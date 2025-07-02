Splashtop 在澳大利亚推出主权云基础设施

Splashtop 正在不断寻找方法，使远程访问和支持在全球范围内更易于获取。因此，Splashtop 最新的扩展为澳大利亚带来了主权云基础设施，帮助确保用户可以安全地在云中管理他们的数据。
随着对数据主权和本地化基础设施需求的增长，为客户提供符合当地法律的数据收集和管理方式变得比以往任何时候都重要。
什么是主权云及其重要性
主权云是一个云计算环境，所有数据和资源都存储和管理在特定区域内。这确保了遵守所有当地数据主权法律和法规，使组织能够在其地区的法律框架内工作。
随着云技术的进步，各国对其制定了不同的法律和法规。这些法律旨在确保数据和个人信息的安全，只有被授予访问权限的人才能控制它，尽管法律的具体内容会因地区而异。这促使了主权云基础设施的增长，因为“一刀切”不再适用。
在澳大利亚，这一点尤为重要。像澳大利亚隐私法和13项澳大利亚隐私原则（APPs）这样的法规适用于大多数私人和政府组织，并对个人信息的处理设定了严格的指导方针。因此，澳大利亚客户必须知道他们使用的云解决方案符合这些法规。
Splashtop 的澳大利亚主权云基础设施
这就引出了 Splashtop 的主权云基础设施，因为我们通过专用用户数据库在澳大利亚建立了基础设施。Splashtop 的澳大利亚用户一直在等待这一点，现在我们可以更好地支持需要数据主权和区域 IT 合规性 的客户以及他们的远程访问。
现在，Splashtop 在澳大利亚的客户可以放心，因为他们的数据在其国家内安全地存储和处理。
那么，这对澳大利亚的 Splashtop 客户意味着什么呢？主权云基础设施带来了多重好处，包括：
本地数据驻留：主权云将所有数据保存在一个国家内，便于遵守当地法律和法规。这使组织对其数据的存储方式有更多控制权，包括管理访问的能力。
更低的延迟：即使是最快的连接速度，访问存储在附近的数据也比访问世界另一端的数据更快。主权云基础设施通常具有低延迟率，使企业在一天中更快更高效。
合规性：主权云基础设施的最大好处之一是它如何帮助组织满足其合规性要求。由于云基础设施是为其国家构建并保留在其国内的，因此很容易确保他们满足所有要求，而无需考虑多个地区的法规。
安全性：主权云基础设施是根据每个地区的安全法规构建的，通常包括高级数据安全功能。组织可以更好地控制谁可以访问他们的数据，数据存储的位置和方式，甚至是他们拥有的冗余和备份，从而在公司内部提供强大的安全性。
因此，澳大利亚各类组织可以享受主权云的好处。政府组织可以确保其机密数据在安全管理的同时保持可访问性。教育机构可以保护学生和教职员工的信息。医疗保健组织可以确保患者记录的安全。各个受监管行业的企业可以帮助确保它们满足所有合规要求。
本地部署以实现最大控制
对于某些企业来说，将数据保存在其国家内仍然不够；他们需要将一切保存在一个地方。对于他们来说，Splashtop 还提供 本地部署 选项，允许组织在其本地基础设施内控制和管理其数据。
本地部署选项将数据从云中移除，为企业提供完全的控制。这意味着一切都保留在私有网络中，并由 IT 团队在本地管理。虽然云提供了许多好处，如灵活性和可访问性，但许多企业仍然更喜欢本地选项以获得更好的控制和定制选项。
幸运的是，Splashtop 用户有多种选择。无论您是喜欢全球云的范围和可访问性，主权云的低延迟和合规性，还是本地部署的安全性和控制，Splashtop 都能满足您的需求。
满足全球对本地合规性的需求
澳大利亚并不是唯一拥有主权云基础设施的国家，也不会是最后一个。这是全球战略的最新一步，帮助 Splashtop 用户在世界各地使用最适合他们的工具和方法访问和管理他们的数据。
Splashtop 已经在多个地区运营云基础设施，帮助用户满足其独特的数据法规和管理需求，包括GDPR。没有“通用”的解决方案适用于每个地区，因此 Splashtop 努力支持全球的数据主权要求，包括主权选项。
随着对主权云的需求增长和地区合规需求的日益不同，Splashtop 将确保每个人都拥有所需的工具和控制。
这对澳大利亚企业和机构的重要性
主权云基础设施可以对组织和行业产生广泛的影响。对于 Splashtop 在澳大利亚的用户来说，将数据保存在主权云中有多种好处，包括：
政府机构可以确保其重要信息留在国内，帮助保护政府数据免受泄露或攻击，同时符合其法律和法规。
大学和学校可以保护学生和教职员工的信息，维护对其课程的控制，并为其校园和远程学生提供可定制的部署选项。
金融机构可以利用强大的数据安全功能、端到端加密和访问控制，在保持运营灵活性的同时，遵守当地法规。
医疗保健提供者 可以利用增强的数据安全性来确保遵守当地法律，保护患者数据安全并降低法律风险。
总之，主权云基础设施提供安全、可信和合规的远程访问，旨在满足每个地区的法规和要求。随着网络威胁的不断增长，拥有一个可靠和安全的平台来访问工作、项目和数据变得更加重要，而 Splashtop 正在积极满足这一需求。
最后的想法
Splashtop 致力于提供安全、可靠的远程访问，这意味着为全球的组织提供安全的选择。将主权云基础设施带给澳大利亚企业是确保用户在任何地方都能获得安全连接、信任和合规性的又一步。
如果您在澳大利亚，现在是了解 Splashtop 的安全和合规 远程访问软件 能为您的业务带来什么的最佳时机。Splashtop 使员工可以在任何地方轻松访问他们的工作计算机、项目和工具，同时保持数据安全。Splashtop 是以 网络安全 为核心构建的，并符合广泛的行业和政府标准。现在，借助主权云基础设施，即使在云中，您的数据也能在澳大利亚保持安全。
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