Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

以下是2017年3月为 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 用户添加的几个新功能和增强功能。
Splashtop 仪表板新功能
自定义显示名称 - 在您的 my.Splashtop.com 仪表板中，新的 "更改显示名称 "设置选项使您能够在访问用户的计算机时自定义您的姓名显示方式，以获得更好的用户体验。 请在这篇来自Splashtop 支持的文章中查看细节。
添加电脑按钮（仅限 Splashtop Remote Access） - 可轻松访问并在电脑上下载 Streamer。
具有新功能的 Splashtop Business iOS 应用更新
iPhone 和 iPad 版的 2.7.2.0 版
Swiftpoint GT 鼠标支持和优惠 - Splashtop Business 支持 iPad/iPhone 的 Swiftpoint GT 鼠标，可提高远程桌面会话的效率。在 Splashtop Business 应用的“设置|选项|Swiftpoint 鼠标”中领取优惠券
新功能。会话中的FPS设置 - 在不同的网络和电脑上实验这些设置以获得最佳性能
新功能。帐户信息的UI改进 - 查看团队名称、角色和显示名称。
这次更新还包括一些错误的修复。
获取更新和更多信息
在 App Store 上获取 iOS 版的最新 Splashtop Business 应用 （iPhone 和 iPad）或在设备上检查更新。
有关所有最新更新的信息，请参阅我们支持网站上的公告区域。
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