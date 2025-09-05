很少有事情能像数据泄露那样对公司造成如此大的损害。损失可能是灾难性的，因为组织失去的不仅仅是金钱和重要数据，还有客户的信任。每年都会发现更多的漏洞，这为黑客提供了新的机会，使得补丁优先级变得更加重要。
攻击者通常会针对未打补丁设备上的旧的常见漏洞和暴露（CVEs）。鉴于CISA的已知被利用漏洞（KEV）列表中有超过一千个漏洞，这意味着有大量潜在的网络攻击机会。将这些漏洞乘以您企业中的端点数量，威胁就更加明显了。打补丁以关闭这些漏洞是必须的。
考虑到这一点，是时候来研究一些最近的高调漏洞事件，它们是如何发生的，以及如何通过补丁优先级来帮助确保您的公司不会有类似的故事。
从最近的漏洞中吸取教训 - 为什么补丁优先级比以往任何时候都重要
首先，让我们看看数据泄露是如何发生的，以及一些重大泄露的例子和导致这些泄露的漏洞。从中，我们可以了解如何在未来防止类似的泄露。
1. 已知漏洞如果不修补是很危险的
大多数漏洞并不是用户不知道的秘密。许多漏洞是众所周知并有文档记录的，并且有可用的补丁，所以忽视它们简直就是疏忽。留下安全漏洞不修补就像是给黑客发出公开邀请，他们非常乐意接受。
例如，美国联邦法院的文��件系统最近被黑客入侵，导致敏感法院数据被盗。黑客利用了一个漏洞，这个漏洞不仅行政办公室知道，而且在2020年曾被外国黑客用来窃取敏感数据。这意味着该系统已经五年没有修补和保护——这是一个巨大的安全疏忽。
2. 零日漏洞在补丁发布前就被利用——提前监控和行动
零日漏洞可能是黑客试图利用它们和安全团队试图修补它们之间的竞赛。例如，Microsoft SharePoint用户最近遇到了两个关键的零日漏洞（CVE-2025-53770和CVE-2025-53771）。在修复推出之前，至少有85台服务器已经被攻破，这突显了快速检测和临时缓解措施的必要性。
此外，公司应准备好临时保护措施，以保护其系统和设备，直到发布适当的补丁。没有预防措施，公司只是在等待成为下一个受害者。
3. 补丁发布可能为时已晚 - 攻击者先发制人
补丁是与黑客和其他不法分子之间的竞赛。如果你能在网络攻击者利用漏洞之前修补它，你就赢了。如果你输了，后果可能会很严重。
例如，当Microsoft发现Windows Common Log File System (CLFS)中的一个漏洞时，它尽快发布了修补程序。不幸的是，到那时，网络犯罪分子已经利用了该漏洞，并攻击了IT、房地产、金融和软件领域的多个目标，用勒索软件感染了它们。
组织应利用自动化、测试和加速流程，以尽快识别和修复��漏洞。每当一个漏洞未被修补时，攻击者就有机会发动攻击。
4. 第三方工具带来高风险暴露
公司依赖第三方工具来完成各种任务和流程，但保持它们的补丁和保护与任何其他网络安全措施一样重要。未打补丁的应用程序可能为黑客提供攻击途径，直接进入您的网络。
CVE-2023-38831被利用了数月，直到RARLAB发布了WinRAR 6.23。许多用户仍然易受攻击，因为WinRAR不会自动更新，因此补丁需要手动安装。最近，CVE-2025-8088在用户更新到7.13之前也被利用。这两起事件表明，第三方应用程序的补丁必须成为政策的一部分。
将经验教训转化为补丁优先级最佳实践
在每次数据泄露后，每个人都应该问一个问题：我们能从中学到什么？看看这些最近的高调泄露事件，我们可以学到一些有价值的教训，以帮助减轻未来的事件。
1. 利用威胁情报
漏洞不会神秘地随机出现。我们有工具和资源可以帮助识别已知漏洞及其解决方法，因此IT团队应加以利用。确保搜索KEV目录和通用漏洞评分系统（CVSS），以识别最关键和紧急的漏洞，以便尽快解决。
2. 采用实时补丁能力
修补系统的最佳时间是补丁可用时，但这需要实时监控和修补。传统工具往往在设定的时间间隔内搜索更新，通常从8小时到几天不等，但这为攻击者创造了一个很大的机会窗口。使用具有实时补丁功能的解决方案有助于确保您��能尽快关闭任何漏洞，减少延迟并提高安全性。
3. 整合库存和合规数据
当您需要管理多个设备时，可能很容易让一两个设备被忽视，但让这些设备未修补会造成巨大的漏洞。使用具有补丁可见性和库存管理的解决方案有助于确保您能跟踪每个端点并保持所有设备的补丁合规性。这样，您可以轻松地从一个统一的控制台保护每个设备。
4. 尽可能自动化
手动跟踪端点、检查补丁状态、寻找新补丁并在设备上安装它们可能是一个耗时的过程，容易出现人为错误和延误。那为什么不自动化呢？使用像Splashtop AEM这样的工具，您可以自动检测新补丁并在端点上推出，使用基于策略的设置来确定优先级和安排更新。这使设备保持更新和安全，而无需手动更新每个单独的设备。
Splashtop AEM如何帮助您保持领先
幸运的是，有一个解决方案可以让IT团队监控分布式环境中的多个端点，获得实时警报和自动修复，自动推出补丁等等。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)使自动化任务、保护端点和从单一控制台维护安全合规性变得简单。它为IT团队提供了对每个设备的可见性，包括补丁状态和漏洞，因此他们可以保持每个端点的更新和保护，而无需手动更新所有内容。
Splashtop AEM包括：
跨操作系统和第三方应用程序的实时补丁部署。
主动警报和自动修复。
基于CVE的漏洞洞察与AI驱动的优先级。
可定制的策略框架在端点上强制执行。
基于环的部署以减少应用紧急补丁时的风险。
统一仪表盘监控端点健康、补丁状态和IT合规性。
系统、硬件和软件清单的详细报告。
网络攻击者不会耐心等待您修补设备或应用程序；如果您让设备易受攻击，您就是在给黑客发出公开邀请。然而，通过适当的补丁管理，您可以阻止攻击。
每次数据泄露都是一个从他人错误中学习的机会。通过从高调泄露事件中吸取教训，并采用Splashtop AEM的实时、优先级补丁，您可以让您的IT团队更好地保护您的网络和端点，在攻击者利用漏洞之前关闭它们。
通过Splashtop AEM的实时补丁和漏洞洞察保护您的组织。立即开始您的免费试用：