Remote Desktop Software for iPhone

适用于 iPhone 的 Splashtop Remote Desktop 的主要功能
在任何地方工作
随时随地从 iPhone 远程访问电脑。无需随身携带电脑，只需一部 iPhone。
无限的灵活性
无论身在何处，无论是否携带电脑。只要有 Splashtop 和 iPhone，就可以随时访问电脑。
提高生产力
从 iPhone 控制远程电脑，就像面对面操作一样。使用 iPhone 远程办公，从未如此简单。
卓越的用户界面
iPhone 远程桌面软件，简单、快速且易于使用。无缝远程控制，轻松访问电脑。
专为 iPhone 设计的远程桌面软件
在 iPhone 上使用 Splashtop 远程桌面软件远程控制电脑时，就像在这台远程电脑前一样。甚至可以在 iPhone 上使用鼠标和键盘远程控制远程电脑。
远程桌面会话期间，可以在远程计算机上打开任意文件并运行任意应用，包括视频剪辑软件、图形设计和 3D 建模工具。Splashtop 让远程办公变得简单。
如何在 iPhone 上设置远程桌面
创建 Splashtop 帐户并在移动设备上安装 Splashtop 应用，以设置 Splashtop 远程桌面软件。
设置完成后，在 iPhone 上打开该 Splashtop 应用，然后单击要访问的计算机以启动远程连接。然后即可在 iPhone 上实时查看远程计算机屏幕并对其进行控制。
查看 Splashtop iPhone 版远程桌面下载页面。
备受好评的 iPhone 远程桌面应用
Splashtop 凭借其卓越的性能、安全性和易用性，赢得数千条五星用户评论。
无论居家办公还是在旅途办公，无论要使用 iPhone 远程访问，还是为 iPhone 提供远程支持，都可以使用 Splashtop 完成所有操作！
Splashtop 远程桌面 iPhone 版的4大优势
跨平台支持
可从任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac OS 和 Linux 计算机。Splashtop 可在笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备上跨平台无缝运行。
使用方便
可以使用 iPhone 访问远程电脑及其中的所有文件和应用程序。通过 Splashtop 可以无缝远程办公。
高性能连接
远程控制工作站，就像在远程电脑前一样。支持 4K 流式传输和低延迟的远程桌面连接，能为您提供流畅的远程桌面体验。
安全与合规
客户满意评论
我用过其他远程桌面工具，但 Splashtop 更好用。Splashtop 使用简单，可以为用户分配远程电脑，还可以从手机、平板电脑和计算机登录 PC，我非常喜欢这些功能。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
客户满意评论
我以前用过一款远程桌面工具，后来这个工具总是出问题。再后来，我发现了 Splashtop。这款软件太棒了，对 Mac 非常友好。谢谢你们能提供这么好用的产品。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
客户满意评论
这简直太震撼了。延迟时间非常短，我感觉自己就像在使用工作电脑。这就是我需要的远程桌面。所有功能一目了然，易于理解，便于使用……我曾用过 Splashtop 手机应用检查本地系统的状态，这一软件堪称完美。
Brian Davids