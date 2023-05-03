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Splashtop Business Access Performance has many uses

Splashtop Business Access 性能

适用于游戏、创意专业人士和高级用户的终极远程桌面解决方案

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  • 可从任意设备轻松访问
  • 高性能远程访问 帧率可达60fps
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体验 4:4:4 色彩、高保真音频等

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Enterprise

一体化远程访问和支持，包括：

  • SSO集成

  • 精细权限

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主要功能

4:4:4 色彩模式

4:4:4 颜色模式意味着所有颜色成分都具有相同的采样率，这意味着您将获得最佳的色彩精度和图像清晰度。

超高音频保真度设置

在本地设备上以最佳质量收听来自远程计算机的音频，具有高音频比特率 (256k/384k)。

USB 设备重定向

将 USB 设备（智能卡、安全密钥、游戏控制器、打印机、HID 设备）从本地计算机重定向到远程计算机。 重定向设备的工作原理与将其插入远程计算机一样。

远程触控笔和绘图板

在本地设备上使用触控笔实时控制远程计算机。

麦克风输入

使用本地麦克风作为远程计算机的输入。

Splashtop Business Access 专业版中的所有内容

获取所有顶级远程桌面功能，包括多对多显示器支持、文件传输、聊天、安全用户&设备管理、远程重启 & Wake-on-LAN 等等！

是什么让 Splashtop 与其他远程访问解决方案区分开来？

  • 广泛的设备支持

    从任何计算机或移动设备（包括平板电脑和 Chromebook）快速远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机或虚拟机。

  • 可靠的性能，帧率高达 60fps

    体验稳定的高性能，支持高达 60fps 的 4K 流媒体播放（以及 iMac Pro Retina 5K 直播）、4:4:4 色彩、高保真音频和低延迟。

  • 合作

    即使在路上，也可以远程访问连接到工作站的多个显示器和软件程序。

  • 值得信赖的支持

    借助我们的电子邮件、聊天和实时电话支持，快速重回正轨。 没有隐藏的电话号码，没有自动代理，也没有长时间的等待时间。

An audio editing application being controlled on a remote computer with Splashtop.

现在可以从任何地方访问您的工作站

远程访问您的工作站，但仍感觉就像坐在工作站前一样。 Splashtop Business Access Performance 非常适合 媒体&娱乐 专业人士，可用于平面设计、动画、视觉特效、视频/音频编辑和制作、广播、建筑、游戏开发等！

使用功能强大到足以为您提供面对面的实时体验的工具，从任何设备安全地连接到您的计算机。

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