正值新春节开始的节日期间，又是鼠年的庆祝活动。

没有人能想到，几周后，由于冠状病毒的爆发，Splashtop和许多其他企业都每想到因为冠状病毒而需要关闭办公室。

Splashtop首席执行官马克·李坚信，"由于未能做好准备，企业正在为倒闭做准备。"

在马克的领导下，Splashtop迅速采取预防措施来保护员工并保持业务运转：

  • 在中国，台北和日本，我们要求所有员工在家工作

  • 我们取消了所有办公室的所有国际公司差旅计划

  • 在美国和欧盟，我们要求所有免疫系统较弱的员工立即开始在家工作。那些免疫系统较弱的人如果感到身体不适或在生病的人身边，就会被鼓励居家办公。

  • 我们暂停了个人请假文书工作，以便需要居家办公的任何员工都可以立即这样做，而不必填写任何类型的表格。

  • 在开放式设计办公室，我们减少了会议，减少了洗手液的使用并减少了空气净化器的安装

  • 我们经常交流洗手的必要性，并让所有员工了解最新情况

"我们采取所有这些措施的假设是，疫情将在接下来的温暖月份得到控制。Splashtop 首席执行官马克·李（Mark Lee）"表示，如果疫情确实恶化，我们已经建立了基础设施，使整个公司能够完全远程运行。

Splashtop软件如何工作，为什么通过Splashtop进行的远程访问比VPN更好？

A smiling man in a red plaid shirt sits against a gray wall, holding a tablet. The Splashtop logo and the text Best VNC Alternative appear beside him.

虽然许多公司使用 VPN 在家办公，但许多公司规模不足以支持 VPN，无论是在财务上还是在技术上，这是因为 VPN 需要大量的 IT 时间和精力，而且它们的设置和维护成本相当高。 Splashtop 不仅具有成本效益，而且易于设置、安全且可靠。

通过使用Splashtop远程访问软件，所有员工都可以从连接到Internet的任何其他设备（例如手机、平板电脑和个人计算机）访问工作计算机，从而在家中高效地工作。

"我订阅了 Splashtop Business Remote Access，还有一台在办公网络上安装了 Streamer 的笔记本电脑。 我使用 Splashtop 从家用计算机和移动设备访问我的办公室笔记本电脑，以访问办公室网络上的这些资源。

使用Splashtop软件在家工作比将计算机带回家更好，因为许多资源都在办公室网络上，并且某些资源只能从办公室网络访问。这比将我的工作计算机带回家并通过家庭网络直接连接更为安全。

如果我丢失了电脑或者有人入侵了我的网络怎么办？Splashtop 远程访问软件增加了额外的保护层，因此我可以快速安全地从办公室文件服务器检索任何文件。"
— 亚历克斯·武，亚洲经理

居家办公不是万能方案

A person sits at a small table, looking stressed with their hand on their forehead, working on a laptop covered in tech and programming stickers. There is a paper cup on a nearby table.

当Splashtop首次在亚洲启动居家办公计划时，我们很幸运能够访问远程软件。

物流是一个巨大的挑战。我们正在快速发展，这意味着有新员工担任面向客户的角色。

在确保每个人都经过培训，有足够的支持并意识到他们的任务的同时，这是一个艰巨的挑战，我们需要克服这些挑战，但我们正在通过沟通和不断更新流程来实现这一目标。

我们面临的最大挑战是无法召开临时会议，这是像我们这样的快节奏创业公司的重要组成部分。这些临时会议代表了在办公室工作的最重要优势之一。

在公司办公室中，当员工需要联系同事时，他或她可以通过走到办公桌前与该同事快速联系。并且，在需要来自多个对等方的输入的情况下，可以迅速建立小组会议。

当员工在家工作时，安排ad hoc会议相当棘手，当工作的人不在同一时间在线时，通常会花费两倍的时间。 我们相信，由于这个简单的障碍，我们亚洲办事处的生产率已从100％提高到70％。

优化居家办公流程以提高生产率

A woman sits at a desk in a home office, working on a laptop with a notebook beside her. Text on the image reads, Work from home. Stay productive. The Splashtop logo appears at the bottom right.

为了帮助提高生产力，我们添加了一组工具，以使居家办公的员工的工作效率更高。

在亚洲，我们鼓励员工使用微信，以便他们可以更好地进行实时协作。

在我们的其他办公室，我们正在推广使用 TeMicrosoft ams。 随着生产率提高到80％，这一举措似乎正在获得回报。

但是，改进也可能是由于员工习惯了居家办公。因此，如果Splashtop提供了远程工作培训，那么生产力可能会更高吗？

"虽然我们无法去办公室，但我们可以随时随地从家连接到公司的网络，而不会影响工作进度，而且这种方法非常安全。
我已经19天没有出门了，而且我往往会劳累过度。 但是我认为这与冠状病毒并不完全相关，因为我以前曾多次在家工作。"
– Johnny，Splashtop中国系统管理员

除其他外，约翰尼的证词突显了一种已得到WFH多项家庭研究证实的趋势：由于干扰较少，远程员工可以更好地专注于任务。

在像硅谷这样的地方，远程工作人员可以避免交通拥堵和长时间通勤，从而节省大量时间。

结果，在家工作的员工不仅效率更高，而且工作时间更长。

展望COVID19 – Splashtop领导团队的主要收获

From right lo left : Splashtop Co-Founders Rob, Philip, Mark and Thomas

从左至右：Splashtop 联合创始人 Rob、Philip、Mark 和 Thomas

“新冠疫情迫使我们使用自己的产品进行远程办公。通过这样做，我们现在有了可以与客户分享的个人经历，我们用行动履行自己的诺言。”
— Thomas Deng，联合创始人兼产品管理高级副总裁

“尽管这项居家办公计划是暂时的，但根据收集到的见解，我们将来可能会完全或部分长久实施远程办公。”
— Robert Ha，Splashtop 首席运营官兼联合创始人

“这项居家办公计划加强了 Splashtop 的技术基础架构，使员工能够更加高效地居家办公。”
— Philip Sheu，联合创始人兼首席技术官

“无论未来我们如何发展，增强远程办公功能始终是我们业务连续性战略的核心。”
— Mark Lee，Splashtop 首席执行官兼联合创始人

作为一家以远程访问技术为核心产品的企业，Splashtop 很幸运能够轻松获得正确的技术。 这可能就是我们公司能够让员工快速远程工作的原因。 我们知道并非所有人都如此，因此决定为此做点什么。 单击此处了解危机时期 Splashtop 的 WFH 举措。

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

A woman in an office using remote maintenance software.
IT和帮助台远程支持

掌握 2026 年远程维护软件：深入指南

了解更多
Man holding laptop case and mask
IT和帮助台远程支持

奥密克戎肆虐，公司如何轻松转向弹性办公？

了解更多
Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop AEM 的月度计费

了解更多
A headless computer rack
远程访问见解

无头计算机技术的未来：Splashtop 远程访问

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号