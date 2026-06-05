Splashtop’s Security Excellence: ISO 27001 Certification Achieved!

在快速发展的数字环境中，实施强有力的安全措施尤为重要。Splashtop 始终优先考虑安全性，一如既往地在远程访问行业坚持以身作则。
我们最近宣布 Splashtop 已获得 ISO/IEC 27001 认证，证明了我们对信息安全、数据保护和合规性最高标准的坚定追求。在这篇博客中，我们将研究这对我们的用户以及不断扩大的 Splashtop 社区的意义。
什么是 ISO 27001？
ISO 27001 由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）合作制定，是一项享誉国际的安全标准，其中规定了建立、实施、维护和持续完善信息安全管理系统（ISMS）的要求。
该认证旨在为管理和保护敏感的公司数据提供系统方法，确保数据的机密性、完整性和可访问性。
为了获得这一认证而踏上严格的安全标准之旅的组织正在发表强有力的声明。这些声明是他们对保护敏感信息和建立强有力的安全控制措施的承诺。
而对 Splashtop 来说，追求获得 ISO 27001 认证不仅仅是为了满足行业基准，而是为了确保用户能够完全信任我们，因为他们知道数据是安全的。
Splashtop 对安全的承诺
随着数字领域的扩大，威胁格局也在不断扩大。Splashtop 认为，建立安全的生态系统是个持续过程，我们致力于保持领先。
收购 Foxpas 即强�调了我们的这一承诺。这一战略举措不仅是为了实现业务扩张，也是为了加强我们的安全产品组合，是我们经过深思熟虑一步，尤其可以满足中小型企业（SMB）和托管服务提供商（MSP）的独特需求。与 Foxpass 的 Cloud RADIUS 解决方案集成对于支持单点登录（SSO）和 Splashtop 全球所有办事处的 Wi-Fi 安全策略一致方面至关重要。这些措施在帮助我们遵守 ISO 合规标准方面起到了关键作用。
但是我们并没有就此止步。
2023年2月，Splashtop 与网络安全巨头 Bitdefender 扩大合作伙伴关系。这一伙伴关系旨在通过引入高级防病毒功能来加强我们的保护措施，特别是针对 MSP 和 IT 团队的保护措施。我们希望采取最佳方式抵御网络威胁，以进一步巩固用户对我们的信任。
这些战略合作以及持续改进体现了 Splashtop 对创建业界最全面、最安全的远程访问产品的不懈追求。
为什么 Splashtop 深受企业信赖
当今时代以数字互动为基础，服务提供商与用户之间的信任至关重要。远程访问格局错综复杂，全球企业都在寻找能够达到安全标准的可靠合作伙伴。Splashtop 从中脱颖而出，成为十分值得信赖的合作伙伴。
持续改进安全措施：最近获得的 ISO 27001 认证只是我们正在进行的安全改进计划中的一部分。对于每个更新和功能，Splashtop 都非常重视对用户的安全保护。
符合全球标准：除了 ISO 27001 之外，Splashtop 还符合许多行业和政府标准与法规。我们的解决方案符合 GDPR 和 SOC 2 标准。此外，我们还符合 HIPAA、FERPA、PCI 以及许多其他关键行业法规。对全球标准的广泛支持凸显了我们的全面数据保护和安全方法。
支持与合作：与 Foxpass、Bitdefender 等行业领先企业的合作增强了我们的安全产品，支持了我们对卓越的承诺。
针对不同需求制定解决方案：Splashtop 可为不同规模的企业提供定制化解决方案，从中小企业到财富500强企业，以满足企业的独特需求。这种灵活性和强大的安全性使 Splashtop 成为许多人的首选方案。
客户服务清晰透明且响应迅速：开放的沟通和及时的服务是信任的基础。我们的客户服务团队非常敬业，可确保用户的顾虑、疑问和反馈得到快速解决，从而增强用户的安全感和归属感。
Splashtop 的初衷不仅是为用户提供远程访问解决方案，而是希望建立并促进用户对我们的信任。随着我们的不断创新和扩大，用户信任的基石——安全——将成为我们永远的指路星。
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Splashtop 获得 ISO 27001 认证是我们坚定不移地追求卓越安全的一个重要里程碑。
在反思自己的成就和展望未来时，我们对全球社区的承诺始终保持不变：不断提高我们的安全标准，勇担创新职责，持续增强数百万用户对我们的信任。
感谢您对我们一如既往的信任，感谢您一直以来与我们结伴同行。对于 Splashtop 的新用户，我们十分欢迎您的加入，欢迎您来体验远程访问与卓越的安全性融为一体的世界。
为了更深入地了解 Splashtop 多次获奖的远程访问与支持解决方案，并探索我们如何塑造安全数字交互的未来，我们诚邀您了解有关 Splashtop 解决方案的更多信息。