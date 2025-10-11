纽约时报》已将如何准备应对冠状病毒的有用资源页面放在一起。 这包含来自CDC的直接信息，并持续更新。
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资料来源：Healthmap.org
无论你是在家工作的老手还是新手，WFH都不像人们想象的那样容易和有趣。 在这篇文章中，ZDNet采访了来自世界各地的64位远程工作者专家，了解在家工作的最佳建议。
在这篇来自《今日美国》的文章中，金-科曼多分享了几个现有的科技工具，这些工具使得作为职业父母继续下去成为可能。
根据Workhuman的一项调查，只有三分之一的美国劳动力在家里工作。 本文探讨了冠状病毒如何影响这一趋势以及��雇主需要做什么。
像Splashtop ，许多技术机构正在扩展他们的服务，以使更多公司的远程工作成为可行。 这包括Microsoft ，Cisco ，Zoom，和Google。
Automattic的首席执行官Matt Mullenweg谈到了设定正确的期望和信任在家工作的员工的重要性。 Automattic是WordPress背后的公司，他们多年来一直是完全远程的。
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