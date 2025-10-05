在Chromebook上使用Splashtop Remote Acess进行居家办公

Chromebook 已成为非常受个人用户和教育机构欢迎的设备。最近，公司还鼓励员工使用 Chromebook 实现居家办公。
无论对于允许员工自带设备办公的组织，还是对于要求员工使用公司设备办公的组织，Chromebook 都越来越受欢迎。去年，Chromebook 销售量增长了23%。与笔记本电脑相比，Chromebook 更便宜、更轻巧、更安全，并且同样可以满足用户需求。只需要具备良好的 WIFI 连接。
从 Chromebook 远程连接工作电脑的详细指南
通过在Chromebook上使用Splashtop远程访问，您可以立即启动到工作计算机的远程会话，并可以在具有WIFI功能的任何地方工作！只需三个简单步骤即可实现：
立即订购或免费试用：符合需求的 Splashtop Remote Access 订购方案。
在您的工作计算机上安装Splashtop Streamer。
在 Chromebook* 上下载适用于 Android 的 Splashtop Business 应用程序。注意：我们也提供适用于 Chrome 的应用程序，但 Android 版性能更高且具备其他附加功能。
仅此而已！现在，您可以从Chromebook远程控制您的工作计算机。
下面的视频演示了它是如何工作的：
使用 Chromebook + Splashtop 远程访问办公计算机的6大优势
通过启动从 Chromebook 到工作计算机的 Splashtop 远程桌面连接，您可以：
利用 Chromebook 的功能执行工作相关任务：通过 Chromebook 远程控制工作电脑，实现远程办公，可以随时使用在远程 Windows 或 Mac 电脑上运行的 Windows 和 macOS 原生应用程序，就像在工作电脑前操作一样。
体验稳定的卓越性能：Splashtop 的远程连接采用高性能引擎，为当今超过3000万最终用户和20万企业用户提供生产力。即使在整个公司部署居家办公解决方案，也能享受高清质量和快速连接，几乎没有延迟，体验真正的实时连接。
通过高安全连�接进行远程访问：使用已安装 Splashtop 的 Chromebook 连接办公室网络比使用 VPN 从笔记本连接要安全得多。此外，Splashtop 比 VNC 快10倍！Splashtop 的安全功能和实践可以保护您的办公网络和计算机上的数据安全。
快速建立高效远程团队：通过为员工购买 Chromebook 和 Splashtop，组织可以快速建立并拥有高效的远程团队。这一方案的设置和使用都非常简单，而且能轻松实现扩展，添加更多远程员工。
超高性价比：Chromebook 和 Splashtop 的价格极具竞争力，这一组合方案深受个人用户和组织的欢迎。
Chromebook 多对多显示器支持：Splashtop 还允许用户使用已连接显示器的 Chromebook 进行远程办公，以镜像办公室 PC 的多显示器设置。
为什么选择 Splashtop 远程访问软件满足远程办公需求？
Splashtop 是远程工作人员的必备工具，提供了一系列提高工作效率、安全性和灵活性的功能。包括：
高性能访问：Splashtop 可提供高质量、低延迟连接，使用户可以使用任意设备处理视频剪辑或软件开发等资源密集型任务。
跨平台兼容性：无论使用 Chromebook、Mac、Windows PC、iOS 还是 Android 设备，Splashtop 都能确保流畅访问主工作站，因而适用于任何环境。
安全性和合规性：通过256位 AES 加密、双因素身份验证、设备身份验证和基于角色的访问控制，Splashtop 可提供企业级安全框架，确保敏感数据在远程会话期间受到保护。
协��作与支持：Splashtop 不仅适用于个人办公用途，还支持屏幕共享和远程控制以促进团队协作，有效简化团队支持和故障排除过程。
经济高效的解决方案：与其他远程访问工具相比，Splashtop 既能确保质量和功能性，又能提供极具竞争力的价格，从而成为个人和企业用户的预算友好型选项。
易于设置和使用：Splashtop 的用户界面友好，安装简单，适用于不同技术水平的用户。您可以轻松快捷地建立远程连接。
Splashtop 可以满足现代远程办公需求，确保用户随时随地都能保持高效、安全和连接。
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