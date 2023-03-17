使用 Splashtop 远程支持高级版管理 Windows 更新

IT 专业人员和 MSP 明白，出于安全性和兼容性考虑，必须让用户的计算机安装最新 Windows 更新。公司经常使用 Windows 更新策略来确保已安装更新。

如何确定不同 Windows 版本的所有托管计算机都已安装重要的 Windows 更新？

通过 Splashtop Remote Support Premium 的警报和更新管理功能，及时更新您的 Windows 计算机（支持 Windows XP、Windows 11 等系统）并确保其安全。

如果您想尝试以下功能和步骤，可以 开始免费试用 Remote Support Premium。

监控 Windows 更新状态

使用 Splashtop Remote Support Premium，你可以确保托管计算机的 Windows 版本是最新的。你可以：

监控每台计算机的 Windows 更新策略状态，并提醒注意可能出现的问题 例如未选择 “Microsoft 更新” 选项或 “重要更新” 设置切换到任何特定选项（自动安装更新、下载更新但让我选择何时安装，或者检查更新但让我选择是否下载和安装）。

监控可用更新的状态并收到警报 检测到待处理更新时 。您可以选择仅提醒待处理的重要更新、可选更新，或两者兼而有之。

这些警报可设置为警报配置文件的一部分，并应用于单个计算机或计算机组。

为托管计算机检查并应用 Windows 更新

使用 Splashtop Remote Support Premium，你可以在管理仪表板列表中的任何计算机上选择“检查更新”菜单，从而远程检查托管计算机上的 Windows 更新状态并管理更新（无需以用户身份远程进入该计算机）。

显示在更新页面上的 Windows 更新信息包括：

上次更新

当前状态

更新策略

能够检查更新

可用更新列表

安装更新后重新启动的选项（如果适用）

设置更新安装未能完成时通知

这是一种很好的方式，可查看单个计算机上更新状态，选择要安装的更新以及管理与更新有关的一些其他选项，从而确保最佳的用户体验以及更新确实得到安装。

下面的屏幕截图显示了示例计算机的样子。

该视频显示如何访问 Splashtop Remote Support Premium 中的 Windows 更新功能。

如何在 Splashtop Remote Support Premium 中设置 Windows 更新

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如果您已经拥有 Remote Support Premium，请立即尝试。转至 https://my.splashtop.com/computers 上 my.splashtop 控制台中的 Computers（计算机）选项卡以开始使用。

如果您还没有 Remote Support Premium，则可以免费试用，无需信用卡，也无需高价购买。

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