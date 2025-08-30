跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Portrait of Mark Lee, Founder and CEO of Splashtop Inc.

应对冠状病毒的爆发--马克-李，联合创始人兼CEO。Splashtop

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

通过准备失败，您就准备失败。

- 本杰明·富兰克林

COVID-19冠状病毒生动地提醒了我们为什么当初设立Splashtop：通过将有效的在家工作解决方案融入其运营中来帮助个人、企业、学校、医院和其他组织变得更加灵活。

作为远程访问，协作和远程支持解决方案的领先提供商，我们比大多数公司都先做好了充分的准备，可以保持与在家工作的员工一起开展业务。我们认为，在全球健康危机时期，我们有责任向其他组织和个人提供同样水平的准备。

我们认真履行这一承诺。

我们都在想出如何最好地应对新冠肺炎疫情。我们大约有20名员工，目前在家工作。我们看到全球其他组织也做出了类似的回应，从建议的选项到强制性的政策，所有这些措施都得到了实施。

为了应对新冠肺炎，我们在大力打折我们的 remote access产品，以便人们可以在家工作并保持安全。

在这个充满挑战的时期，Splashtop也将成为更通用的资源。请浏览我们的新冠肺炎疫情下远程工作资源中心以获取更多信息。

新冠肺炎是我们现在正在处理的问题，但它远非唯一可能破坏人们生活和行动能力的因素。过去几年中，发生了类似的SARS和MERS疫情，自然灾害或地缘政治冲突可能使人们暂时难以上班或上班，上学或去医疗机构就诊。

易于访问，负担得起的远程访问可能是现代世界中的重要工具，无论是用于应对逆境还是更积极的意义，它都可以减少长时间通勤的时间和压力，支持员工的工作/生活平衡并吸引他们并保留年轻员工，他们将远程办公视为一种重要的生活方式属性。

我知道这些对我们所有人都是充满挑战的情况。我鼓励您探索远程访问解决方案如何增加您的公司和您自己的灵活性，无论是现在还是在当前冠状病毒危机已经过去很久之后。我相信在这个充满挑战的时刻，准备工作具有巨大的力量。

其他资源

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop AEM 的月度计费

了解更多
公告

Splashtop 2026 产品更新：上半年回顾

了解更多
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
公告

2025产品回顾：推进终端管理与安全

了解更多
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
公告

Splashtop 的现代 IT 运营统一平台

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号