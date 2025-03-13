Splashtop SOS 是 Splashtop Remote Support 产品线中的一款远程支持软件订阅计划。根据您的团队希望访问的无人值守计算机数量，有两种选择。两者都包括对计算机和设备的无限制有人值守快速支持。
Splashtop SOS App 用于从技术人员处获得帮助
如果支持技术人员指示您访问 sos.splashtop.com、sos.splashtop.eu 或 help.splashtop 以安装应用程序，以便他们可以访问您的计算机或设备，请使用这些链接访问他们告诉您去的网站。
Splashtop SOS 远程支持软件适用于 IT 和支持团队
如果您正在寻找可以用于有人值守和无人值守远程支持的 Splashtop SOS 远程支持软件，请访问我们的 Splashtop Remote Support 页面查看 SOS 计划。
Splashtop SOS 产品信息（现称为 Splashtop Remote Support）
Splashtop SOS 定价（Splashtop Remote Support，SOS 计划）
Splashtop SOS 下载（如果您或您的公司有 Splashtop 订阅或试用）
Splashtop SOS 免费试用（Splashtop Remote Support SOS 计划，用于快速支持和每个用户许可访问最多 300 台无人值守计算机）
Splashtop SOS 远程支持软件个人用户
如果您正在寻找一个工具来远程协助您的家人和朋友使用他们的计算机和设备，那么 Splashtop Remote Support SOS 计划是一个不错的选择。它使您能够远程查看、访问和控制 Windows、Mac 和 Linux 计算机。您还可以远程查看 Android 和 iOS 设备屏幕，以查看最终用户在您协助他们时的操作，甚至在有人值守支持会话期间远程控制 Android 设备。
您可以使用上面的链接开始 Splashtop Remote Support 的免费试用，然后在线购买订阅。如果您已经在使用 Splashtop Remote Access（前称为 Splashtop Business Access），您可以在现有计划中添加 Splashtop Remote Support SOS 计划，以获得有人值守快速支持功能。
Splashtop SOS 名称更改
从 2025 年 2 月开始，您将更频繁地看到 Splashtop Remote Support 这个名称，而不是 Splashtop SOS。当您访问 Splashtop Remote Support 页面时，您将看到可用的 SOS 计划。
这些计划具有与以前相同的功能，并增加了一些新的选项，可以轻松升级到 Splashtop Enterprise，为公司中只需远程访问其计算机的非技术员工添加远程访问许可，或添加自主端点管理功能，提供增强的计算机管理仪表盘、操作系统和软件补丁等。