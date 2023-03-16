Splashtop 进行大量投资以确保安全的远程访问

随着远程工作的增加加剧了网络安全风险，Splashtop 已向其安全基础架构投资了数百万美元，并成立了由当今领先的网络安全专家组成的安全咨询委员会。

从第一天开始，安全一直是 Splashtop 的头等大事。

Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案已被超过 3000 万人使用，还有数以百万计的设备用于远程连接。自新冠肺炎关闭企业和学校以来，这些数字有所增加。商业专业人员正在使用 Splashtop 远程桌面软件连接到办公室的计算机以在家工作，而教育机构正在使用 Splashtop，通过使学生能够在家中从其个人设备远程控制实验室计算机来增强远程学习。

Splashtop 受到众多个人、企业、学院和大学的信赖。用户能够依赖 Splashtop 来保护其敏感信息，因此Splashtop 的数据和隐私的能力至关重要。

这就是为什么我们在 Splashtop 如此重视安全性的原因，也是我们为了进行持续改进基础设施和安全措施而进行大量投资的原因。此外，我们已经召集了网络安全和法规遵从方面的全球领先专家，以帮助我们进一步保护我们的平台。

Splashtop 的安全咨询委员会

Splashtop 刚刚宣布成立其安全咨询委员会。该委员会将帮助指导 Splashtop 实现其严格的安全性和合规性目标。

理事会的每个成员在网络安全方面都有独特的经验和技能。该委员会将能够为 Splashtop 提供有关最佳安全实践的指南，推荐诸如高级端点安全之类的特定工具，并帮助建立适当的风险评估和合规流程。

安全咨询委员会的成员包括。

Ronn Brashear： 惠普企业（HPE）工程副总裁

David Hahn： CDK Global 首席信息安全官

Michael McAndrews： PacketWatch 网络安全服务副总裁

Terry O'Daniel： Netflix 安全保障主管

Rick Orloff ：战略安全顾问

Rob Ragan： Bishop Fox 首席安全研究员

Justin Somaini：Unity Technologies 首席安全官

请参阅 Splashtop 关于成立安全顾问委员会的公告，以了解有关每个成员的背景和经验的更多信息。

远程访问安全仍然是 Splashtop 的首要任务

“安全是永无止境的；为了应对不断发展的威胁，这需要不断的努力。” Splashtop 首席执行官 Mark Lee说。考虑到这一点，Splashtop 已投资数百万美元用于运行和进一步增强其基础架构。

Splashtop 不断扫描其远程访问和远程支持产品以确保其完整性。Splashtop 还与一流的安全公司合作，定期进行审核。

Splashtop 通过外部安全公司（例如 AWS 专业服务、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A / S、CrowdStrike 和 A-LIGN）的咨询和服务来补充其内部流程，以对 Splashtop 系统和产品进行持续的审核和分析。

最近，Splashtop 将其基础架构部署到了多个云提供商，以降低依赖单个提供商的服务可用性的风险。 Splashtop 今年还获得了 SOC 2 Type 2 认证，大大提高了其云基础架构的安全性。

Splashtop 也在带头提供一个安全、零信任的远程访问平台。 研究公司Gartner认为，60%的企业将逐步淘汰VPN，转而采用零信任网络接入解决方案。

Lee 表示：“我们应感谢我们现在和将来的客户，尽其所能，使 Splashtop 的远程访问和远程支持产品尽可能地安全。”

了解更多信息并免费试用 Splashtop

查看所有Splashtop 解决方案，立即开始免费试用！如果您对安全性、合规性或其他任何问题有任何疑问，请随时与我们联系。