Splashtop 进行大量投资以确保安全的远程访问

随着远程办公的增长，网络安全风险加剧，Splashtop 已在安全基础架构方面投入了数百万美元，并成立了专门的安全咨询委员会，由当今网络安全领域重要专家组成。
从第一天开始，安全一直是 Splashtop 的头等大事。
Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案用户超过3000万，其中包括数百万台设备用于远程连接。自新冠疫情导致企业和学校关闭以来，用户和设备数量都在不断增加。商务人士使用 Splashtop 远程桌面软件连接办公室设备以实现居家办公；教育机构利用 Splashtop，帮助学生使用家里的设备远程控制实验室计算机，从而增强远程学习。
Splashtop 受到众多个人用户、企业和高校的信赖，因为用户能通过 Splashtop 的各项功能保护敏感信息、数据和隐私，这一点至关重要。
这就是为什么我们在 Splashtop 如此重视安全性的原因，也是我们为了进行持续改进基础设施和安全措施而进行大量投资的原因。此外，我们已经召集了网络安全和法规遵从方面的全球领先专家，以帮助我们进一步保护我们的平台。
Splashtop 的安全咨询委员会
Splashtop 刚刚宣布成立其安全咨询委员会。该委员会将帮助指导 Splashtop 实现其严格的安全性和合规性目标。
安全咨询委员会的所有成员在网络安全方面都具备独特的经验和技能。该委员会将为 Splashtop 提供�有关最佳安全实践的指导，推荐高级端点安全等特定工具，并将帮助建立适当的风险评估和合规流程。
安全咨询委员会的成员包括。
Ronn Brashear：惠普企业（HPE）工程副总裁
David Hahn：CDK Global 首席信息安全官
Michael McAndrews：PacketWatch 网络安全服务副总裁
Terry O'Daniel：Netflix 安全保障主管
Rick Orloff：战略安全顾问
Rob Ragan：Bishop Fox 首席安全研究员
Justin Somaini：Unity Technologies 首席安全官
请参阅 Splashtop 关于成立安全咨询委员会的公告，了解所有成员背景和经验的更多信息。
远程访问安全仍然是 Splashtop 的首要任务
“安全是永无止境的；为了应对不断发展的威胁，这需要不断的努力。” Splashtop 首席执行官 Mark Lee说。考虑到这一点，Splashtop 已投资数百万美元用于运行和进一步增强其基础架构。
Splashtop 不断扫描其 远程访问解决方案 以确保其完整性。Splashtop 还与顶级安全公司合作定期进行审计。
Splashtop 利用 AWS Professional Services、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A/S、CrowdStrike、A-LIGN 等外部安全公司的咨询和服务（还包括 Bugcrowd 的众包信息）作为内部流程的补充，以持续审计和分析 Splashtop 系统和产品。
最近，Splashtop 将基础架构部署到多个云提供商，以降低对单个提供商的可用服务的依赖风险。Splashtop 今年还获得了 SOC 2 Type 2 认证，大大提高了其云基础架构的安全性。
Splashtop 在搭建安全的零信任远程访问平台方面处于领先地位。研究公司 Gartner 认为，60%的企业将淘汰 VPN，改用零信任网络访问解决方案。
Lee 表示：“我们应感谢我们现在和将来的客户，尽其所能，使 Splashtop 的远程访问和远程支持产品尽可能地安全。”
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