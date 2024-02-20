Windows Remote Desktop Software by Splashtop

选择 Splashtop 用于 Windows 远程桌面解决方案的4个理由
在任何地方工作
无论在哪，都能随时连接 Windows 计算机。随时随地无缝办公。
无限的灵活性
使用任意计算机、平板电脑或移动设备访问 Windows PC。使用 Windows 设备访问其他设备。
提高生产力
通过高性能、高清质量连接远程办公，可访问远程电脑上的任意文件和应用。
卓越的用户体验
只需简单几步即可完成设置。只需几次点击，即可从任意设备启动远程连接。
使用 Windows Remote Desktop 解决方案简化远程办公
快速的远程连接具备高清画质，支持 4K 流式传输和实时的远程音频，使用 Splashtop 远程桌面软件可完成任何远程工作。
在远程桌面会话期间，可以运行视频剪辑软件、图形设计和 3D 建模工具等应用。使用 Splashtop 远程制作唇音同步视频非常简单。使用 Splashtop 远程办公时，可以充分利用 Windows 工作站。
如何使用 Splashtop 在 Windows 上设置远程桌面
只需几个步骤，即可快速设置 Splashtop 远程桌面软件。只需创建 Splashtop 帐户，然后在 Windows 或其他设备上下载必要的远程桌面应用即可！
下载 Splashtop Business 应用：打开 Splashtop 网站，下载 Windows 版 Splashtop Business 应用。
创建 Splashtop 账户：打开 Splashtop Business 应用，如果已有账户可直接登录，或可注册免费试用。
在被控端安装 Splashtop Streamer：在要远程访问的被控端计算机上下载并安装 Splashtop Streamer。使用同一账户登录 Splashtop Streamer。
启动远程会话：在 Windows 设备上打开 Splashtop Business 应用。从列表中选择要访问的远程计算机，点击“连接”开始远程会话。
跨行业的远程桌面解决方案
Windows 远程桌面访问不仅适用于 IT 团队，还能为不同行业的关键工作流程提供支持。Splashtop 提供安全、高性能的访问，可满足每个行业的独特需求：
教育：学生和教师可以随时随地远程访问校园实验室电脑和专用软件，以同样的性能实现灵活学习。
媒体与娱乐：设计师、视频剪辑师和动画师能够通过 4K 流式传输、低延迟和触控笔进行远程办公，实现无缝的创意工作流程。
医疗保健：符合 HIPAA 标准，医疗从业人员可以安全查看患者病历并确保护理的连续性，同时满足监管要求。
建筑与工程：工程师和建筑师能够远程访问强大的工作站，在现场或家庭办公室以高精度运行 CAD 和 3D 应用程序。
零售和服务：为 IT 支持团队提供对 POS 系统、自助服务终端和后台设备的即时远程访问，以大幅缩短停机时间并确保业务运营的顺利进行。
企业 IT 和帮助台：IT 团队无需到现场即可排除故障并解决远程办公或混合环境中的问题。
借助 Splashtop，不同行业的 Windows 用户不仅可以节约成本、增强安全性，还能获得和办公室一致的远程桌面体验。
Windows 版 Splashtop 远程桌面的主要优点
全面的跨平台支持
没有随身携带 Windows 设备？需要访问其他操作系统？没问题！使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
用户界面友好
Splashtop 的设置和使用方法非常简单，即使对于非技术用户也是如此。在 Windows 计算机上安装 Splashtop 只需几次点击。Splashtop 用户界面十分友好，可轻松查看和控制远程桌面。
高性能连接
用户可以远程访问资源密集型的工作站，就像在办公现场一样。帧率高达 60fps，支持 4K 流式传输，延迟低，能为用户提供高质量远程桌面连接。
强大的安全性与合规性
客户满意评论
无论在哪，我都能随时访问自己的工作桌面，安心工作。Splashtop 让我可以灵活处理工作和个人生活之间的关系。
Bobby Bottom, Integrated Electrical
客户满意评论
对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。
Scott Evans, Digital Wave LLC
客户满意评论
我开始使用 Splashtop 后，发现它不仅价格合理，而且比我正在使用的其他产品的运行速度更快。
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
客户满意评论
在旅行中，或者需要访问没有随身携带的设备上的信息时，这个工具不仅安全可靠，而且简单易用。
Debbie Schmidt, DSH Solutions