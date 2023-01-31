Splashtop 即将推出由 Bitdefender 技术提供支持的全新防病毒插件
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利用先进的统一端点安全进一步保护各种规模企业的安全
2023年2月2日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简化和支持随处办公的安全远程 IT 解决方案领域处于领先地位，该公司今天宣布即将推出由 Bitdefender 技术提供支持的 Splashtop Antivirus。该项网络安全技术曾多次获奖，Splashtop 的多个产品都已支持这项技术，可以帮助 MSP 和 IT 团队利用集中管理经验更好地保护其端点免受威胁。
这项新增安全功能可以进一步加强 Splashtop 在多个方面保护用户安全的努力，包括保护端点安全、支持使用任意设备进行安全的远程访问。由 Bitdefender 技术提供支持的 Splashtop Antivirus 具备必要的反恶意软件、防病毒以及其他强大的安全功能，可确保当今的企业端点免受当代的网络威胁。该集成功能可作为 Splashtop 订购软件的插件，不论中小型企业还是大型企业，都能轻松将 IT 战略、管理和成本与 Splashtop 集成。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“帮助企业提供易于管理的端点安全、远程访问和支持是简化 IT 工作的有效策略。我们进一步扩大了与 Bitdefender 的合作伙伴关系，很高兴能为客户提供一款顶尖的端点安全解决方案，对客户而言，这个解决方案更加简单易用。”
Bitdefender 技术许可和服务提供商副总裁 Jose Lopez 称：“随着安全威胁格局的发展，勒索软件、凭证窃取、网络钓鱼等活动都越来越复杂和频繁发生。如何防止威胁渗透到网络环境是加强网络防御的首要措施。我们很高兴与 Splashtop 合作，很高兴能通过我们行业领先的网络安全技术帮助企业保护数字资产。”
Splashtop Antivirus 由 Bitdefender 技术提供支持，该软件可以推动“单一管理平台”解决方案的制定，让客户可以直接在 Splashtop 网络控制台查看所需的所有内容。Splashtop Antivirus 不仅可以帮助客户提高安全保障，而且无需使用其他网站或控制台来访问不同的解决方案，从而减轻了 IT 的负担。可在 Splashtop 网络控制台管理的内置功能包括：
反恶意软件扫描：安排快速扫描，按需运行全盘扫描，启用自动防护，以实时防御恶意软件。
网络流量安全：利用防火墙、防网络钓鱼和流量扫描来阻止未经授权的连接尝试，保护用户免受间谍软件、病毒等欺诈性网站或恶意内容的侵害。
高级威胁控制：使用 Bitdefender 的启发式评分算法持续监控应用和进程，以在官方识别前检测出威胁。
防病毒警报&日志：查看每台设备的保护状态和记录的威胁，在检测到或阻止威胁时实时获得通知。
设备扫描：防止外部 USB 设备和 CD/DVD 媒体的敏感数据泄露和恶意软件感染。
策略分配：为特定计算机和组自定义防病毒策略，以满足不同客户和组织的需求。
支持的产品
目前，可使用 由 Bitdefender 技术提供支持的 Splashtop Antivirus 的产品有 Splashtop Enterprise、Splashtop SOS+、Splashtop Remote Support 以及 Splashtop Business Access Pro 和遗留版本。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持提供多种远程解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的财富500强企业。
关于 Bitdefender
Bitdefender 是网络安全领域的领袖，面向全球提供一流的威胁预防、检测和响应解决方案。Bitdefender 守护着数百万客户、企业和政府环境，是业界最值得信赖的专业软件之一，旨在消除威胁、保护隐私、数字身份和数据以及实现网络弹性。Bitdefender Labs 在研发方面进行了大量投资，每分钟能发现数百种新威胁，每天可验证数十亿次威胁查询。Bitdefender 在反恶意软件、物联网安全、行为分析和人工智能领域实现了重大突破，其技术已获得全球150多个知名技术品牌的许可。Bitdefender 成立于2001年，客户遍布170多个国家，在世界各地均设有办事处。更多信息请访问 www.bitdefender.com。