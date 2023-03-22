Splashtop 收购 Foxpass 以扩大安全系列产品
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值得信赖的身份与访问管理平台将扩大 Splashtop 的安全产品，为 SMB 和 MSP 客户带来企业级解决方案
2023年3月23日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简单安全的随处办公远程 IT 解决方案领域处于领先地位，该公司今天宣布收购 Foxpass，这是一家为 IT 和 DevOps 系统提供基于云的、以身份为中心的网络和服务器访问解决方案提供商。此次收购强调了 Splashtop 保证为各种规模企业提供安全保障的承诺，尤其是面临现代安全解决方案成本和复杂性挑战的中小型企业（SMB）和托管服务提供商（MSP）。
此次战略收购标志着 Splashtop 向前迈出了关键一步，将为用户提供功能更加强大的远程访问和安全产品，在业界数一数二。有些关键细分市场有意通过强大的企业级 Wi-Fi 和服务器访问管理解决方案提升安全态势，此次收购也将使 Splashtop 能够满足这些市场的需求。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“过去几年极大地改变了人们和企业的工作方式。随着企业愿意继续享受混合办公的红利，网络安全风险只会加剧，中小型企业很容易成为攻击的目标。我们将身份管理视为安全性的关键。Splashtop 和 Foxpass 的合作是必然趋势，这将确保公司在应对现代安全挑战的同时保持生产力。Foxpass 管理层已经形成了一系列世界一流的解决方案和文化体系，我们十分期待 Foxpass 团队的加入��。”
Foxpass 提供安全的服务器和网络访问管理解决方案，该解决方案可与 Microsoft O365、Google Workspace、Okta 等主流身份提供商无缝集成，Foxpass 的 RADIUS Server 云平台则与主要的 Wi-Fi 接入点和虚拟专用网络（VPN）提供商集成，包括 Meraki、Ruckus、Apple、Aruba、Fortinet、Ubiquiti 等。Foxpass 作为行业领先的平台，支持现代的无密码机制，能够确保员工不共享密码，确保员工只在需要时访问所需的服务器和网络。
Foxpass 品牌和产品线将保持不变，将融入到 Splashtop 已实现扩展的安全 IT 解决方案套件中，使客户能够同时使用 Splashtop 的高性能远程访问与支持以及 Foxpass 的可扩展的以身份为中心的安全平台。Foxpass 和 Splashtop 均符合 SOC2 标准。
Foxpass 创始人兼首席执行官 Aren Sandersen 说：“作为安全远程访问领域的领导者，Splashtop 团队正在研发的产品令人印象非常深刻。在当今环境中，如果没有可靠的安全保障，就无法进行远程访问，Splashtop 将安全性作为远程解决方案的核心，经证明这种方法非常正确。很高兴 Foxpass 团队能够加入 Splashtop，共同努力提供业界最全面的远程访问和安全解决方案。”
Splashtop 将 Foxpass 员工一并收购，同时还将投入大量资源，加快 Foxpass 产品路线图的发展。Foxpass 有数百名客户，包括 Lyft、Segment、HackerOne 和 One Medical，现在均将加入 Splashtop 的超过25万名客户之列。收购相关条款尚未公布。欲了解更多信息，请访问网站 Splashtop.cn。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获取专利，可达到8K / 60fps，几乎无延迟。Splashtop 具有各种高级安全功能和合规性，设备支持广泛，客户响应快速。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
关于 Foxpass
Foxpass 是一款基于云的、以身份为中心的服务器和网络访问管理解决方案，可与当下主流的身份提供商无缝集成，包括 Microsoft O365、Google Workspace 和 Okta。该公司成立于2015年，总部位于旧金山。Foxpass.com