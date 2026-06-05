自从新冠疫情期间强制实行居家办公政策以来，远程办公对各个行业都产生了重大影响。尽管一些公司早在强制政策实施之前就开始远程办公了，但很多公司才刚尝到甜头，开始采用混合办公适应员工需求和文化转型的持续变化。
员工越来越倾向于远程办公，远程桌面软件等特定工具的采用率显著增加。
什么是远程桌面软件？
远程桌面软件指可以从本地设备控制远程台式机的软件。
远程桌面软件通常可与远程访问软件互换使用。但是，这两种软件有细微差别。远程桌面软件通常可用于访问台式机，而远程访问软件则可用于远程访问任何设备。
远程桌面软件的使用场景有哪些？
远程桌面软件是一种非常方便的方法，可以同时访问多个不同的计算机。以下是一些示例，展示了顶级远程桌面解决方案如何加速流程并提高不同团队的效率。
IT 支持团队
远程桌面软件的常见使用场景之一是帮助 IT 支持团队管理大量不同台式机。这样可以确保所有系统的定期维护和更新，同时使技术员能够访问每个系统，而无需到设备所在的实际位置。
通过远程桌面软件，技术员还能在最终用户遇到技术问题时为其提供帮助。用户可以使用远程桌面软件向技术员请求支持，技术员可以回电�，然后在最终用户在场的情况下远程控制用户桌面。这就叫做有人值守的远程支持。
校内计算机实验室
许多院校使用远程桌面软件帮助学生远程访问校内计算机实验室。通过这种方式，学生可以访问通常只能在校内才能使用的资源，例如专业软件或资源密集度更高的设备。
远程桌面软件还可以帮助教师在学生上网课期间使用屏幕镜像功能。如果学生正在学习如何使用某个软件，则可通过屏幕镜像将教师的屏幕传输到学生的设备上进行指导。
远程办公
远程桌面软件可以帮助知识工作者实现远程办公，同时遵守安全的工作空间策略。远程桌面软件可用于确保机密信息存储在安全的网络上。
借助远程桌面软件，员工可以在单独的网络上使用个人设备访问安全的桌面。在员工通过远程桌面软件访问安全网络时，数据始终存储在办公室工作站内，从未离开物理设备。这种安全性是许多组织选择使用远程桌面软件为员工提供远程办公方案的原因之一。
远程桌面软件怎么运行？
远程桌面软件的工作原理因所使用的工具而异。在大多数情况下，远程桌面软件要求您分别在使用的本地设备和远程桌面上安装软件的两个不同部分。
让我们以 Splashtop Remote Access 为例：
首先，在本地控制端设备上下载 Splashtop Business 应用。
然后，在远程被控端设备上下载 Splashtop Streamer 应用。使用 Splashtop 凭据登录这两个应用。
安装完成后，即可通过 Splashtop 访问远程计算机。
通过 Splashtop 等工具可以将本地设备用作“遥控器”，让访��问远程桌面像登录一样简单。此外，Splashtop 还提供其他支持，使远程体验更加无缝。
通过 USB 设备重定向、多显示器支持等工具，本地设备的用户可以连接到远程设备并像往常一样使用这些 USB 设备。通过远程桌面软件使用网络摄像头、绘图板等工具时方法与在线下一样。
哪些行业使用远程桌面软件？
远程办公越来越普遍，远程桌面软件正在融入各行各业的日常工作流程中。不同行业在日常业务中使用远程桌面软件的方法如下：
科技领域
数字媒体公司 Beyond Digital Solutions 要设法管理多个大洲的各种数字标牌设备。采用 Splashtop Enterprise 后，该团队能够最大限度地减少数字标牌设备的停机时间，利用非侵入性远程桌面工具为客户和员工提供支持，允许 IT 人员同时访问设备，并使员工能够使用个人设备远程办公。
教育领域
弗吉尼亚农业与生命科学技术学院（CALS）使用 Splashtop Enterprise 为140个站点的2,200多台设备提供远程支持。该团队能够将 Splashtop Streamer 部署到团队管理多台设备上，以便 IT 部门可以通过 Splashtop 应用远程访问设备。
此外，该团队还非常喜欢 Splashtop Enterprise 的安全功能，主要是双因素身份验证。团队要管理数千台设备，他们要确保所有设备的安全，以防止他人未经授权获取技术员凭据。
媒体与娱乐
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队正在设法在新冠疫情期间保持后期制作流程的平稳运行。新西兰团队需要能够运行 Avid Media Composer、DaVinci Resolve 等专业软件的远程桌面软件，同时还要具备与办公室设备相同的安全性。
该团队的首选解决方案是 Splashtop Enterprise，因为这一方案具有卓越的性能和可用性，远程会话帧率可达 60fps。此外，单点登录集成、多因素身份验证等安全功能还可以免去管理层在安全方面的担忧。
卫生保健
Slingeland 医院传感诊所的团队需要制定流程来持续监测患者生命体征，同时防止新冠病毒在医院的员工和患者之间传播。该团队要设法持续收集数据，同时最大限度地减少患者和医护人员之间的互动。
该团队最终决定采用 Splashtop On-Prem 持续监控患者，同时还能提供保护患者数据安全所需的数据安全功能。临床医生可以根据定期监测的数据了解患者需求，从而提高诊治效率。
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