使用 iPhone 从世界上任何其他地方远程访问和控制台式计算机。携带 iPhone 时，始终可以访问计算机。

iPhone是有史以来最强大、功能最全面的设备之一。 拨打电话的能力只是该设备能力的一小部分。 由于可以访问互联网和似乎是无限的iOS应用程序，iPhone允许你在任何地方工作。

但有些时候你需要访问你的电脑。 也许你需要访问某个文件或运行某个应用程序来完成一项任务。

幸运的是，有了Splashtop'的iPhone远程访问功能，你可以从iPhone访问你的Windows PC或Mac电脑。 你所需要的只是一个Splashtop 用户账户和互联网接入。

Splashtop 允许您从 iPhone 远程控制计算机。在远程连接期间，您可以访问保存到远程计算机的任何文件。您还可以使用台式计算机上运行的任何软件应用程序（例如 Word、Excel、Photoshop、视频编辑工具等）。

适用于 iPhone 的 Splashtop 远程桌面应用程序快速、轻松、安全且可免费试用！

如何从 iPhone 远程访问计算机：

这并不是从 iPhone 应用程序中进行的一些简化、有限的远程访问。您将有机会随时随地坐在台式计算机前。您甚至可以使用鼠标，当您用 iPhone 远程控制计算机时。

Splashtop 快速、可靠、安全且易于部署。借助全球服务器基础架构，256位 AES 加密，设备身份验证和简单的部署，从 iPhone 远程访问您的计算机既安全又简单。

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