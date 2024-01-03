自从 COVID-19 大流行期间实行强制在家办公政策以来，远程工作正在所有行业中掀起波澜。 尽管一些公司早在强制要求之前就开始远程办公，但许多公司已经看到了采用混合模式来适应员工需求和文化转变日益增长的变化所带来的好处。
随着员工偏好倾向于更多的远程工作方式，远程桌面软件等特定工具的软件采用率显著增加。
什么是远程桌面软件？
远程桌面软件是一种允许您从本地设备控制远程桌面计算机的软件。
远程桌面软件通常可与远程访问软件互换使用。 但是，这两种类型的软件之间存在细微差别。 远程桌面软件通常是指用于访问台式计算机的远程设备，而远程访问软件则提供了远程访问任何类型设备的功能。
远程桌面软件的用途
远程桌面软件是一种非常便捷的方式，可以同时提供对许多不同计算机的访问权限。 以下是一些远程桌面软件如何帮助不同团队创建高效流程的示例。
IT 支持团队
远程桌面软件最常见的用例之一是 IT 支持团队管理大量不同的桌面。 这样可以确保定期维护和更新每个系统，同时使技术人员能够访问每个系统，而不必身处设备的实际位置。
远程桌面软件还允许技术人员在最终用户遇到技术问题时为他们提供帮助。 用户��可以使用远程桌面软件向技术人员请求支持，技术人员可以在最终用户在场的情况下响应电话并远程控制桌面。 这被称为有人值守支持。
教育计算机实验室
许多学院或大学使用远程桌面软件为远程学生提供访问面对面计算机实验室的权限。 这允许学生访问通常只能亲自获得的资源，例如使用专门的软件或资源密集度更高的设备。
远程桌面软件还可以帮助教授为正在上在线课程的学生使用屏幕镜像功能。 如果学生正在学习如何使用某些软件，这是通过将教授的屏幕流式传输到学生的设备上来指导学生的好方法。
远程办公
远程桌面软件有助于为日常知识工作者提供远程工作的能力，同时仍保持安全的工作空间策略。 远程桌面软件有助于确保机密信息保存在安全的网络上。
借助远程桌面软件，员工可以在单独的网络上使用个人设备访问安全的桌面。 当他们通过远程桌面软件访问安全网络时，数据会留在办公室工作站内，并且从物理上永远不会离开设备。 这种安全性是许多组织选择远程桌面软件作为为员工提供远程工作选项的一种方式的原因之一。
远程桌面软件是如何工作的？
远程桌面软件工作原理背后的技术细节因您使用的工具而异。 在大多数情况下，远程桌面软件要求您将软件的两个不同部分安装到要使用的工具上——一部分用于访问远程桌面，一部分用于访问远程桌面，另一部分安装在远程桌面本身。
让我们以 Splashtop Business Access 为例：
首先将 Splashtop Business 应用程序下载到您要远程访问的设备上。
然后将 Splashtop Streamer 应用程序下载到您要远程访问的设备上。 使用您的 Splashtop 凭据登录这两个应用程序。
安装这两个应用程序后，您现在应该能够通过 Splashtop 访问远程计算机。
Splashtop 等工具允许您将本地设备用作遥控器，使访问远程桌面像登录一样简单。 Splashtop 还提供额外的支持，使这种体验变得不可能无缝。
USB 设备重定向和多显示器支持等工具允许本地设备上的用户连接到远程设备并正常使用这些 USB 设备。 网络摄像头和绘图板等工具的工作原理与面对面使用计算机的工作方式和通过远程桌面软件一样工作。
使用远程桌面软件的行业
随着远程办公变得越来越普遍，越来越多的行业正在将远程桌面软件作为其日常工作流程的一部分。 以下是不同行业如何在日常业务中使用远程桌面软件的示例。
科技
数字媒体公司 Beyond Digital Solution s需要一种方法来管理许多不同大洲的各种数字标牌设备。 采用 Splashtop Enterprise 后，该团队能够最大限度地减少数字标牌活动的停机时间，使用非侵入性远程桌面工具为客户和员工提供支持，允许 IT 人员同时访问设备，并使员工能够从自己的设备远程工作。
教育
Virginia Tech农业与生命科学学院 （CALS） 使用 Splashtop Enterprise 远程支持 140 个站点的 2,200 多台设备。该团队能够将 Splashtop Streamer 部署到团队管理的许多不同设备上，以便 IT 部门可以通过 Splashtop 应用程序远程访问设备。
此外�，该团队还被 Splashtop Enterprise 的安全功能所吸引，主要是双因素身份验证。 由于团队控制着数千台设备，他们希望在不合格的个人获得技术人员证书的情况下确保所有这些设备的安全。
媒体与娱乐
新西兰 （Warner Bros. International Television Production WBITVP） 的团队正在寻找一种方法，以便在 COVID-19 大流行期间保持其后期制作流程的平稳运行。该团队需要能够运行 Avid Media Composer 和 DaVinci Resolve 等专业软件的远程桌面软件，同时仍能提供与办公桌面相同的安全性。
该团队选择 Splashtop Enterprise 作为他们的首选解决方案，因为它具有高性能和可用性，可为远程会话提供高达 60 fps 的帧率。 此外，单点登录集成和多因素身份验证等安全功能让领导者在安全方面高枕无忧。
卫生保健
Slingeland 医院传感诊所的团队需要开发一个流程来持续监测患者生命体征，同时防止 COVID-19 传播给员工和其他患者。该团队需要一种方法来持续收集数据，同时最大限度地减少患者之间的互动。
该团队选择采用 Splashtop On-Prem 来持续监控患者，同时保持保护患者数据所需的数据安全性。 临床医生能够根据定期监测的数据了解患者的需求，从而能够更有效地就诊患者。
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Splashtop 远程桌面软件支持 Windows、 Mac、 iPhone、 iPad、 Android、 Linux 和 Chromebook 设备，确保无论您使用什么设备，都可以在远程计算机上享受无缝的远程桌面体验。 你会感觉自己好像坐在远程桌面前。