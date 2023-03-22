在Chromebook上使用Splashtop Remote Acess进行居家办公

Chromebook 已成为非常受个人用户和教育机构欢迎的设备。最近，尤其是新冠肺炎疫情发生后，公司鼓励员工使用 Chromebook 进行居家办公。无论对于允许员工自带设备办公的组织，还是对于要求员工使用公司设备办公的组织，Chromebook 都越来越受欢迎。去年，Chromebook 销售量增长了23%。与笔记本电脑相比，Chromebook 更便宜、更轻巧、更安全，并且同样可以满足用户需求。只需要具备良好的 WIFI 连接。

使用Chromebook远程连接到您的工作计算机

通过在Chromebook上使用Splashtop远程访问，您可以立即启动到工作计算机的远程会话，并可以在具有WIFI功能的任何地方工作！只需三个简单步骤即可实现：

仅此而已！现在，您可以从Chromebook远程控制您的工作计算机。

下面的视频演示了它是如何工作的：



使用由 Splashtop Business Access 支持的 Chromebook 远程控制您的工作计算机

使用 Chromebook + Splashtop 远程访问办公计算机的6大优势

通过启动从 Chromebook 到工作计算机的 Splashtop 远程桌面连接，您可以：

利用 Chromebook 的功能来执行工作相关任务 通过 Chromebook 远程控制工作计算机，可以完成任何工作，包括远程访问 Windows 或 Mac 计算机上运行的原生 Windows 和 macOS 应用程序，就像在这台远程工作电脑前一样。 体验稳定的高性能 Splashtop 的远程连接采用高性能引擎，为当今超过3000万用户和20万企业提供生产力。即使在整个公司部署居家办公解决方案，也能享受高清质量和快速连接，没有任何滞后，体验真正的实时连接。 通过安全的连接远程访问 在 Chromebook 上使用 Splashtop 连接到办公室网络比使用 VPN 通过笔记本电脑连接要安全得多。此外，Splashtop 的速度是 VNC 的10倍！Splashtop 的安全功能和实践可以保护办公网络和电脑数据安全。 快速组建高效的远程员工团队 通过为员工购买 Chromebook 和 Splashtop，组织可以快速建立并拥有高效的远程员工团队。这一方案的设置和使用都非常简单，而且能轻松实现扩展，添加更多远程员工。 价格优惠、功能完善 Chromebook 和 Splashtop 的价格极具竞争力，这一组合方案成为了非常受个人用户和组织欢迎的远程桌面解决方案。 Chromebook 多对多显示器支持 Splashtop 支持用户在 Chromebook 上远程办公，通过已连接的显示器镜像办公室电脑的多显示器设置。

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图片来自Kaexmpics.com，来自Pexels