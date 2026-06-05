今年，我们在进一步增强高性能远程访问和远程支持功能方面取得了长足进步，主要目标在于提升 IT 团队的安全性和效率。我们在教育、媒体与娱乐、制造业、医疗保健、零售、酒店业等行业的用户已经亲眼见证了远程访问与远程支持的巨大价值。让我们一起回顾2023年的主要新增内容：
端点管理
Splashtop 防病毒软件由 Bitdefender 提供支持
为了增强端点安全性，我们引入了 Splashtop Antivirus。用户可以使用 Bitdefender 多次获奖且价格优惠的反恶意软件技术保护 Windows 和 Mac 计算机。从 Splashtop 无缝部署和管理防病毒软件，无需其他解决方案。通过主动监控，防止病毒、恶意软件以及其他威胁造成的危害，确保设备始终处于安全状态，免去后顾之忧。了解更多。
后台操作
如果可以在后台执行关键任务，则无需控制远程计算机，从而显著减少对最终用户的干扰。查看所有正在运行的应用和进程，然后通过远程任务管理器结束。查看和编辑 Windows 注册表。查看已安装的设备，然后选择启用或禁用，就像在 Windows 设备管理器上操作一样。使用服务管理器查看活动服务并控制启动行为。从 Splashtop Business 应用或 Web 控制台执行以上所有操作。了解更多。
其他可�配置警报
设置警报，以在托管计算机上添加或删除硬件时及时收到通知。
智能操作
通过自动运行由自定义警报触发的用户脚本，进一步减少需要手动完成的 IT 任务。
控制面板
以总结仪表盘开始一天，轻松监控和管理端点。仪表盘提供端点数量、在线/脱机状态、操作系统类型和版本的一目了然的详细信息，并附有鼠标悬停提示以获取更多信息。您还可以跟踪警报、按端点的威胁和 Windows 更新状态。检查 Splashtop Antivirus 的状态，包括威胁数量、操作摘要和病毒定义版本。此外，关注即将进行和已完成的计划脚本和任务。
Splashtop Enterprise 和 Splashtop Remote Support 产品提供端点管理功能。
IT 服务台
会话记录
技术员和最终用户无需启动远程连接就能相互聊天。会话记录将按时间顺序维护支持会话期间执行的聊天和操作相关审计日志。
Web Support Form
服务台支持多种远程连接方法，一种是技术员使用支持链接或6位 PIN 码发起连接，另一种是最终用户使用 SOS Call 桌面应用或网页表单发起连接。通过网页表单，技术员可以设计个性化的支持表单，然后无缝集成到支持网站中。可以使最终用户能在需要帮助时轻松发起支持请求，这些请求会自动转接到相应的技术员组。
自定义图标
使用自己品牌的图标和颜色自定义最终用户下载的支持应用程序，从而强化自身品牌。
报告
用户可以轻松报告记录的支持会话活动，以用于审计和合规。
Splashtop Enterprise 提供服务台支持功能。
远程访问
Splashtop Remote Access 性能
我们推出了专门面向创意工作者的全新 Remote Access 方案！其中包括 USB 设备重定向、远程麦克风、YUV 4:4:4 色彩、高保真音频等功能，可为数字艺术家、动画设计、剪辑、广播员、设计师提供沉浸式远程访问体验。了解更多。了解更多。
Wacom Bridge
我们与 Wacom 共同研发新技术，为需要在本地和远程计算机上无缝使用 Wacom 平板电脑的创意工作者提供卓越体验。借助 Splashtop 产品中新增的专有软件，使用 Wacom 手绘板获得流畅、低延迟的绘图体验，还可以使用新增选项自定义远程触控笔。可以从本地计算机的创意应用程序中继承设置，而不必在远程计算机应用程序中重新设置。了解更多。
Mac 间的设备重定向
我们的设备重定向功能现在支持在 Windows 和 Mac 上使用，允许用户将智能卡、打印机、人机接口设备等 USB 设备插入本地计算机，然后从远程计算机访问，就像直接插入远程系统一样。
超高性能
为了满足数字创意的严苛要求，Splashtop 取得重大进展，其会话帧率现可高达 240 fps！让您能远程享受更加身临其境、响应迅速的游戏、视频制作和剪辑体验。
改进的计算机列表
改进后的控制台可以更加轻松地管理和访问远程计算机。重新设计会突出显示需要查看的信息，允许根据某些参数自定义视图和筛选计算机。
安全性和可管理性
集中式云会话录制
用户现在可以强制录制所有 Splashtop 远程桌面会话。会话全程在云端录制，技术员无需手动开始或停止录制。录制内容可在 Splashtop ��服务器存储90天，可以通过 Splashtop Web 控制台播放或下载，用于培训和审计。下载和播放录制内容可以基于角色进行控制。
ISO/IEC 27001 合规性
Splashtop 现已通过 ISO/IEC 27001 认证！通过实施 ISO 和 SOC 2 安全框架，Splashtop 可为用户提供行业领先的远程访问解决方案，同时确保符合风险管理、网络弹性、卓越运营和保护客户数据的最高标准。了解更多。
支持更多计算机
通过我们改进的控制台，团队现在可以轻松支持超过10万+台计算机，都具备同样出色的 Splashtop 响应能力和速度。
开放式 API（应用程序编程接口）
Splashtop 建立了一个 API 交付框架。用户可以自动化工作流程，并将 Splashtop 无缝集成到现有应用程序中，以实现更顺畅的 IT 运营。从工单和聊天系统启动支持会话以及管理用户、计算机、访问权限和组等所有任务，都可以直接已经集成到自有平台的 API 来完成。
用于 RDP 和 VNC 连接的 Splashtop Connector
用户可以通过 Splashtop 远程访问计算机和服务器，而无需使用 VPN 或安装远程访问代理，现在除了 RDP 之外，还可以通过 VNC（即将推出 SSH 支持）。了解更多。
Splashtop Enterprise 为各种规模的企业和机构提供了极大的灵活性、可扩展性和安全性。
其他新产品
除了进一步增强远程访问和支持解决方案外，今年 Splashtop 在加强安全产品方面也取得了重大进展。
Foxpass
Splashtop 已经收购了 Foxpass，该供应商旨在为 IT 和 DevOps 系统提供基于云的、以身份为中心的网络和服务器访问解决��方案。Foxpass 的 RADIUS 云服务器平台可以与主要的 Wi-Fi 接入点和虚拟专用网络（VPN）提供商集成，提供现代的无密码机制，以确保员工无法共享密码，并且只能在需要时访问所需的服务器和网络。了解更多。
Secure Workspace
我们介绍了新安全产品的基础，并将面向部分客户开放抢先体验计划。为了解决远程访问管理相关的各种棘手问题，Splashtop Secure Workspace 采用综合型架构，使用简单链接轻松安全地管理第三方访问。了解更多。
我们将持续改进产品和服务，为客户提供更大的价值。我们的产品路线图在很大程度上由客户需求和市场需求驱动，请继续关注以了解我们在未来几个月会推出的重要改进。
了解有关 Splashtop 产品的更多信息！