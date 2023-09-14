Splashtop’s Security Excellence: ISO 27001 Certification Achieved!

在我们快速发展的数字环境中，强有力的安全措施的重要性怎么强调都不为过。 Splashtop 坚定不移地致力于优先考虑安全性，继续在远程访问行业以身作则。

我们最近宣布 Splashtop 已获得 ISO/IEC 27001 认证，这证明了我们对信息安全、数据保护和法规遵从性最高标准的坚定追求。 在这篇博客中，我们将研究这对我们的用户和更广泛的 Splashtop 社区意味着什么。

什么是 ISO 27001？

ISO 27001 由国际标准化组织 (ISO) 和国际电工委员会 (IEC) 合作制定，是一项享誉国际的标准，它规定了建立、实施、维护和持续完善信息安全管理系统 (ISMS) 的要求。

该认证的核心是为管理和保护敏感的公司数据提供了一种系统的方法，确保其机密性、完整性和可访问性。

踏上获得该认证的严格旅程的组织正在发表强有力的声明。 这是他们承诺保护敏感信息和建立强有力的安全控制措施的声明。

对于 Splashtop 来说，这不仅仅是为了满足行业基准，而是为了确保我们的用户可以隐含地信任我们，知道他们的数据是安全的。

Splashtop 对安全的奉献精神

随着数字视野的扩大，威胁格局也在扩大。 Splashtop 承认，实现安全的生态系统是一个持续的过程，我们致力于保持领先几步。

我们对 Foxpass的收购 强调了这一承诺。 这一战略举措不仅仅是业务扩张，而是加强我们的安全产品组合的经过深思熟虑的步骤，特别满足中小型企业（SMB）和托管服务提供商（MSPs）的独特需求。 Foxpass 的 cloud RADIUS 解决方案的集成对于支持单点登录 （SSO） 和 Splashtop 所有全球办事处的 Wi-Fi 一致安全策略至关重要。 这些措施在帮助我们与ISO合规标准保持一致方面发挥了关键作用。

但是我们并没有就此止步。

2023 年 2 月，Splashtop 与网络安全领域的巨头 Bitdefender 建立了扩大的合作伙伴关系。 该联盟旨在通过引入尖端的防病毒功能来扩大我们的保护措施，特别是针对 MSPs 和 IT 团队。 通过确保以最佳方式抵御网络威胁，我们的目标是进一步巩固用户对我们的信任。

这些战略合作及其持续的增强体现了 Splashtop 对创建业界最全面、最安全的远程访问产品的不懈追求。

为什么企业信任 Splashtop

在以数字互动为基础的时代，服务提供商与其用户之间的信任至关重要。 随着远程访问格局变得越来越复杂，全球企业都在寻找不会在安全性上妥协的可靠合作伙伴。 这就是为什么 Splashtop 脱颖而出成为许多人值得信赖的合作伙伴。

安全措施的持续进步： 我们最近的 ISO 27001 认证只是我们正在进行的安全增强叙述中的一章。 对于每个更新和功能，Splashtop 都强调加固保护我们用户的墙壁。 符合全球标准： 除了 ISO 27001 之外，Splashtop 还符合许多 行业和政府标准和法规。 我们的解决方案符合 GDPR 和 SOC 2 标准。 此外，我们还扩展了对HIPAA、FERPA、PCI和许多其他关键行业合规性的支持。 如此广泛地遵守全球标准，凸显了我们的整体数据保护和安全方法。 认可与合作： 我们与 Foxpass 和 Bitdefender 等行业领导者的合作增强了我们的安全产品，并支持我们对卓越的承诺。 针对不同需求的定制解决方案： 从中小企业到财富 500 强企业，Splashtop 提供量身定制的解决方案，以满足各种规模企业的独特需求。 这种灵活性和强大的安全性使我们成为许多人的首选。 透明且响应迅速的客户服务： 信任建立在开放的沟通和及时的服务之上。 我们敬业的客户服务团队可确保快速解决顾虑、疑问和反馈，从而培养用户的安全感和归属感。

Splashtop 的旅程不仅仅是提供顶级远程访问解决方案;这是关于建立和培养信任。 随着我们不断创新和扩张，这种信任的基石——安全——将永远是我们的指路明星。

了解更多关于 Splashtop 的信息

Splashtop 获得 ISO 27001 认证的旅程是我们坚定不移 地致力于卓越安全的一个重要里程碑。

在我们反思自己的成就和展望未来时，我们对全球社区的承诺保持不变：不断提高我们的标准，负责任地创新，并增强数百万人对我们的信任。

感谢您对迄今为止与我们同行的人的信任和合作。 对于那些刚刚发现 Splashtop 的人，我们欢迎您体验一个远程访问与无与伦比的安全性相结合的世界。

为了更深入地了解 Splashtop 屡获殊荣的远程访问和支持解决方案，并探索我们如何塑造安全数字交互的未来，我们邀请您了解有关 Splashtop 解决方案的更多信息。