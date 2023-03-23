Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

以下是 2017 年 3 月为 Splashtop Business Access 和 Splashtop Remote Support 用户添加的一些新功能和增强功能。

Splashtop 仪表板新功能

自定义显示名称 - 在您的 my.Splashtop.com 仪表板中，新的 "更改显示名称 "设置选项使您能够在访问用户的计算机时自定义您的姓名显示方式，以获得更好的用户体验。 请在这篇来自Splashtop 支持的文章中查看细节。

添加计算机按钮（仅Splashtop Business Access ）--提供了在计算机上下载流媒体的便捷途径。

具有新功能的 Splashtop Business iOS 应用更新

iPhone 和 iPad 版的 2.7.2.0 版

Swiftpoint GT 鼠标支持和优惠 ——Splashtop Business 支持 iPad/iPhone 版 Swiftpoint GT 鼠标，可提高远程桌面会话的生产力。 在 Splashtop 商业应用程序中的 “设置” | “选项” | “Swiftpoint 鼠标” 下领取折扣券

新功能。会话中的FPS设置 - 在不同的网络和电脑上实验这些设置以获得最佳性能

新功能。帐户信息的UI改进 - 查看团队名称、角色和显示名称。

这次更新还包括一些错误的修复。

获取更新和更多信息