远程访问用户如何保护自己免受鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击

在当今日益互联的世界中，远程访问已成为许多组织允许员工随时随地办公的必要条件。远程访问是一把双刃剑，有自身的优势，但也带来了重大的安全风险。网络犯罪分子一直想方设法利用远程访问系统的漏洞，试图通过这些漏洞发起鱼叉式网络钓鱼以及其他网络钓鱼攻击。这些攻击后果非常严重，可能会导致凭证被盗、数据泄露、财务损失和声誉损失。
本文将介绍远程访问用户如何防范这类攻击并降低遭受网络犯罪分子侵害的风险。我们将介绍最佳安全防范实践、增强安全意识步骤以及采取主动措施保护远程访问系统的重要性。
什么是鱼叉式网络钓鱼？
鱼叉式网络钓鱼是一种针对特定个人或群体（例如特定组织的员工）的有针对性的网络钓鱼攻击。与批量发送大量欺骗性垃圾邮件的传统网络钓鱼攻击不同，鱼叉式网络钓鱼攻击是高度定制化和个性化的攻击方式。攻击者会收集攻击目标相关的信息，例如姓名、电子邮件地址、职称和公司，然后利用这些信息精心制作来源（例如同事、老板或商业伙伴）看似正规的令人信服的消息。
这些消息中往往包含行动召唤，例如点击链接或打开附件，可能会导致敏感信息被盗或在受害者的计算机上安装恶意软件。鱼叉式网络钓鱼攻击之所以能成功，通常是因为攻击者利用了发件人和收件人之间的信任，并且比传统的网络钓鱼攻击更难检测和防御。
其他类型的网络钓鱼攻击？
除了鱼叉式网络钓鱼，网络犯罪分子还使用其他类型的网络钓鱼攻击来攻击个人和组织。以下是一些需要注意的常见网络钓鱼攻击类型：
克隆网络钓鱼：克隆网络钓鱼需要创建正规电子邮件或网站的虚假副本，然后将其发送给受害者。攻击者会创建看似来自正规服务（例如银行、社交媒体平台）的电子邮件或网站，然后引诱受害者提供敏感信息。
捕鲸式网络钓鱼：捕鲸式网络钓鱼是一种针对主管、CEO 或其他高级管理人员的网络钓鱼攻击。攻击者会创建看似来自可信来源（例如同事或业务伙伴）的消息，然后使用社交工程策略诱骗受害者泄露敏感信息或转账。
网域嫁接：网域嫁接需要将用户重定向到看似正规的虚假网站。攻击者使用 DNS 缓存投毒或恶意软件等技术将用户重定向到虚假网站，用户在虚假网站会收到提示输入敏感信息。
语音网络钓鱼：语音网络钓鱼是一种攻击类型，攻击者利用语音留言或电话诱骗受害者提供敏感信息。攻击者可能冒充正规组织（例如银行或政府机构）的代表，然后使用社交工程学策略说服受害者泄露个人或财务信息。
短信欺诈：短信欺诈或短信网络钓鱼需要向潜在受害者发送看似来自正规机构（例如银行或零售商）的短信，然后引诱受害者提供敏感信息或点击链接。
对于远程访问用户而言，重要的是要清楚这些不同类型的网络钓鱼攻击，然后采取正确的防范措施，降低被攻击的风险。
了解远程访问的潜在风险
远程访问已成为许多组织的一项基本要求，以确保其员工能够远程或居家办公。但是，远程访问也会增加网络钓鱼攻击的风险。原因如下：
攻击面扩大：通过远程访问，网络犯罪分子可以攻击的端点数量显著增加。更加便于他们利用漏洞，获得敏感信息的访问权限。
可见性降低：远程工作人员无法具备与在办公室同样的对设备和网络的可见性和控制水平，导致网络犯罪分子更容易发起网络钓鱼攻击并入侵员工设备和网络。
不同类型的远程访问： 有几种远程访问方法，包括虚拟专用网络（VPN）、远程桌面协议（RDP）和基于云的服务。这些方法中的每一种都存在可能被网络犯罪分子利用的漏洞。
不同类型的远程访问方法存在的漏洞包括：
VPN：如果配置不正确或使用过时的加密方法，VPN 则很容易受到网络攻击。而且，如果攻击者获得用户 VPN 凭证的访问权限，就有可能利用这些凭证发起鱼叉式网络钓鱼攻击。
RDP：RDP 经常成为网络犯罪分子的攻击目标，因为 RDP 提供对整个网络的远程访问。如果用户的 RDP 凭证遭到泄露，攻击者就有可能获得对敏感数据和系统的访问权限。
