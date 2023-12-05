今年，我们在进一步增强高性能远程访问和远程支持能力方面取得了长足的进步，主要侧重于IT团队的安全性和效率。 我们在教育、媒体 & 娱乐、制造业、医疗保健、零售和酒店业等行业的用户已经看到了这些新功能的巨大价值。 让我们来看看 2023 年一些值得注意的新增内容：
端点管理
Splashtop 防病毒软件由 Bitdefender 提供支持
我们引入了 Splashtop Antivirus，以增强端点安全性。 用户可以使用 Bitdefender 屡获殊荣的反恶意软件技术以无与伦比的价格保护 Windows 和 Mac 计算机。 从 Splashtop 中无缝部署和管理防病毒软件，无需其他解决方案。通过主动监控防止病毒、恶意软件和其他威胁造成伤害，您的设备可以持续保持安全，让您高枕无忧。 了解更多。
后台操作
通过在后台执行关键任务，无需控制远程计算机，显著减少最终用户的干扰。 查看所有正在运行的应用程序和进程，并使用远程任务管理器结束它们。 查看和编辑 Windows 注册表。 查看已安装的设备并启用/禁用它们，就像 Windows 设备管理器一样。 使用服务管理器查看活动服务并控制其启动行为。 在 Splashtop Business 应用程序或 Web 控制台中执行所有这些操作。 了解更多。
其他可配置�警报
设置警报，并在托管计算机上添加或删除硬件时收到通知。
智能动作
通过自动运行由自定义警报触发的用户制作脚本，进一步消除手动 IT 任务。
仪表板
使用汇总仪表板开始新的一天，轻松监控和管理端点。 仪表板提供有关端点数量、在线/离线状态、操作系统类型和版本的详细信息一目了然，还提供了鼠标悬停工具提示以获取更多信息。 还可以按终结点跟踪警报、威胁和 Windows 更新状态。 检查 Splashtop Antivirus 的状态，包括威胁计数、操作摘要和病毒定义版本。 此外，请留意即将到来和已完成的一对多预定任务。
Splashtop Enterprise 和 Splashtop Remote Support 产品提供端点管理功能。
IT 服务台
会话记录
现在，技术人员和最终用户甚至可以在启动远程连接之前聊天。 会话记录还按时间顺序保留了支持会话期间执行的聊天和操作的审核日志。
网络支持表格
服务台提供多种远程连接方法，从使用支持链接或 6 位 PIN 码的技术人员发起的方式，到使用 SOS Call 桌面应用程序和现在的 Web 表单的最终用户发起的方式。 使用网络表单，技术人员可以设计个性化的支持表单，该表单可以无缝集成到支持网站中。 这使最终用户能够在需要帮助时毫不费力地发起支持请求，这些请求会自动转交给相应的技术人员小组。
定制品牌
使用您自己的徽标和颜色自定义最终用户下载的支持应用程序，从而强调您的品牌。
报告
用户现在可以轻松报告记录的支持会话活动，以进行审计和合规。
Splashtop Enterprise 提供服�务台支持功能。
远程访问
Splashtop Business Access Performance
我们推出了专为创意专业人士量身定制的新 Business Access 套餐！ 这款新产品包括USB设备重定向、麦克风直通、YUV 4:4:4 色彩和高保真音频等其他功能，可为数字艺术家、动画师、编辑、广播员和设计师提供身临其境的远程访问体验。 了解更多。
Wacom Bridge
我们与 Wacom 共同开发了新技术，为需要在本地和远程计算机上无缝使用 Wacom 平板电脑的创意专业人士提供了卓越的体验。 借助 Splashtop 产品中包含的新专有软件，使用 Wacom 数位板体验流畅、低延迟的绘图体验，以及自定义远程手写笔体验的新选项。 从本地计算机上的创意应用程序中继承设置，而不必在远程计算机应用程序上重做。 了解更多。
设备重定向到/从 Mac 重定向
我们的设备重定向功能现在可在 Windows 和 Mac 上使用，允许用户将智能卡、打印机、人机接口设备等 USB 设备插入本地计算机，并在远程计算机上使用它，就像直接插入远程系统一样。
超高性能
在旨在满足数字创意苛刻要求的重大进步中，Splashtop 会话现在支持非凡的 240 fps！远程享受更加身临其境、响应迅速的游戏、视频制作和编辑体验。
改进的计算机列表
使用改进的控制台，可以更轻松地管理和访问您的计算机。 重新设计会突出显示您需要查看的信息，并使您能够根据某些参数自定义视图和筛选计算机。
安全性和可管理性
集中式 cloud 会话录制
用户现在可以强制记录所有 Splashtop 远程桌面会话。 会话在 cloud中完整记录，技术人员无需手动开始或停止记录。 录音在 Splashtop 服务器上存储 90 天，可以通过 Splashtop Web 控制台播放或下载，用于培训和审核目的。 下载和播放录音的能力可以根据角色进行控制。
符合 ISO/IEC 27001
Splashtop 现已通过 ISO/IEC 27001 认证！ 通过实施 ISO 和 SOC 2 等安全框架，Splashtop 为用户提供了行业领先的远程访问解决方案，同时确保风险管理、网络弹性、卓越运营和保护客户数据的最高标准。 了解更多。
支持更多数量的计算机
借助我们改进的控制台，团队现在可以轻松支持超过 100,000 台计算机，并具有同样出色的 Splashtop 响应能力和速度。
开放 API（应用程序编程接口）
Splashtop 建立了一个 API 交付框架。 用户可以 自动化工作流程，并将 Splashtop 无缝集成到现有应用程序中，以实现更顺畅的 IT 运营。 诸如在票务和聊天系统中启动支持会话以及管理用户、计算机、访问权限和群组之类的任务，都可以直接使用我们集成到您自己的平台上的 API 来完成。
用于 RDP 和 VNC 连接的 Splashtop 连接器
用户可以通过 Splashtop 远程访问计算机和服务器，而无需使用 VPN 或安装远程访问代理，现在除了 RDP 之外，还可以通过 VNC（即将推出 SSH 支持）。 了解更多。
Splashtop Enterprise 为各种规模的企业和企业提供了极致的灵活性、可扩展性和安全性。
其他新产品
除了增强其远程访问和支持解决方案外，今年 Splashtop 在加强其安全�产品方面也取得了重大进展。
Foxpass
Splashtop 收购了 Foxpass，这是一家为 IT 和 DevOps 系统提供基于云的、以身份为中心的网络和服务器访问解决方案的提供商。 Foxpass 的 cloud RADIUS 服务器平台与主要的 Wi-Fi 接入点和虚拟专用网络 （VPN） 提供商集成，并提供现代的无密码机制，以确保员工不会共享密码，并且只能在需要时访问他们需要的服务器和网络。 了解更多。
Secure Workspace
我们揭开了新安全产品的基础，并将抢先体验计划扩展到了部分客户。 Splashtop Secure Workspace 采用全面的方法来解决与访问管理相关的棘手问题。 使用简单的链接轻松安全地管理第三方访问。 了解更多。
我们致力于不断改进我们的产品和服务，为客户提供更大的价值。 我们的产品路线图在很大程度上受客户需求和市场需求的驱动；请继续关注未来几个月内更具影响力的改进。
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