使用 Splashtop 远程支持高级版管理 Windows 更新

IT 专业人员和 MSP 明白，出于安全性和兼容性考虑，必须让用户的计算机安装最新 Windows 更新。公司经常使用 Windows 更新策略来确保已安装更新。
如何确定不同 Windows 版本的所有托管计算机都已安装重要的 Windows 更新？
使用 Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise 中的警报和更新管理功能，及时更新 Windows 计算机（支持从 Windows XP 到 Windows 11 的所有系统）并确保其安全。
监控 Windows 更新状态
使用 Splashtop，可以确保托管计算机的 Windows 版本是最新的。还可以：
监控每台计算机的 Windows 更新策略状态，并提醒注意可能出现的问题
例如未选择 “Microsoft 更新” 选项或 “重要更新” 设置切换到任何特定选项（自动安装更新、下载更新但让我选择何时安装，或者检查更新但让我选择是否下载和安装）。
监控可用更新的状态并收到警报
检测到待处理更新时
。您可以选择仅提醒待处理的重要更新、可选更新，或两者兼而有之。
这些警报可设置为警报配置文件的一部分，并应用于单个计算机或计算机组。
为托管计算机检查并应用 Windows 更新
使用 Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise，可以远程检查托管计算机上的 Windows 更新状态，可以通过在管理仪表板列表中的任意计算机上选择“检查更新”上下文菜单项来管理更新，而无需以用户身份远程访问计算机。
显示在更新页面上的 Windows 更新信息包括：
上次更新
当前状态
更新策略
能够检查更新
可用更新列表
安装更新后重新启动的选项（如果适用）
设置更新安装未能完成时通知
这是一种很好的方式，可查看单个计算机上更新状态，选择要安装的更新以及管理与更新有关的一些其他选项，从而确保最佳的用户体验以及更新确实得到安装。
下面的屏幕截图显示了示例计算机的样子。
该视频显示如何访问 Splashtop Remote Support Premium 中的 Windows 更新功能。
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