基于云的服务：基于云的服务在远程访问领域越来越受欢迎。但是，基于云的服务也容易受到网络钓鱼攻击，尤其是用户在如何识别和避免网络钓鱼电子邮件方面没有接受过适当培训的情况。
接下来，我们将介绍如何帮助远程访问用户防范网络钓鱼攻击。
鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击的防范措施
远程访问用户可以采用安全措施来��保护自己免受网络钓鱼攻击，包括：
使用唯一的强密码：使用唯一的强密码可以显著降低网络钓鱼攻击成功的风险。密码长度应至少为12个字符，必须包含大小写字母、数字和特殊字符。此外，用户应避免在多个帐户中使用相同的密码。
双因素身份验证（2FA）和多因素身份验证（MFA）：2FA 和 MFA 要求用户提供两种或多种身份验证，例如发送到手机上的代码或生物识别标识符，以获得除了密码之外的额外安全保护。这样即使网络犯罪分子获取了用户密码，也不能获得访问权限。
员工教育和培训：打击一切形式的网络钓鱼最有效方法是接受教育。培训员工不要点击链接或从电子邮件或短信中下载文件，这一点至关重要。在社交网络上分享个人信息时应谨慎，以免被鱼叉式网络钓鱼活动利用。同样重要的是要记住，包括 Splashtop 在内的正规服务提供商永远不会通过电子邮件请求提供密码或个人身份信息。
实施安全软件和防火墙：安装安全软件和防火墙有助于检测和防止网络钓鱼攻击。这类工具可以扫描电子邮件和其他消息，以查找网络钓鱼迹象，阻止恶意网站和下载。
避免使用公共 Wi-Fi 以及其他不安全网络：公共 Wi-Fi 和其他不安全网络很容易成为网络犯罪分子的攻击目标。用户应避免使用这类网络完成敏感任务，例如访问银行账户或公司资源。
点击链接或打开附件时要谨慎：用户点击链接或打开附件时应谨慎，尤其是电子邮件的发件人未知或看似可疑的情况。用户可将鼠标悬停在链接上检查该链接是否导向正规网站，用户打开任何附件前应验证发件人的电子邮件地址。
通�过采用以上安全措施，远程访问用户可以显著降低遭到鱼叉式网络钓鱼以及其他网络钓鱼攻击的风险。接下来，我们将介绍如何增强安全意识。
Splashtop 如何保护用户免受鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击
安全是Splashtop的首要任务。我们的产品设计拥有全面的安全特性，以确保用户的安全。这包括设备身份验证，双因素身份验证，单点登录，会话录制和记录，以及IP白名单。为了防止未经授权的访问，每个会话和用户数据都经过加密。Splashtop 产品还包含基于角色的访问控制、定期账户审查和日志记录，以保持合规性和安全标准。
为了进一步增强我们的安全产品，我们与 Bitdefender 达成合作，共同为托管计算机提供业界领先的端点安全技术。
我们的定制版 SOS 应用会弹出警告消息框，帮助用户确保远程会话来源的可靠性。为了保持安全标准，我们的团队会仔细审查每个定制版 SOS 帐户，任何不正规帐户均会会被立即拒绝。例如，我们会监控试图访问的计算机数量超过预期的帐户或试图从不同地理位置访问的帐户。
结论
Splashtop 深知保护用户免受网络钓鱼攻击的重要性。网络犯罪分子一直想方设法利用远程访问系统的漏洞，用户必须采取积极措施保护远程访问会话的安全。
我们通过一系列安全功能保护用户安全，包括双因素身份验证、多级密码安全、黑屏、屏幕自动锁定等。详细了解我们的安全功能。
我们还鼓励用户随时关注和了解最新的网络钓鱼策略，并定期审查和更新其安全措施。通过遵循使用唯一的强密码、启用双因素身份验证、点击链接或打开附件时保持谨慎等安全防范措施，用户可以显著降低遭受鱼叉式网络钓鱼以及其他网络钓鱼攻击的风险。
通过采取以上积极措施，我们的用户可以通过 Splashtop 享受安全可靠的远程访问体验。