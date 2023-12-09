Securing the Non-Technical Vulnerability in Cybersecurity

2023 年初，网络安全和基础设施安全局 (CISA)、国家安全局 (NSA) 和多州信息共享与分析中心 (MS-ISAC) 发布了一份关于恶意使用远程管理和远程访问软件上升的联合公告。我们与 Splashtop 安全与合规副总裁 Jerry Hsieh 就这些攻击以及远程访问用户如何保护自己和他们的公司免受此类攻击进行了交谈。
网络罪犯如何恶意使用远程访问软件？
2022 年 6 月，网络犯罪分子协调了一场针对政府雇员的鱼叉式网络钓鱼活动。 网络钓鱼活动促使政府雇员完成了以下行动：
使用不熟悉的号码打电话冒充 IT 或支持技术人员，这会提示员工访问一个神秘的网站
这个神秘的网站提供了有关下载和设置远程访问软件的说明
员工成功安装了软件，向网络犯罪分子授予了访问该设备的权限
这些网络罪犯如何使用远程访问软件并不罕见。 他们在这里利用的是人类的弱点。
“人类是网络安全中最薄弱的环节，”Splashtop 安全与合规副总裁 Jerry Hsieh 表示。
网络犯罪分子冒充值得信赖的同事，将目标对准在网络安全方面可能没有那么受过教育的员工。 通过利用这一漏洞，该员工可以应网络犯罪分子的要求下载远程访问软件，然后犯罪分子可以在该软件中访问受害者的设备。
网络安全面临的最大威胁与技术无关
谢说：“我经常收到员工转发给我的网络钓鱼消息。”作为在网络安全领域拥有数十年经验的人，谢亲眼目睹了他对企业的创造性攻击。 即使在他几十年的经验之后，所有这些创造性攻击之间也有一个共同点——人类的弱点。
谢说：“实习生或应届毕业生可能会在LinkedIn上发布他们在公司开始新职位的帖子。”“这些网络安全罪犯可能会将该实习生作为目标并将他们识别为弱点，然后将他们作为攻击目标以获得访问权限。”
缓解网络安全攻击
在最大限度地减少网络安全攻击时，识别所有潜在漏洞很重要。 关于社交方面，谢有一个建议。
" 防止网络钓鱼攻击的最好办法是对所有事情都持怀疑态度，” 谢说。 “如有疑问，请询问您的安全团队。”
网络钓鱼和其他社交欺骗策略是网络犯罪分子比暴力更容易获得访问权限的方法之一。 您可以通过以下几种方法来缓解这种情况的发生。
采用强有力的安全培训实践
如果人类是网络安全方面最薄弱的环节，那么你能做的最好的事情就是为员工提供正确的防御和教育。 定期对员工进行网络安全最佳实践测试，并为贵公司采用安全实践。
一些常规的最佳实践，例如强制执行多因素身份验证、采用单点登录工具或定期要求员工更改密码，都是不错的起点。 尽管他们不会阻止任何社交欺骗，但这确实可以帮助他们了解安全的重要性，并更多地思考数据安全为何如此重要。
在对员工进行安全实践培训时，请确保重点介绍有关网络钓鱼和勒索软件的主题。 随着生成式人工智能的兴起，这些网络钓鱼诈骗变得越来越复杂，他们冒充真正的员工，甚至可以模仿他们与其他同事的沟通和模仿关系。 确保员工收到的请求合法的一种简单方法是亲自验证通过两个不同的渠道进行沟通，甚至更好的方法是亲自验证沟通。
鼓励怀疑态度，防止羞耻
建立一种可以安全举报可疑行为的文化对于保护员工至关重要。 如果员工有任何潜在的安全问题，则应制定流程让员工举报这些问题，从而最大限度地减少他们的强烈反对。
谢说：“人们害怕受到惩罚。”“勒索软件可能针对令人尴尬的习惯——他们不想感到羞耻。”
羞耻感是员工报告网络安全问题的主要障碍，你可以通过鼓励举报而不是惩罚潜在错误的员工来避免这种情况。 做到这一点的最佳方法是阐明您的举报政策，并清楚地概述如果员工的账户发生网络安全漏洞，他们会怎样。 防止这种情况的最好方法是完全减少责任——问题不在于你的员工，而是网络犯罪分子想要将他们当作目标。
在 “需要知道” 的基础上保持对数据源的访问权限
最大限度地减少数据访问是另一种简单但常见的网络安全最佳实践，可以帮助防止重大数据泄露和泄露。 想一想，如果网络罪犯成功使用远程访问软件对实习生进行了网络钓鱼，他们可以访问哪些数据？
如果您为每位员工提供相同数量的访问权限，则网络犯罪分子更容易将您的组织作为攻击目标。 取而代之的是，仅向需要访问权限的员工提供访问权限。 这样，如果另一名员工确实成为攻击目标，则犯罪分子可以访问�的数据量仅限于该员工的工作内容，而不是整个组织的数据价值。
没有 “最佳” 安全工具之类的东西
网络安全一直在适应和变化，这意味着网络犯罪分子绕过软件的方式将变得更加复杂。
谢说：“没有最好的安全措施。” “只有更好的安全性。”
Hsieh 和 Splashtop 团队遵循这句话，不断保持警觉，并找到不同的方法来在不断变化的技术之后保持警惕。 如果您的团队正在寻找改进其网络安全流程的方法，请考虑 Splashtop Secure Workspace。
Splashtop Secure Workspace 是一个安全访问平台，有助于在一个方便的平台中保护对团队帐户的访问、提供远程工作访问并简化登录。 详细了解如何使用 Splashtop 保护您的工作空间。