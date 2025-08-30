应对冠状病毒的爆发--马克-李，联合创始人兼CEO。Splashtop

通过准备失败，您就准备失败。
- 本杰明·富兰克林
COVID-19冠状病毒生动地提醒了我们为什么当初设立Splashtop：通过将有效的在家工作解决方案融入其运营中来帮助个人、企业、学校、医院和其他组织变得更加灵活。
作为远程访问，协作和远程支持解决方案的领先提供商，我们比大多数公司都先做好了充分的准备，可以保持与在家工作的员工一起开展业务。我们认为，在全球健康危机时期，我们有责任向其他组织和个人提供同样水平的准备。
我们认真履行这一承诺。
我们都在想出如何最好地应对新冠肺炎疫情。我们大约有20名员工，目前在家工作。我们看到全球其他组织也做出了类似的回应，从建议的选项到强制性的政策，所有这些措施都得到了实施。
为了应对新冠肺炎，我们在大力打折我们的 remote access产品，以便人们可以在家工作并保持安全。
在这个充满挑战的时期，Splashtop也将成为更通用的资源。请浏览我们的新冠肺炎疫情下远程工作资源中心以获取更多信息。
新冠肺炎是我们现在正在处理的问题，但它远非唯一可能破坏人们生活和行动能力的因素。过去几年中，发生了类似的SARS和MERS疫情，自然灾害或地缘政治冲突可能使人们暂时难以上班或上班，上学或去医疗机构就诊。
易于访问，负担得起的远程访问可能是现代世界中的重要工具，无论是用于应对逆境还是更积极的意义，它都可以减少长时间通勤的时间和压力，支持员工的工作/生活平衡并吸引他们并保留年轻员工，他们将远程办公视为��一种重要的生活方式属性。
我知道这些对我们所有人都是充满挑战的情况。我鼓励您探索远程访问解决方案如何增加您的公司和您自己的灵活性，无论是现在还是在当前冠状病毒危机已经过去很久之后。我相信在这个充满挑战的时刻，准备工作具有巨大的力量。
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