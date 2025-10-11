跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
World map highlighting COVID-19 case distribution with varying sizes of red and orange circles

在家办公＆新冠肺炎相关新闻

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

如何准备应对冠状病毒

纽约时报》已将如何准备应对冠状病毒的有用资源页面放在一起。 这包含来自CDC的直接信息，并持续更新。
你应该把这个放在书签上。

冠状病毒警告旅行地图

计划去旅行？以下是需要避开的区域地图。点击地图了解实时更新。

资料来源：Healthmap.org

在家工作时保持健康和高效的64条专家建议

无论你是在家工作的老手还是新手，WFH都不像人们想象的那样容易和有趣。 在这篇文章中，ZDNet采访了来自世界各地的64位远程工作者专家，了解在家工作的最佳建议。

家长们在冠状病毒疫情下进行远程办公

在这篇来自《今日美国》的文章中，金-科曼多分享了几个现有的科技工具，这些工具使得作为职业父母继续下去成为可能。

冠状病毒实际上可能使在家工作更加普遍化

根据Workhuman的一项调查，只有三分之一的美国劳动力在家里工作。 本文探讨了冠状病毒如何影响这一趋势以及雇主需要做什么。

更多科技公司在冠状病毒爆发期间提供免费远程工作工具

像Splashtop ，许多技术机构正在扩展他们的服务，以使更多公司的远程工作成为可行。 这包括Microsoft ，Cisco ，Zoom，和Google。

没人要求远程工作实验

Automattic的首席执行官Matt Mullenweg谈到了设定正确的期望和信任在家工作的员工的重要性。 Automattic是WordPress背后的公司，他们多年来一直是完全远程的。

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用

其他资源


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

A woman in an office using remote maintenance software.
IT和帮助台远程支持

掌握 2026 年远程维护软件：深入指南

了解更多
Man holding laptop case and mask
IT和帮助台远程支持

奥密克戎肆虐，公司如何轻松转向弹性办公？

了解更多
Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop AEM 的月度计费

了解更多
A headless computer rack
远程访问见解

无头计算机技术的未来：Splashtop 远程访问

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号