Splashtop Business Access 性能

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为什么选择 Splashtop？
- 可从任意设备轻松访问
- 高性能远程访问 帧率可达60fps
- 安全合规 值得信赖
- 为创意专业人士提供&游戏附加功能
主要功能
4:4:4 色彩模式
4:4:4 颜色模式意味着所有颜色成分都具有相同的采样率，这意味着您将获得最佳的色彩精度和图像清晰度。
超高音频保真度设置
在本地设备上以最佳质量收听来自远程计算机的音频，具有高音频比特率 (256k/384k)。
USB 设备重定向
将 USB 设备（智能卡、安全密钥、游戏控制器、打印机、HID 设备）从本地计算机重定向到远程计算机。 重定向设备的工作原理与将其插入远程计算机一样。
远程触控笔和绘图板
在本地设备上使用触控笔实时控制远程计算机。
麦克风输入
使用本地麦克风作为远程计算机的输入。
Splashtop Business Access 专业版中的所有内容
获取所有顶级远程桌面功能，包括多对多显示器支持、文件传输、聊天、安全用户&设备管理、远程重启 & Wake-on-LAN 等等！
是什么让 Splashtop 与其他远程访问解决方案区分开来？
广泛的设备支持
从任何计算机或移动设备（包括平板电脑和 Chromebook）快速远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机或虚拟机。
可靠的性能，帧率高达 60fps
体验稳定的高性能，支持高达 60fps 的 4K 流媒体播放（以及 iMac Pro Retina 5K 直播）、4:4:4 色彩、高保真音频和低延迟。
合作
即使在路上，也可以远程访问连接到工作站的多个显示器和软件程序。
值得信赖的支持
借助我们的电子邮件、聊天和实时电话支持，快速重回正轨。 没有隐藏的电话号码，没有自动代理，也没有长时间的等待时间。
现在可以从任何地方访问您的工作站
远程访问您的工作站，但仍感觉就像坐在工作站前一样。 Splashtop Business Access Performance 非常适合 媒体&娱乐 专业人士，可用于平面设计、动画、视觉特效、视频/音频编辑和制作、广播、建筑、游戏开发等！
使用功能强大到足以为您提供面对面的实时体验的工具，从任何设备安全地连接到您的计算机。