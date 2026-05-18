计算机远程控制软件 – 控制您的桌面

适用于 Windows 和 Mac 的远程控制桌面软件。以下是你可以做的所有事情，包括文件传输、远程打印等。
Splashtop 远程控制软件让你可以从世界任何地方控制远程桌面计算机。在另一台设备上，你将看到远程桌面的屏幕，并且可以像坐在它面前一样使用它。
Splashtop 计算机远程控制解决方案
Splashtop 提供了多个远程控制工具，旨在满足您的需求。这可确保您以最优惠的价格获得所需一切的解决方案。其他提供计算机远程控制软件的公司将他们的所有功能和/或解决方案捆绑到一个产品中，造成产品对每个人来说都很昂贵。
如果需要通过远程控制解决方案更加简单、快速、安全地远程访问，实现远程工作或执行任何任务，可以免费试用 Splashtop Remote Access。
通过 Splashtop Remote Access 可以从任意电脑、平板或智能手机等设备远程访问 Windows 和 Mac 电脑。继续阅读以下内容，详细了解 Splashtop Remote Access 解决方案。或可立即免费试用（无需信用卡或担保，即可免费试用7天）。
您可以使用 Splashtop Remote Control 软件做什么
使用 Splashtop，您可以建立快速安全的远程桌面连接，并且能够通过软件中包含的一些实用功能进行完全控制。以下是 Splashtop 可以为您提供的功能：
从任何地方远程访问你的计算机
无论你离远程计算机有多远，只要点击几下，就可以立即访问其中的任何计算机。无需记住你的计算机连接到哪个网络或 IP 地址。你只需要 Splashtop Business 应用和互联网连接即可。
当您在设备上打开该应用时，您将看到帐户中所有远程 PC 计算机的列表。只需选择所需的计算机，即可建立远程连接！
从任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备控制 Mac 或 Windows 计算机
无论需要适用于 Windows 的远程控制软件还是适用于 Mac 的远程控制软件，都可以使用 Splashtop Remote Access 实现。而且可以使用任意 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备远程控制桌面。包括平板电脑和移动设备！
Splashtop Remote Access 不仅仅是一个屏幕共享软件。使用智能手机和平板电脑，就能轻松远程控制。可以打开任意应用或文件并进行交互，就像面对面操作一样。
您还可以使用 Splashtop Business Chrome 扩展程序从 Chrome 网络浏览器远程进入您的计算机。这可让您从任何 Chromebook 设备远程控制您的计算机！
而且，无论您的远程计算机是否在 Windows 上运行并且您手上的唯一设备是 iPhone，都没有关系。Splashtop 完全跨平台，因此，您可以使用运行任何操作系统的任何设备。
只要你需要，随时都可以远程连接
与其他远程访问软件提供商不同，Splashtop 不会限制您的远程会话。您可以根据需要随时随地连接和远程控制您的计算机。
Splashtop 让你可以自由访问和控制你的远程计算机，就好像你总是随身带着它一样。感觉再也不会断开。
远程工作时保持工作效率
Splashtop Remote Access 可提供多种功能以轻松完成日常任务，让远程办公像面对面一样简单。
无需使用单独的文件共享服务。只需通过 Splashtop 在远程计算机和本地设备之间传输文件即可。从远程计算机远程打印文档，一次查看多个显示器，等等。
为什么选择 Splashtop 而不是其他解决方案？
苹果的远程桌面和Windows的远程桌面工具可能很慢且不可靠。 其他远程控制软件应用程序，包括 LogMeIn Pro、GoToMyPC、RemotePC 和 TeamViewer（商业计划），尽管具有相同的主要功能，但可能比Splashtop贵50％至90％。
您可以随时通过 Splashtop 享受对计算机不受限制的快速远程控制访问。您可以免费试用并亲自看看。无需承诺或信用卡即可开始。