Splashtop 在澳大利亚扩展主权云基础设施，以加强数据驻留和安全合规
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新的本地化服务为澳大利亚客户提供了数据主权、增强性能和灵活的部署选项。
2025年6月18日 悉尼：Splashtop 是全球领先的远程访问与支持和端点管理解决方案提供商，今天宣布通过专用用户数据库在澳大利亚建立基础设施，以支持对数据主权、区域合规性和高性能远程访问日益增长的需求。有了这项战略投资，澳大利亚的组织就能放心使用 Splashtop 服务，因为所有数据都在澳大利亚管辖范围内存储和处理。
Splashtop 的澳大利亚主权云可帮助政府、教育和企业客户满足国家数据保护标准，包括2023年通过的《隐私法案》下的新数据主权要求。还可以简化对基本八项成熟度模型、信息安全手册（ISM）等关键框架的遵守，并为信息安全注册评估师计划（IRAP）评估做好准备。专用基础设施可以提高连接性能，支持合规性工作，强调了 Splashtop 持续致力于在全球范围内提供灵活、安全的解决方案。
除了区域云基础设施外，Splashtop 还为具有更严格的数据治理政策或隔离环境的组织提供本地部署选项。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“随着越来越多的国家采取措施实施数字主权，我们正在投资基础设施，为客户提供更多选择和控制权。这种本地化的基础设施支持数据驻留并有助于简化合规性，让澳大利亚客户更加安心。”
区域副总裁 Leonard Wong 补充道：“从主权云到本地部署，Splashtop 专注于满足客户的技术和地理方面的需求。随着澳大利亚基础设施的投入使用，我们可以更好地满足区域采购和合规要求，为支持需要严格数据驻留保证的新客户打开大门。”
这一新的区域基础设施增强了 Splashtop 不断增长的全球影响力，目前在美国、加拿大、日本、欧盟和澳大利亚都已经部署 Splashtop。此次扩展体现了 Splashtop 肩负着更重大的使命——提供符合地区法规和客户期望的安全、高性能和合规的解决方案。
要了解有关 Splashtop 云和本地部署解决方案的更多信息，请访问网站 www.splashtop.com。
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Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。