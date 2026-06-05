居家办公案例研究：当居家办公遇到Splashtop

年初，Splashtop领导团队飞往中国，台北和日本，与我们的亚洲团队举行年度会议。
他们离开时，正值新春节开始的节日期间，又是鼠年的庆祝活动。
没有人能想到，几周后，由于冠状病毒的爆发，Splashtop和许多其他企业都每想到因为冠状病毒而需要关闭办公室。
Splashtop首席执行官马克·李坚信，"由于未能做好准备，企业正在为倒闭做准备。"
在马克的领导下，Splashtop迅速采取预防措施来保护员工并保持业务运转：
在中国，台北和日本，我们要求所有员工在家工作
我们取消了所有办公室的所有国际公司差旅计划
在美国和欧盟，我们要求所有免疫系统较弱的员工立即开始在家工作。那些免疫系统较弱的人如果感到身体不适或在生病的人身边，就会被鼓励居家办公。
我们暂停了个人请假文书工作，以便需要居家办公的任何员工都可以立即这样做，而不必填写任何类型的表格。
在开放式设计办公室，我们减少了会议，减少了洗手液的使用并减少了空气净化器的安装
我们经常交流洗手的必要性，并让所有员工了解最新情况
"我们采取所有这些措施的假设是，疫情将在接下来的温暖月份得到控制。Splashtop 首席执行官马克·李（Mark Lee）"表示，如果疫情确实恶化，我们已经建立了基础设施，使整个公司能够完全远程运行。
Splashtop软件如何工作，为什么通过Splashtop进行的远程访问比VPN更好？
虽然许多公司使用 VPN 在家办公，但许多公司规模不足以支持 VPN，无论是在财务上还是在技术上，这是因为 VPN 需要大量的 IT 时间和精力，而且它们的设置和维护成本相当高。 Splashtop 不仅具有成本效益，而且易于设置、安全且可靠。
通过使用Splashtop远程访问软件，所有员工都可以从连接到Internet的任何其他设备（例如手机、平板电脑和个人计算机）访问工作计算机，从而在家中高效地工作。
"我订阅了 Splashtop Business Remote Access，还有一台在办公网络上安装了 Streamer 的笔记本电脑。 我使用 Splashtop 从家用计算机和移动设备访问我的办公室笔记本电脑，以访问办公室网络上的这些资源。
使用Splashtop软件在家工作比将计算机带回家更好，因为许多资源都在办公室网络上，并且某些资源只能从办公室网络访问。这比将我的工作计算机带回家并通过家庭网络直接连接更为安全。
如果我丢失了电脑或者有人入侵了我的网络怎么办？Splashtop 远程访问软件增加了额外的保护层，因此我可以快速安全地从办公室文件服务器检索任何文件。"
— 亚历克斯·武，亚洲经理
居家办公不是万能方案
当Splashtop首次在亚洲启动居家办公计划时，我们很幸运能够访问远程软件。
物流是一个巨大的挑战。我们正在快速发展，这意味着有新员工担任面向客户的角色。
在确保每个人都经过培训，有足够的支持并意识到他们的任务的同时，这是一个艰巨的挑战，我们需要克服这些挑战，但我们正在通过沟通和不断更新流程来实现这一目标。
我们面临的最大挑战是无法召开临时会议，这是像我们这样的快节奏创业公司的重要组成部分。这些临时会议代表了在办公室工作的最重要优势之一。
在公司办公室中，当员工需要联系同事时，他或她可以通过走到办公桌前与该同事快速联系。并且，在需要来自多个对等方的输入的情况下，可以迅速建立小组会议。
当员工在家工作时，安排ad hoc会议相当棘手，当工作的人不在同一时间在线时，通常会花费两倍的时间。 我们相信，由于这个简单的障碍，我们亚洲办事处的生产率已从100％提高到70％。
优化居家办公流程以提高生产率
为了帮助提高生产力，我们添加了一组工具，以使居家办公的员工的工作效率更高。
在亚洲，我们鼓励员工使用微信，以便他们可以更好地进行实时协作。
在我们的其他办公室，我们正在推广使用 TeMicrosoft ams。 随着生产率提高到80％，这一举措似乎正在获得回报。
但是，改进也可能是由于员工习惯了居家办公。因此，如果Splashtop提供了远程工作培训，那么生产力可能会更高吗？
"虽然我们无法去办公室，但我们可以随时随地从家连接到公司的网络，而不会影响工作进度，而且这种方法非常安全。
我已经19天没有出门了，而且我往往会劳累过度。 但是我认为这与冠状病毒并不完全相关，因为我以前曾多次在家工作。"
– Johnny，Splashtop中国系统管理员
除其他外，约翰尼的证词突显了一种已得到WFH多项家庭研究证实的趋势：由于干扰较少，远程员工可以更好地专注于任务。
在像硅谷这样的地方，远程工作人员可以避免交通拥堵和长时间通勤，从而节省大量时间。
结果，在家工作的员工不仅效率更高，而且工作时间更长。
展望COVID19 – Splashtop领导团队的主要收获
从左至右：Splashtop 联合创始人 Rob、Philip、Mark 和 Thomas
“新冠疫情迫使我们使用自己的产品进行远程办公。通过这样做，我们现在有了可以与客户分享的个人经历，我们用行动履行自己的诺言。”
— Thomas Deng，联合创始人兼产品管理高级副总裁
“尽管这项居家办公计划是暂时的，但根据收集到的见解，我们将来可能会完全或部分长久实施远程办公。”
— Robert Ha，Splashtop 首席运营官兼联合创始人
“这项居家办公计划加强了 Splashtop 的技术基础架构，使员工能够更加高效地居家办公。”
— Philip Sheu，联合创始人兼首席技术官
“无论未来我们如何发展，增强远程办公功能始终是我们业务连续性战略的核心�。”
— Mark Lee，Splashtop 首席执行官兼联合创始人
作为一家以远程访问技术为核心产品的企业，Splashtop 很幸运能够轻松获得正确的技术。 这可能就是我们公司能够让员工快速远程工作的原因。 我们知道并非所有人都如此，因此决定为此做点什么。 单击此处了解危机时期 Splashtop 的 WFH 举措。