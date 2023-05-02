远程访问用户如何保护自己免受鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击

在当今日益互联的世界中，远程访问已成为许多组织允许其员工随时随地工作的必要条件。 尽管这可能有其好处，但也带来了重大的安全风险。 网络犯罪分子一直在寻找利用远程访问系统漏洞的方法，并利用这些漏洞发起鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击。 这些攻击可能是毁灭性的，导致凭证被盗、数据泄露、财务损失和声誉损失。

在本文中，我们将探讨 远程访问用户 如何保护自己免受这些攻击并降低成为网络犯罪分子猎物的风险。 我们将讨论保护的最佳实践、增强安全意识的步骤以及采取主动措施保护远程访问系统的重要性。

什么是鱼叉式网络钓鱼？

鱼叉式网络钓鱼是一种针对特定个人或群体（例如特定组织的员工）的有针对性的网络钓鱼攻击。 与批量发送给大量人的传统网络钓鱼攻击不同，鱼叉式网络钓鱼攻击是高度定制和个性化的。 攻击者收集有关其目标的信息，例如他们的姓名、电子邮件地址、职称和公司，并利用这些信息来制作看似来自合法来源（例如同事、老板或商业伙伴）的令人信服的消息。

该消息通常包含号召性用语，例如点击链接或打开附件，这可能导致敏感信息被盗或在受害者的计算机上安装恶意软件。 鱼叉式网络钓鱼攻击之所以成功，通常是因为它们利用了发件人和收件人之间存在的信任，并且比传统的网络钓鱼攻击更难检测和防御。

还有哪些其他类型的网络钓鱼？

除了鱼叉式网络钓鱼，网络犯罪分子还使用其他几种类型的网络钓鱼攻击来攻击个人和组织。 以下是您应该注意的一些常见的网络钓鱼攻击类型：

克隆网络钓鱼： 克隆网络钓鱼涉及创建合法电子邮件或网站的虚假副本并将其发送给受害者。 攻击者创建看似来自合法来源（例如银行或社交媒体平台）的电子邮件或网站，并引诱受害者提供敏感信息。

捕鲸： 捕鲸是一种针对高管、首席执行官或其他高级官员等知名人士的网络钓鱼攻击。 攻击者创建了一条看似来自可信来源（例如同事或业务伙伴）的消息，并使用社交工程策略诱骗受害者泄露敏感信息或转移资金。

Pharming： Pharming 涉及将用户重定向到设计为看起来像合法网站的虚假网站。 攻击者使用 DNS 缓存中毒或恶意软件等技术将用户重定向到虚假站点，在那里他们可能会被提示输入敏感信息。

Vishing： Vishing，或语音网络钓鱼，是一种使用语音留言或电话诱骗受害者提供敏感信息的攻击。 攻击者可能冒充合法组织（例如银行或政府机构）的代表，并使用社会工程学策略说服受害者泄露其个人或财务信息。

短信： 短信或短信网络钓鱼，涉及发送看似来自合法来源（例如银行或零售商）的短信，并引诱受害者提供敏感信息或点击链接。

对于远程访问用户而言，重要的是要意识到这些不同类型的网络钓鱼攻击，并遵循最佳防护实践，以降低成为其牺牲品的风险。

了解远程访问的潜在风险



远程访问已成为许多组织的一项基本要求，以使其员工能够远程或在家工作。 但是，远程访问也会增加网络钓鱼攻击的风险。 方法如下：

增加攻击面： 通过远程访问，网络犯罪分子可以攻击的端点数量显著增加。 这使他们更容易利用漏洞并获得敏感信息的访问权限。

可见性降低： 远程工作人员对其设备和网络的可见性和控制水平可能与在办公室中不同。 这使网络犯罪分子更容易发起网络钓鱼攻击并入侵设备和网络。

不同类型的远程访问： 有几种类型的远程访问方法，包括虚拟专用网络 (VPN)、远程桌面协议 (RDP) 和 cloud基于的服务。 这些方法中的每一种都有其漏洞，可以被网络犯罪分子利用。

以下是与不同类型的远程访问方法相关的漏洞的一些示例：



VPN： 如果配置不正确或使用过时的加密方法，VPN 可能容易受到网络攻击。 此外，如果攻击者获得用户的 VPN 凭证的访问权限，他们就有可能利用这些凭证发起鱼叉式网络钓鱼攻击。



