如何从 iPhone 远程访问计算机：

使用 iPhone 随时随地远程访问和控制台式机。只要 iPhone 在手，就能随时访问电脑。
iPhone是有史以来最强大、功能最全面的设备之一。 拨打电话的能力只是该设备能力的一小部分。 由于可以访问互联网和似乎是无限的iOS应用程序，iPhone允许你在任何地方工作。
但有时候你需要访问你的计算机，但你手上只有你的iPhone。也许你需要访问某个文件或运行某个应用程序来完成任务。
是否可以用 iPhone 远程控制电脑？
是的，使用iPhone远程控制计算机是完全可能的。使用合适的远程桌面应用程序，比如Splashtop，你可以随时随地从你的iPhone安全地访问和操作你的Windows或Mac计算机。
此功能对需要随时随地访问文件、应用程序或系统的专业人士、学生和IT支持团队特别有用。它可以实现实时生产力和问题解决，而无需亲自到计算机前。
Splashtop 允许您从 iPhone 远程控制计算机。在远程连接期间，您可以访问保存到远程计算机的任何文件。您还可以使用台式计算机上运行的任何软件应用程序（例如 Word、Excel、Photoshop、视频编辑工具等）。
适用于 iPhone 的 Splashtop 远程桌面应用程序快速、轻松、安全且可免费试用！
通过 iPhone 远程访问电脑的4个步骤
第1步：安装 Splashtop 应用程序
从 iPhone 的 App Store 下载 Splashtop 应用程序。此应用程序可用于远程连接电脑。
第2步：在电脑上设置 Splashtop Streamer
在你的计算机上安装 Splashtop Streamer。该软件允许你的 iPhone 建立一个安全的 远程连接。
第3步：登录您的 Splashtop 账户
打开 iPhone 上的 Splashtop 应用程序，使用 Splashtop 凭据登录，访问远程电脑。
第4步：启动远程会话
从你的 iPhone 上选择你想访问的计算机并开始你的 远程会话。你现在可以像坐在电脑前一样控制你的电脑。
这不是某种简化版的、有限的远程访问 iOS 远程桌面应用。您将体验到无论身在何处都如同在桌面计算机前的感觉。您甚至可以 在用 iPhone 远程控制计算机时使用鼠标。
Splashtop 快速、可靠、安全且易于部署。借助全球服务器基础架构，256位 AES 加密，设备身份验证和简单的部署，从 iPhone 远程访问您的计算机既安全又简单。
使用 Splashtop 从 iPhone 远程控制电脑的关键优势
使用 Splashtop 从 iPhone 远程控制电脑有以下几个关键优势：
卓越的灵活性：无论要访问文件、运行应用程序还是排除故障，都能通过 Splashtop 从 iPhone 完成所有操作，随时随地自由工作。
无缝性能：Splashtop 提供高质量、低延迟的流式传输，确保以流畅、灵敏的方式控制电脑，即使是资源密集型任务也不例外。
高级安全性：Splashtop 采用256位 AES 加密、多因素身份验证和安全设备身份验证，保护远程会话免受未经授权的访问，确保所有数据安全。
用户友好的界面： Splashtop手机应用直观的设计让您轻松连接和控制电脑，即使您对技术不太敏感。简单的设置和操作确保您可以轻松开始使用远程桌面功能。
完全访问资源：使用 Splashtop，可以完全访问个人电脑的文件、应用程序和设置，就像在电脑前一样执行任何操作，是工作和个人使用的理想之选。
Splashtop 如何克服用 iPhone 远程控制电脑时的常见问题
用 iPhone 远程控制电脑有时会出现问题，使用 Splashtop 可以有效克服这些常见问题：
连接稳定：Splashtop 可确保稳定可靠的连接，即使网络不够完善也能最大限度地减少中断。有助于保持无缝远程会话，避免出现令人沮丧的中断。
延迟问题：延迟高会导致远程控制出现卡顿。Splashtop 经过优化的流媒体技术可减少延迟，即使要求严苛，也能提供流畅、响应迅速的体验。
安全问题：远程访问计算机时，安全是重中之重。Splashtop 通过256位 AES 加密、多因素身份验证和安全设备验证解决这一问题，确保您的数据安全，防止未经授权的访问。
用户界面问题：在较小的 iPhone 屏幕上浏览完整的电脑桌面比较麻烦。Splashtop 用户界面简单直观，专为移动设备设计，可通过触摸式控制和缩放功能轻松控制电脑。
跨平台兼容性：很难确保在不同操作系统上流畅运行�。Splashtop 可跨平台无缝运行，让您能从 iPhone 控制 Windows 和 macOS 电脑，避免出现兼容性问题。
免费试用 Splashtop：随时随地从 iPhone 轻松控制电脑
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