RDP： RDP 经常成为网络犯罪分子的目标，因为它们提供对整个网络的远程访问。 如果用户的 RDP 凭证遭到泄露，攻击者就有可能获得对敏感数据和系统的访问权限。



cloud基于服务的 远程访问越来越受欢迎。 cloud但是，这些服务也容易受到网络钓鱼攻击，尤其是在用户没有接受过如何识别和避开网络钓鱼电子邮件的适当培训的情况下。

在下一节中，我们将讨论保护远程访问用户免受网络钓鱼攻击的最佳实践。



防范鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击的最佳实践

远程访问用户可以遵循几种最佳做法来保护自己免受网络钓鱼攻击。 这些做法包括：

使用强而独特的密码： 使用强而独特的密码可以显著降低网络钓鱼攻击成功的风险。 密码长度应至少为 12 个字符，并包含大写和小写字母、数字和特殊字符。 此外，用户应避免在多个帐户中使用相同的密码。

双因素身份验证 (2FA) 和多因素身份验证 (MFA)： 2FA 和 MFA 要求用户提供第二种身份验证，例如发送到其手机的代码或生物识别标识符，从而在密码之外提供额外的安全层。 这可以防止网络犯罪分子获得访问权限，即使他们拥有用户的密码。

员工教育和培训： 打击一切形式的网络钓鱼的最有效方法是教育。 指示员工不要点击链接或从电子邮件或短信中下载文件至关重要。 在社交网络上分享可能被鱼叉式网络钓鱼活动利用的个人详细信息时，应谨慎行事。 同样重要的是要记住，包括在内的 Splashtop合法服务提供商永远不要通过电子邮件请求密码或个人识别信息。

安全软件和防火墙的实施： 安装安全软件和防火墙可以帮助检测和防止网络钓鱼攻击。 这些工具可以扫描电子邮件和其他消息以查找网络钓鱼迹象，并阻止恶意网站和下载。

避开公共Wi-Fi和其他不安全的网络： 公共Wi-Fi和其他不安全的网络很容易成为网络犯罪分子的目标。 用户应避免将这些网络用于敏感任务，例如访问银行账户或公司资源。

点击链接或打开附件时要谨慎： 用户在点击链接或打开附件时应谨慎，尤其是在电子邮件来自未知发件人或看似可疑时。 他们应将鼠标悬停在链接上以检查它们是否指向合法网站，并在打开任何附件之前验证发件人的电子邮件地址。

通过遵循这些最佳实践，远程访问用户可以显著降低成为鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击牺牲品的风险。 在下一节中，我们将讨论增强安全意识的步骤。

Splashtop 如何保护用户免受鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击

安全是 Splashtop 的重中之重。 我们的产品设计有一 套全面的安全功能 ，以确保用户的安全。 这包括设备身份验证、双因素身份验证、单点登录、会话记录和记录以及 IP 白名单。 为了防止未经授权的访问，每个会话和用户数据都经过加密。 Splashtop 产品还包含基于角色的访问控制、定期帐户审查和日志记录，以维护合规性和安全标准。

为了进一步增强我们的安全产品，我们 与之合作， Bitdefender 为托管计算机提供业界领先的端点安全技术。

此外，我们的自定义 SOS 应用程序 包含弹出警告，可帮助用户确保他们正在与可信来源开始会话。 为了维护安全标准，我们的团队会仔细审查每个自定义的 SOS 账户，任何不正规账户都会被立即拒绝。 例如，我们会监控尝试访问比预期更多的计算机或来自不同地理位置的帐户。

结论

在 Splashtop，我们了解保护用户免受网络钓鱼攻击的重要性。 网络犯罪分子一直在寻找利用远程访问系统漏洞的方法，这使得用户必须采取积极措施来保护他们的远程访问会话。

我们通过一系列安全功能保护用户，包括双因素身份验证、多级密码安全、空白屏幕、屏幕自动锁定等等。 详细了解我们的安全功能。

我们还鼓励我们的用户随时了解和了解最新的网络钓鱼策略，并定期审查和更新他们的安全措施。 通过遵循最佳做法，例如使用强而独特的密码、启用双因素身份验证以及在点击链接或打开附件时保持谨慎，用户可以显著降低成为鱼叉式网络钓鱼和其他网络钓鱼攻击牺牲品的风险。

通过采取这些积极措施，我们的用户可以通过 Splashtop 享受安全可靠的远程访问体验。